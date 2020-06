live DIRETTA BUNDES - Vincono Dortmund e M'Gladbach

vedi letture

RISULTATI FINALI:

Lipsia-Dortmund 0-2

Schalke-Wolfsburg 1-4

Colonia-Eintracht 1-1

Dusseldorf-Augsburg 1-1

Hertha-Leverkusen 2-0

Hoffenheim-Union Berlino 4-0

Mainz-Werder Brema 3-1

Paderborn-M'Gladbach 1-3

Lipsia-Dortmund 0-2

1' - Comincia la partita!

13' - Sostanziale equilibrio in campo fino a questo momento.

21' - Schick si becca il giallo.

30' - GOL! GOL! GOL! HAALAND! Il Dortmund sblocca la partita, Reyna appoggia in area su Haaland che stoppa il pallone e scarica in rete!

40' - Werner! Ci prova dal limite, ci arriva Burki!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Ammonito Kampl.

57' - Giallo anche per Angelino.

74' - Scatta il giallo per Emre Can.

80' - Ammonito anche Witsel.

90' - GOL! GOL! GOL! HAALAND! Proprio nel finale l'attaccante giallonero sfrutta l'assist di Brandt e firma il 2-0!

17.22 - Fine partita.

Schalke-Wolfsburg 1-4

1' - Comincia la partita!

11' - Steffen si becca il giallo.

16' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL WOLFSBURG! Weghorst approfitta di un'azione rocambolesca, recupera il pallone in area e scarica il diagonale in porta! 0-1!

30 - Giallo per Oczipka.

35' - Ammonto Gregoritsch.

38' - Gara tesa, ammonito anche Kenny.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO WOLFSBURG! Weghorst riceve in area, uno contro uno col portiere non sbaglia!

58' - Ammonito McKennie.

59' - GOL! GOL! GOL! MBABU! Arriva anche il terzo gol del Wolfsburg, piove sul bagnato per la squadra di casa.

69' - GOL! GOL! GOL! Santos Sa! firma il poker per la squadra ospite!

71' - GOL! GOL! GOL! MATONDO! Lo Schalke accorcia le distanze anche se ormai sembra difficile possa riaprirsi la partita.

81' - Ammonito Stegemann.

17.22 - Fine partita.

Colonia-Eintracht 1-1

1' - Comincia la partita!

12' - Ospiti più propositivi in questa prima fase.

22' - Poche emozioni, nessuna delle due squadre riesce a prevalere sull'altra.

45' - GOL! GOL! GOL! KAINZ! Il Colonia va in vantaggio a ridosso dell'intervallo!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Ammonito Rode.

58' - Scatta il giallo anche per Torro.

63' - Cordoba! Conclusione dal limite, tiro deviato provvidenzialmente da uno dei difensori.

72' - GOL! GOL! GOL! DOST! Arriva il pareggio della squadra ospite, Sow apparecchia per Bas Dost che non sbaglia!

79' - E' l'Eintracht che si fa propositivo in questo finale di partita.

17.22 - Fine partita.

Dusseldorf-Augsburg 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - Gol annullato al Dusseldorf dal Var.

10' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO AUGSBURG! Azione personale di Niederlechner che conclude con un tiro preciso all'angolo!

26' - GOL! GOL! GOL! HENNING! Controlla in area, piazza il tiro e buca il portiere! Pari Dusseldorf!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Ospiti che sono costantemente in proiezione offensiva alla ricerca dal vantaggio.

79' - Viene ammonito Giesselmann.

17.22 - Fine partita.

Hertha-Leverkusen 2-0

1' - Comincia la partita!

15' - Gara aperta, entrambe le squadre provano a far male.

22' - GOL! GOL! GOL! CUNHA! Lukebakio scarica in area per il compagno che lascia partire il tiro, preciso sotto la traversa! 1-0!

45' - Ammonito Lukebakio.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Giallo per Tapsoba.

54' - GOL! GOL! GOL! LUKEBAKIO! Arriva il raddoppio dell'Hertha con l'assist al bacio di Piatek!

70' - Ammonito Grujic.

77' - Alario! Incornata a due passi dalla porta, salva uno dei difensori avversari!

80' - Gara tesa nel finale, giallo anche per Dragovic.

17.22 - Fine partita.

Hoffenheim-Union Berlino 4-0

1' - Comincia la partita!

11' - GOL! GOL! GOL! BEBOU! Riceve palla in area, mette a sedere il portiere e scarica in porta! 1-0!

21' - Friedrich si becca il giallo.

30' - Gara tesa, ammonto anche Andrich.

39' - GOL! GOL! GOL! Kramaric firma il raddoppio per l'Hoffenheim!

41' - Ammonito Dabbur.

45' - GOL! GOL! GOL! DABBUR! Dilaga l'Hoffenheim in questo finale di primo tempo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

69' - GOL! GOL! GOL! POKER HOFFENHEIM! Arriva anche la rete di Baumgartner, 4-0!

81' - Ammonito anche Andersson.

17.22 - Fine partita.

Mainz-Werder Brema 3-1

1' - Comincia la partita!

11' - Mainz pericoloso! Mateta conclude dal limite, palla sopra la traversa!

22' - Ammonito Veljkovic.

25' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Il Mainz sblocca la partita, mischia dalla quale emerge Quaison che buca il portiere!

31' - GOL! GOL! GOL! BOETIUS! Conclusione con il portiere avversario leggermente fuori dai pali, rete! 2-0!

40' - Ammonito Quaison.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Ammonito Boetius.

58' - GOL! GOL! GOL! OSAKO! Accorcia le distanze il Werder Brema.

63' - Ammonito anche Augustinsson.

85' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Il Mainz chiude i giochi nel finale!

17.22 - Fine partita.

Paderborn-M'Gladbach 1-3

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! HERRMANN! Avanti il M'GLadbach! Embolo riceve nello spazio, calcia ma trova Zingeler pronto a rispondere! Sulla ribattuta ecco Herrmann che da posizione defilata scarica in rete!

14' - Sabiri viene ammonito.

42' - Giallo anche per Bensebaini.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! MICHEL! Arriva il pareggio del Paderborn, sassata vincente!

55' - Calcio di rigore per il M'Gladbach.

56' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Dal dischetti non sbaglia! 2-1!

66' - ESPULSO HUNEMEIER! Il Paderborn resta in dieci uomini!

73' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Botta da distanza ravvicinata, palla vincente all'angolo!

17.22 - Fine partita.

15.17- Scendono in campo tutte le squadre, sono dunque otto i match che seguiremo in contemporanea:

Lipsia-Dortmund

Schalke-Wolfsburg

Colonia-Eintracht

Dusseldorf-Augsburg

Hertha-Leverkusen

Hoffenheim-Union Berlino

Mainz-Werder Brema

Paderborn-M'Gladbach

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30, penultima giornata!