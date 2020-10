live DIRETTA BUNDES - Vincono Dortmund e M'Gladbach

vedi letture

16.56 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Werder Brema-Bielefeld 1-0

Colonia-Borussia M'Gladbach 1-3

Dortmund-Friburgo 4-0

Eintracht-Hoffenheim 2-1

Stoccarda-Leverkusen 1-1

Werder Brema-Bielefeld 1-0

1' - Comincia la partita!

8' - Il Werder tiene alto il pressing fin da subito.

24' - Gol annullato a Bittencourt grazie all'intervento del Var.

27' - GOL! GOL! GOL! BITTENCOURT! Mbom sgancia al centro il cross, Bittencourt controlla ed infila il portiere in girata! 1-0!

40' - Friedl si becca il giallo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Scatta il giallo per Lucoqui.

72' - Fase di controllo da parte del Werder Brema.

86' - Chong! Prova la conclusione da posizione ravvicinata, palla di un soffio a lato!

90' - Scatta il giallo per Eggestein.

17.22 - Fine partita.

Colonia-Borussia M'Gladbach 1-3

1' - Comincia la partita!

14' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Scarico indietro sull'attaccante che arriva in corsa, impatta di potenza e trova la rete!

16' - GOL! GOL! GOL! LAINER! Incornata vincente ed ospiti che raddoppiano!

31' - Gara tesa, ammoniti Ehizibue e Bensebaini.

36' - Intervento durissimo, giallo per Rexhbecaj.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - Calcio di rigore per il Borussia M'Gladbach.

56' - GOL! GOL! GOL! Stindl non sbaglia dal dischetto, terzo gol degli ospiti!

73' - Il Colonia si riversa in avanti alla ricerca del gol per riaprire la partita.

84' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL COLONIA! Rexhbecaj dal limite buca il portiere avversario!

90' - Lainer viene ammonito.

17.22 - Fine partita.

Dortmund-Friburgo 4-0

1' - Comincia la partita!

14' - Ancora nessun tiro da parte delle due squadre quando siamo ormai arrivati al primo quarto d'ora.

26' - Possesso pala sterile per i gialloneri che non riescono a colpire.

31' - GOL! GOL! GOL! HAALAND! Reyna costruisce per Haaland che con freddezza infila in portiere avversario!

39' - Hummels! Conclusione da posizione interessante, ci arriva il portiere avversario.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! EMRE CAN! Ancora Reyna dalla bandierina scodella dentro, ne approfitta Emre Can che incorna e trova la rete!

55' - Giallo per Hummels.

57' - Gara tesa, ammonito anche Kwon.

66' - GOL! GOL! GOL! HAALAND! Terzo assist di Reyna che va in verticale e pesca Haaland, controllo e conclusione in rete!

74' - Gestione tranquilla del Dortmund in questa fase finale.

90' - GOL! GOL! GOL! PASSLACK! Poker del Dortmund allo scadere della partita!

17.22 - Fine partita.

Eintracht-Hoffenheim 2-1

1' - Comincia la partita!

13' - Eintracht maggiormente propositivo in questi primi minuti.

19' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Entra in area, circondato da tre difensori riesce a piazzare il tiro che si infila in rete!

28' - Eintracht che non riesce a rispondere in maniera convincente al vantaggio avversario.

35' - Scatta il giallo per Rode.

41' - Geiger viene ammonito.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! KAMADA! Dost apparecchia per Kamada che a due passi dalla porta non sbaglia!

71' - GOL! GOL! GOL! DOST! Mischia in area, la palla arriva a Dost che scarica in porta!

83' - Scatta il giallo per Posch.

17.22 - Fine partita.

Stoccarda-Leverkusen 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! SCHICK! Assist al bacio di Wirtz, Schick incorna e trova la rete!

26' - Il Leverkusen continua a pressare, Stoccarda che tiene a bada gli avversari.

31' - Palo Stoccarda! Mavropanos incorna da posizione ravvicinata, palla che bacia il legno della porta di Hradecky.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Sostanziale equilibrio in questo avvio di ripresa.

70' - Scatta il giallo per Kempf.

76' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO STOCCARDA! Kalajdzic firma il pari quando siamo arrivati nella fase finale della partita!

89' - Doppio giallo ai danni di Aranguiz e Endo.

17.22 - Fine partita.

15.18 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Werder Brema-Bielefeld

Colonia-Borussia M'GLadbach

Dortmund-Friburgo

Eintracht-Hoffenheim

Stoccarda-Leverkusen

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!