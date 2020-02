live DIRETTA BUNDES - Vincono Dortmund e M'Gladbach

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Monchengladbach 2-3

Dortmund-Friburgo 1-0

Mainz-Paderborn 2-0

1' - Comincia la partita!

2' - Lichtsteiner si becca subito il giallo.

6' - Presunto rigore in favore dell'Augsburg ma il Var blocca tutto! Niente tiro dal dischetto, si prosegue.

13' - Gara molto tesa già in avvio, ammonito anche Bensebaini.

29' - Estremo equilibrio in campo, una sola conclusione in porta al momento quando siamo a ridosso della prima mezzora di gioco.

32' - Scatta il terzo giallo, se lo becca Gouweleeuw.

38' - Stindl! Conclusione dal limite, tiro angolato ma ci arriva il portiere!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO M'GLADBACH! Bensebaini firma il gol dello 0-1!

53' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Raddoppio degli ospiti, Plea apparecchia e Stindl colpisce! 0-2!

58' - GOL! GOL! GOL! LOWEN! Framberger scodella dentro, Lowen incorna di testa e trova la porta!

77' - Ammonito Ginter.

79' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Protagonista indiscusso, il giocatore tedesco ha firmato la sua doppietta personale!

83' - GOL! GOL! GOL! FINNBOGASON! Accorcia ancora le distanze l'Augsburg, finale incandescente!

90' - Ammonito Jedvaj.

17.25 - Fine partita.

Dortmund-Friburgo 1-0

1' - Comincia la partita!

15' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Bell'azione di squadre dei gialloneri, Hazard apparecchia per Sancho che scarica il tiro ed infila in rete!

26' - Friburgo che si proietta in avanti! Palla su Grifo che conclude di prima, palla fuori!

35' - Witsel! Ci prova dalla distanza, conclusione alta!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - Bradt! Dal limite calcia il tiro che termina di un soffio a lato!

74' - Ottima gestione del Dortmund che non rischia nulla in questa ripresa.

88' - Hakimi! Conclusione dal limite ben angolata, bravo Schwolow che ci arriva!

17.25 - Fine partita.

Mainz-Paderborn 2-0

1' - Comincia la partita!

13' - Gara poco brillante in questa prima fase, ancora nessun tiro in porta.

29' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Il Mainz passa in vantaggio! Quaison riceve fuori area, calcia sul primo palo e sorprende il portiere! 1-0!

31' - Ammonito Onisiwo.

37' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO MAINZ! Quaison serve un gran passaggio in area per Onisiwo, scarica in porta e sorprende il portiere in uscita! 2-0!

41' - Ancora un giallo, stavolta se lo becca Gjasula.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Scatta il giallo per Vasiliadis.

69' - Si fa sotto il Paderborn che prova ad alzare il baricentro del gioco.

89' - Scatta il giallo per Michel.

17.25 - Fine partita.

15.17 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Monchengladbach

Dortmund-Friburgo

Mainz-Paderborn

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!