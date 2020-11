live DIRETTA BUNDES - Vincono Leverkusen e Wolfsburg

vedi letture

16.56 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bielefeld-Bayer Leverkusen 1-2

Hoffenheim-Stoccarda 3-3

Borussia M'Gladbach-Augsburg 1-1

Schalke-Wolfsburg 0-2

1' - Comincia la partita!

12' - Leverkusen pericoloso! Bailey aggancia e ci prova dal limite! Fuori!

27' - GOL! GOL! GOL! BAILEY! La sblocca il Leverkusen, dal limite Bailey prende la mira e non sbaglia!

34' - Il Leverkusen mantiene il controllo della partita.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - AUTOGOL! Pareggio del Bielefeld! Hradecky la infila involontariamente nella propria porta!

61' - BIelefeld più propositivo in questo secondo tempo.

65' - Dragovic si becca il giallo.

88' - GOL! GOL! GOL! DRAGOVIC! Arriva il gol del vantaggio per la squadra rossonera ad una mancata di minuti dalla fine!

17.22 - Fine partita.

Hoffenheim-Stoccarda 3-2

1' - Comincia la partita!

4' - Sessegno si becca il primo giallo della partita.

16' - GOL! GOL! GOL! HOFFENHEIM! Baumgartner recupera palla sulla trequarti, arriva rapidamente al limite e piazza il tiro all'angolino! 1-0!

18' - GOL! GOL! GOL! PARI STOCCARDA! Gol fantastico di Gonzalez che si infila tra due avversari da destra, entra in area e piazza all'angolino lontano! 1-1!

27' - GOL! GOL! GOL! RIBALTA LO STOCCARDA! Wamangituka scarica una bordata che batte il portiere avversario, lo Stoccarda ribalta lo svantaggio!

31' - Castro si becca il giallo.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! PARI HOFFENHEIM! Entra in area con personalità, scarica la conclusione di potenza e batte il portiere dopo un'azione personale!

70' - CALCIO DI RIGORE PER L'HOFFENHEIM!

71' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! L'Hoffenheim è di nuovo in vantaggio! Dal dischetto non fallisce l'attaccante!

90' - GOL! GOL! GOL! KEMPF! Incredibile, ha pareggiato lo Stoccarda! Ad un passo dalla fine arriva il pareggio della squadra ospite!

17.22 - Fine partita.

Borussia M'Gladbach-Augsburg 1-1

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO M'GLADBACH! Neuhaus sfrutta una serie di rimpalli nell'area avversaria, si avventa su un pallone vagante e scarica in rete!

24' - Caligiuri prova la conclusione dalla distanza, il tiro termina alto.

31' - Estremo equilibrio in questo primo tempo tra le due squadre.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Scatta il giallo per Framberger.

67' - ESPULSO FRAMBERGER! Arriva il doppio giallo per il giocatore dell'Augsburg che lascia i suoi in dieci uomini.

88' - GOL! GOL! GOL! CALIGIURI! Arriva il pareggio dell'Augsburg proprio ad un paio di minuti dalla fine, nonostante l'inferiorità numerica!

17.22 - Fine partita.

Schalke-Wolfsburg 0-2

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO WOLFSBURG! Arnold scodella dentro dalla bandierina, Weghorst incorna sotto porta e trova la rete!

24' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO WOLFSBURG! Schlager aggancia in area, inquadra la porta e scarica la conclusione che finisce in rete!

41' - Paciencia! Prova la conclusione a distanza ravvicinata, Casteels nega il gol allo Schalke facendosi trovare pronto.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Weghorst! Calcia il tiro potente ma centrale, blocca il portiere!

71' - Paciencia ancora pericoloso, tenta il tiro che risulta ancora facile preda del portiere avversario.

84' - Gestione attenta del Wolfsurg in questo finale di partita.

17.22 - Fine partita.

15.17 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Bielefeld-Bayer Leverkusen

Hoffenheim-Stoccarda

Borussia M'Gladbach-Augsburg

Schalke-Wolfsburg

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!