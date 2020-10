live DIRETTA BUNDES - Vincono Bayern e Augsburg, pari Eintracht

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Mainz 3-1

Colonia-Bayern 1-2

Eintracht-Werder Brema 1-1

Augsburg-Mainz 3-1

1' - Comincia la partita!

8' - Estremo equilibrio in questa prima parte del match.

18' - Strobl! Incornata a due passi dalla porta, palla sul fondo.

23' - Vargas! Prova la conclusione dal limite, tiro fuori! Augsburg ad un passo dal vantaggio!

40' - GOL! GOL! GOL! VARGAS! Passano i padroni di casa! Rovesciata di Vargas che sfrutta un pallone spiovente, palla in rete!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Vargas si becca il giallo.

58' - Viene ammonito anche Strobl.

64' - GOL! GOL! GOL! ONISIWO! Arriva il pareggio del Mainz! Riceve in area con la coscia destra, entra in area e col mancino infila in porta!

80' - GOL! GOL! GOL! HAHN! L'Augsburg torna in vantaggio, Finnbogason apparecchia per il compagno che infila in porta!

85' - Doppio giallo, ammonito St. Juste e Sarenren-Bazee.

90' - GOL! GOL! GOL! HAHN! Doppietta per il giocatore dell'Augsburg che trascina i suoi sul 3-1!

90' - Ammonito Hahn.

17.23 - Fine partita.

Colonia-Bayern 1-2

1' - Comincia la partita!

10' - Choupo-Moting si becca il primo giallo della partita.

12'- CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN!

13' - GOL! GOL! GOL! MULLER! Non sbaglia dal dischetto il tedesco, bavaresi in vantaggio!

23' - Arriva il giallo per Pavard.

36' - Possesso palla nettamente a favore degli ospiti, ben il 65% per il Bayern.

45' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Il Bayern trova il raddoppio ad una manciata di minuti dall'intervallo!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Ancora Gnabry! Conclusione a due passi dalla porta, ci arriva il portiere Horn!

71' - Jakobs! Incorna a due passi dalla porta, palla di poco fuori!

82' - GOL! GOL! GOL! DREXLER! Il Colonia accorcia le distanze quando mancano meno di dieci minuti alla fine della partita.

89' - Scatta il giallo per Wolf.

17.23 - Fine partita.

Eintracht-Werder Brema 1-1

1' - Comincia la partita!

4' - Scatta il primo giallo della partita, se lo prende Ilsanker.

24' - A ridosso della mezzora nessuna delle due squadre ha tirato in porta.

34' - Gol annullato a Kamada! Il Var ha ravvisato una posizione di offside per il giocatore dell'Eintracht.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! SARGENT! Gran palla per il giocatore del Werder che scappa in profondità, arriva in area ed infila all'angolino lontano! 0-1!

65' - GOL! GOL! GOL! ANDRE SILVA! Ecco il pareggio dell'Eintracht, assist al bacio di testa di Kamada che pesce Silva, conclusione all'incrocio! Pari!

72' - Sargent! Ancora lui ci prova dal limite con una gran conclusione, stavolta Trapp ci arriva!

84' - Eintracht che prova l'assalto in questo finale di partita.

15.21 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Mainz

Colonia-Bayern

Eintracht-Werder Brema

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!