LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Vincono Lipsia ed Hertha, pari Eintracht

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Hertha 0-3

Mainz-Schalke 2-2

Lipsia-Friburgo 3-0

Stoccarda-Eintracht 2-2

Union Berlino-Armina Bielefeld 5-0

Augsburg-Hertha 0-3

1' - Comincia la partita!

7' - Hertha Berlino propositivo in questo avvio.

15' - Hertha pericoloso! Ci prova Cunha dalla distanza, conclusione alta sopra la traversa.

23' - Hertha padrone del campo ma poco incisivo sotto porta.

44' - GOL! GOL! GOL! CUNHA! Arriva il vantaggio dell'Hertha Berlino proprio nel finale di primo tempo!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO HERTHA! Spiovente dalla destra con Gouweleeuw che tocca male il pallone, alle spalle ne approfitta Lukebakio che a due passi dalla porte infila in rete!

70' - Hertha pericoloso! Stark incorna a due passi dalla porta, c'è Gikiewicz che blocca la sfera.

85' - GOL! GOL! GOL! PATEK! Dilaga nel finale la squadra di casa con la rete firmata dall'ex attaccante del Milan!

17.19 - Fine partita.

Mainz-Schalke 2-2

1' - Comincia la partita!

6' - CALCIO DI RIGORE PER IL MAINZ!

7' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Non sbaglia dal dischetto il numero 18 del Mainz, padroni di casa in vantaggio!

16' - Risponde lo Schalke: Sane imbeccato entra in area, calcia da distanza ravvicinata ma trova la respinta di un difensore.

23' - Fernandez! Il giocatore del Mainz calcia dal limite, conclusione angolata ma Ronnow ci arriva in tuffo!

36' - GOL! GOL! GOL! UTH! Punizione al bacio e Schalke che trova il pari!

45' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Ad una manciata di minuti dall'intervallo ecco il nuovo vantaggio del Mainz!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Kabak firma il 3-1 ma il Var ferma tutto ed annulla per un fallo di mano.

54' - Ammonito Baum.

64' - Gara tesa, si becca il giallo anche Latza.

72' - Uth! Si avventa su un pallone vagante, calcia ma non trova la porta.

82' - AUTOGOL MAINZ! St. Juste non si intende con il portiere, infila nella propria porta e firma il pareggio 2-2!

17.19 - Fine partita.

Lipsia-Friburgo 3-0

1' - Comincia la partita!

7' - E' il Lipsia a farsi vedere in avanti in questi primi minuti.

18' - PALO LIPSIA! Conclusione potente di Forsberg che prova ad angolare ma trova il legno!

26' Giallo per Lienhart.

27' - GOL! GOL! GOL! KONATE! Mukiele apparecchia per il compagno che non sbaglia e porta avanti il Lipsia.

28' - Orban si becca il giallo.

44' - Arriva il giallo per Gulde.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Lipsia che gestisce il vantaggio in questa ripresa.

69' - CALCIO DI RIGORE PER IL LIPSIA!

70' - GOL! GOL! GOL! SABITZER! Il centrocampista dei padroni di casa non sbaglia dal dischetto!

89' - GOL! GOL! GOL! ANGELINO! Arriva anche il terzo gol del Lipsia proprio ad una manciata di minuti dal fischio finale.

90' - Ecco il giallo per Tempelmann.

17.19 - Fine partita.

Stoccarda-Eintracht 2-2

1' - Comincia la partita!

6' - Silva! Incornata a due passi dalla porta, ci arriva il portiere dello Stoccarda Kobel!

16' - CALCIO DI RIGORE PER LO STOCCARDA!

17' - GOL! GOL! GOL! GONZALEZ! Freddo dal dischetto l'attaccante dei padroni di casa, 1-0!

30' - Abraham si becca l'ammonizione.

37' - GOL! GOL! GOL! CASTRO! Riceve in area, a tu per tu col portiere non sbaglia! Raddoppio Stoccarda!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Doppia ammonizione, giallo per Hasebe e Dost.

61' - GOL! GOL! GOL! SILVA! L'Eintracht accorcia le distanze con il gran gol dell'ex Milan.

75' - GOL! GOL! GOL! ABRAHAM! Incornata vincente sotto la traversa, pari Eintracht!

17.19 - Fine partita.

Union Berlino-Armina Bielefeld 5-0

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! ENDO! I padroni di casa passano in vantaggio, contropiede fulminante ed Endo che riceve a tu per tu con la porta, non sbaglia!

13' - GOL! GOL! GOL! ANDRICH! Union raddoppia! Bravo il centrocampista tedesco che colpisce dal limite e trova l'angolino! 2-0!

32' - Bielefeld che prova a venir fuori senza trovare gli spazi giusti per colpire.

45' - GOL! GOL! GOL! BECKER! Union che trova il terzo gol, padrone assoluta del campo la squadra di casa!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! KRUSE! Dilaga l'Union Berlino, poker firmato dalla squadra di casa!

62' - Ammonito Van Der Hoorn.

90' - GOL1 GOL! GOL! MANITA UNION! Gran palla in verticale di Gogia che serve nello spazio Teuchert, conclusione in porta e 5-0 per i padroni di casa!

17.19 - Fine partita.

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!