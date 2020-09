live DIRETTA BUNDES - Vincono Bielefeld e Stoccarda, cade il Dortmund

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Dortmund 2-0

Bielefeld-Colonia 1-0

Leverkusen-Lipsia 1-1

Mainz-Stoccarda 1-4

Borussia M'Gladbach-Union Berlino 1-1

Augsburg-Dortmund 2-0

1' - Comincia la partita!

23' - Prova a venire fuori l'Augsburg, gara che si gioca ancora su ritmi bassi.

30' - Tre ammonizioni in due minuti: giallo per Gregoritsch, Khedira ed Haaland.

32' - Altro giallo, stavolta se lo becca Gouweleeuw.

40' - GOL! GOL! GOL! AVANTI L'AUGSBURG! Uduokhai sblocca la partita con un'incornata vincente sul cross di Caligiuri!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

56' - GOL! GOL! GOL! CALIGIURI! Raddoppio Augsburg! Conclusione vincente all'angolo, 2-0.

71' - Giallo per Witsel.

77' - Ammonito anche Emre Can.

17.22 - Fine partita.

Bielefeld-Colonia 1-0

1' - Comincia la partita!

17' - Scatta il giallo per Hector.

32' - Gara poco vibrante, scarse emozioni in questo primo tempo.

45' - Doppio giallo: ammoniti Czichos e Klos.

17.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

78' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO BIELEFELD! Edmundsson riceve il cross di Ortega in area, conclusione vincente e padroni di casa in vantaggio!

17.23 - Fine partita.

Leverkusen-Lipsia 1-1

1' - Comincia la partita!

14' - GOL! GOL! GOL! FORSBERG! Avanti il Lipsia in avvio di partita!

19' - Scatta il giallo per Demirbay.

20' - GOL! GOL! GOL! DEMIRBAY! Bender apparecchia per il compagno che non sbaglia.

27' - Leverkusen che sembra aver preso le misure degli avversari.

36' - Bender ci prova dalla distanza, tiro a lato.

45' - Ammonito Klostermann.

16.23 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

78' - Schick firma il gol del vantaggio ma l'arbitro ferma tutto per offside.

17.22 - Fine partita.

Mainz-Stoccarda 1-4

1' - Comincia la partita!

13' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Passa subito in vantaggio il Mainz!

28' - Wamangituka prova a far male, conclusione da posizione interessante ma il tiro viene ribattuto.

37' - Scatta il giallo per Niakhate.

45' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO STOCCARDA! Gran conclusione piazzata di Wamangituka che infila il portiere e firma l'1-1!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

61' - GOL! GOL! GOL! DIDAVI! Arriva il vantaggio dello Stoccarda con Didavi che sfrutta l'assist al bacio si Kalajdzic.

77' - ESPULSO NIAKHATE! Doppia ammonizione per il giocatore del Mainz che lascia i suoi in dieci uomini.

80' - GOL! GOL! GOL! ANCORA STOCCARDA! Klimowicz sgancia la conclusione tesa che batte il portiere!

86' - GOL! GOL! GOL! POKER STOCCARDA! Gli ospiti chiudono definitivamente i giochi con la rete di Kalajdzic.

17.24 - Fine partita.

Borussia M'Gladbach-Union Berlino 1-1

1' - Comincia la partita!

24' - Union Berlino che con coraggio prova a disturbare la manovra avversaria.

31' - Traversa di Becker! Riceve in area, conclusione che si stampa contro la traversa!

38' - Plea! Incornata a due passi dalla porta, conclusione a lato!

16.22 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo.

56' - GOL! GOL! GOL! THURAM! Il Gladbach firma il vantaggio con una gran rete di Thuram che sfrutta l'occasione sugli sviluppi di un corner.

80' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO UNION! Schlotterbeck riceve il cross di Ingvartsen, incornata vincente e risultati che torna in pari, 1-1!

17.23 - Fine partita.

