live DIRETTA BUNDES - Crolla in casa il Dortmund, vince il Lipsia

Augsburg-Friburgo 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - Scatta il giallo per Demirovic.

20' - Ammonito Caligiuri.

24' - Gara tesa e tanti ammoniti in questo avvio, giallo anche per Gummy.

34' - Friburgo che risulta più pericoloso ma poco incisivo sotto porta.

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Buon ritmo dell'Augsburg che si riversa in avanti.

64' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL FRIBURGO! E' l'italiano Vincenzo Grifo a firmare il vantaggio della squadra ospite, stoccata potente che il portiere non vede nemmeno! 0-1!

75' - Gregoritsch! Conclusione potente da distanza interessante, troppo frettoloso il giocatore dell'Augsburg che sbatte contro un compagno.

80' - GOL! GOL! GOL! VARGAS! Arriva il pareggio dell'Augsburg! Richter appoggia nello spazio per il compagno che beffa Muller! Pari, 1-1!

17.22 - Fine partita.

Borussia Dortumund-Colonia 1-2

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL COLONIA! Skhiri riceve sugli sviluppi di un corner, ha spazio per il tiro e buca il portiere!

23' - Dortmund compatto in questa fase, gialloneri alla ricerca del pari.

29' - Giallo per l'autore del gol Skhiri.

32' - Gol annullato al Dortmund! Posizione di fuorigioco!

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Reus! Conclusione potente da fuori, Horn blocca senza particolari problemi.

60' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO COLONIA! Ancora Skhiri trasforma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, rasoiata potente e vincente!

74' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Si riapre la partita, è Hazard che sfrutta l'assist del solito Reyna e scarica in rete!

90' - Giallo per Jakobs tra le fila del Colonia.

17.22 - Fine partita.

Lipsia-Armina Bielefeld 2-1

1' - Comincia la partita!

12' - Spinge l'Arminia in questo avvio di partita.

25' - Ancora nessun tiro in porta fino a questo momento.

29' - GOL! GOL! GOL! LIPSIA AVANTI! Angelino firma il vantaggio dei padroni di casa contro l'Arminia!

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! NKUNKU! Il Lipsia trova il raddoppio! Olmo ruba palla al portiere avversaria, apparecchia per il compagno in mezzo che non sbaglia!

62' - L'Arminia si fa sotto! Klos calcia pericolosamente dal limite, ci arriva Gulacsi!

76' - GOL! GOL! GOL! KLOS! Arriva il gol dell'Arminia che accorcia le distanze! Riceve l'assist nello spazio, alza la testa ed infila in rete!

90' - Ammonito Kampl per il Lipsia.

17.22 - Fine partita.

Stoccarda-Bayern Monaco 1-3

1' - Comincia la partita!

13' - Ritmi blandi, al momento non ci sono stati tiri in porta.

20' - GOL! GOL! GOL! COULIBALY! I Padroni di casa passano sorprendentemente in vantaggio, assist al bacio di Wamangituka che imbecca Coulibaly, conclusione in rete e Stoccarda avanti!

34' - Gnabry! Che occasione! Riceve in area, ha il tempo di calciare ma scarica debole sul portiere.

38' - GOL! GOL! GOL! COMAN! Arriva il pareggio del Bayern con l'ex Juve che firma l'1-1, gran conclusione di potenza che batte il portiere!

45' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Il Bayern ribalta tutto! Assist di Coman, il polacco piazza il tiro e non sbaglia! 2-1!

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Predominio Bayern in questo avvio di ripresa.

61' - Gestione ordinata del Bayern che non soffre la pressione degli avversari.

74' - Momento positivo per lo Stoccarda che spinge con personalità alla ricerca del pareggio.

87' - GOL! GOL! GOL! DOUGLAS COSTA! Cosi il Bayern Monaco chiude la partita ad una manciata di minuti dalla fine con il gol dell'ex Juve.

17.22 - Fine partita.

Union Berlino-Eintracht Francoforte 3-3

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! ANDRICH! Subito avanti l'Union! Il centrocampista riceve palla in area, a due passi dalla porta in sbaglia!

5' - CALCIO DI RIGORE PER L'UNION BERLINO!

6' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Dal dischetto non sbaglia e porta al raddoppio l'Union Berlino!

25' - Gestione attenta dell'Union, Eintracht che non riesce a venire fuori.

27' - GOL! GOL! GOL! SILVA! L'Eintracht accorcia le distanze, apparecchia Kamada con André Silva che calcia in porta e firma il 2-1!

38' - GOL! GOL! GOL! ANCORA SILVA! Scatenato l'ex Milan che trova la doppietta personale e firma il pareggio!

16.21 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Dost! L'Eintracht sfiora il vantaggio con Dost che incorna a due passi, ci arriva il portiere Luthe.

61' - Tre gialli in pochissimi minuti: ammoniti Promel, Sow e Reichel.

63' - Scatta un'altra ammonizione, stavolta se la becca N'Dicka.

71' - Silva! Ancora conclusione interessante dal limite, la palla sfiora il palo!

79' - GOL! GOL! GOL! DOST! L'Eintracht infine passa in vantaggio! Kamada si allarga sulla destra palla al piede, scarica al centro per l'accorrente Dost che non fallisce sotto porta!

82' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Gol incredibile dell'Union con Kruse che da fuori scarica la conclusione potente ed all'angolino, imprendibile!

17.22 - Fine partita.

15.19 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Friburgo

Borussia Dortumund-Colonia

Lipsia-Armina Bielefeld

Stoccarda-Bayern Monaco

Union Berlino-Eintracht Francoforte

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!