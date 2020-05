live DIRETTA BUNDESLIGA - Finali: vola il BvB, Leverkusen batte Monchengladbach

vedi letture

I risultati della 27^a giornata (gare delle ore 15.30)

Friburgo - Werder Brema 0-1 (18' Bittencourt)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-3 (7' Havertz, 52' Thuram, 58' Havertz, 81' Bender)

Paderborn - Hoffenheim 1-1 (4' Skov, 9' Srbeny)

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2 (32' Guerreiro, 78' Hakimi)

17:26 - Terminano tutte le partite.

FRIBURGO-WEDER BREMA 0-1

15:30 - PARTITI!

5' - Gunter va alla battuta di un calcio d'angolo. Il portiere ci mette i pugni, poi Sargent completa il disimpegno.

8' - Conclusione centrale di Klaassen: blocca facilmente il portiere.

15' - Moisander cerca Rashica in verticale, ma si chiude la difesa del Friburgo.

17' - Sallai riceve in area e calcia di prima intenzione. La sfera finisce di un soffio a lato.

19' - GOL DI BITTENCOURT! WERDER BREMA IN VANTAGGIO! Contropiede in due tocchi degli ospiti. Klassen è geniale e regala un cioccolatino a Bittencourt, che da fuori area spara un missile ad incrociare di destro e non dà scampo al portiere!

30 ' - Bel tentativo quello di Eggestein, ma il suo tiro colpisce un difensore.

36' - Infortunio per Vogt: entra Bargfrede.

45' - Sallai va via sulla fascia e mette al centro, ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16:35 - RIPARTITI!

50' - Gioco molto spezzettato in quest'avvio di ripresa.

62' - Hofler calcia forte dal limite ma è una parata facile per Jiri Pavlenka, il tiro era troppo basso e centrale.

71' - Cross in area per Sallai, che taglia fuori il proprio marcatore ma spreca poi tutto mandando il pallone larghissimo sulla destra.

81' - Schmid parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione, mancando la conclusione.

87' - Bargfrede espulso, doppio giallo! Werder Brema in dieci uomini nel finale.

89' - GOL DEL FRIBURGO ANNULLATO DAL VAR! Sugli sviluppi di un piazzato la palla arriva a Petersen, che calcia e colpisce il palo. La sfera carambola poi sui piedi di Gulde, che ribadisce in fondo al sacco. Ma dopo la chiamata del VAR l'arbitro annulla la rete: fuorigioco di Petersen!

17:26 - FINE PARTITA!

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN 1-3

15:30 - PARTITI!

5' - Il primo tiro in porta è del Bayer Leverkusen. Demirbay semina il panico in area, sterza e calcia. Conclusione centrale, blocca il portiere.

7' - GOL DI HAVERTZ! BAYER LEVERKUSEN AVANTI! Il Borussia Monchengladbach perde un brutto pallone a centrocampo e ne approfitta il Leverkusen. Imbucata per Havertz, che scatta sul filo del fuorigioco a e tu per tu col portiere spinge la palla in fondo al sacco!

15' - Strobl riceve palla e tenta la fortuna dalla distanza. Niente da fare però.

22' - Havertz si incunea ancora in area, poi serve Bellarabi. Quest'ultimo però sbaglia il controllo e perde palla.

27' - Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Bender, che di prima non inquadra però la porta.

40' - Hofmann cerca un passaggio lungo, ma non trova compagni liberi. Ritmi bassi.

45' - Che occasione per il Bayer Leverkusen! Havertz riceve in area, calcia, ma il portiere devia sulla traversa. Sulla ribattuta c'è Demirbay, che a porta vuota prova a ribadire in fondo al sacco, ma trova la deviazione provvidenziale di un difensore.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16:34 - RIPARTITI!

52' - GOL DI THURAM! PAREGGIA IL BORUSSIA MONCHENGLADBACH! Rete strepitosa. Plea manda in porta Thuram con un gran lancio: stoccata di prima intenzione del numero 10, che incrocia col destro e non dà scampo a Hradecky!

57' - CALCIO DI RIGORE PER IL BAYER LEVERKUSEN! Bellarabi riceve in area rigore e calcia. Il difensore va in scivolata dopo il conclusione. Dopo averlo rivisto al VAR, l'arbitro conferma il penalty.

58' - GOL DI HAVERTZ! DI NUOVO AVANTI IL BAYER LEVERKUSEN! Dagli undici metri si presenta la stellina tedesca: Sommer intuisce l'angolo, ma non basta per evitare il 2-1!

64' - Thuram con una grande intuizione vede Nehuaus in area. Tiro di prima intenzione, la sfera sibila a lato.

72' - Thuram porta palla centralmente, poi apre su Stindl. Conclusione murata, nulla da fare per il Gladbach.

75' - Che occasione sprecata da Demirbay! Diaby porta a spasso tutta la difesa e calcia, il portiere respinge. Sulla ribattuta, Demirbay non centra la porta, completamente sguarnita.

81' - GOL DI BENDER! TRIS DEL BAYER LEVERKUSEN! Sugli sviluppi di un piazzato dalla destra la palla viene scodellata al centro. Bender si libera del marcatore e colpendo il pallone tra testa e spalla spedisce la sfera in fondo al sacco!

17:23 - FINE PARTITA!

PADERBORN-HOFFENHEIM 1-1

15:30 - PARTITI!

4' - GOL DELL'HOFFENHEIM! VANTAGGIO DI SKOV! Kaderabek va via in dribbling sulla fascia destra. Cross basso per Skov, che apre l'interno e spedisce in fondo al sacco!

10' - PAREGGIA IL PADERBORN! GOL DI SRBENY! Erroraccio di Bicakcic, che regala il pallone a Srbeny. L'attaccante, vedendo il portiere fuori dai pali, calcia di prima intenzione a giro e lo sorprende a fil di palo!

21' - Skov tenta il pallonetto, ma non dà forza sufficiente. Un difensore salva a due passi dalla linea di porta.

28' - Kaderabek appoggia al centro a Baumgartner, che di prima intenzione cicca il pallone: il suo tiro è telefonato.

37' - Vasiliadis riceve un cross in area e col destro devia verso la porta, mandando però sul palo.

44' - Skov cerca di lanciare in porta un compagno ma il suo passaggio da fuori area viene raccolto dalla difesa.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16:33 - RIPARTITI!

52' - Zuber imbuca in area per Baumgartner, ma il numero 14 non riesce a controllare in ottima posizione.

68' - Antwi-Adjej calcia a giro dalla distanza, ma il portiere risponde presente.

80' - Baumgartner calcia dopo aver ricevuto un bel passaggio. Il pallone esce davvero di poco sulla destra.

88' - Kaderabek viene dimenticato in area e si fionda sul cross, ma la sua spizzata termina a lato.

17:21 - FINE PARTITA!

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-2

15:30 - PARTITI!

3' - Arnold calcia il pallone in area ma Burki esce dai pali in presa sicura e lo fa suo.

10' - Brandt porta palla, poi prova a far filtrare in area. Si chiude la difesa di casa.

13' - Lunga azione del Borussia Dortmund. Brandt si abbassa tra i centrocampisti e prova a impostare, ma la sua apertura per Guerreiro è fuori misura.

19 ' - Hazard raccoglie un ottimo passaggio, si beve un avversario e va al tiro, senza centrare però la porta.

32' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND! A SEGNO GUERREIRO! Bella azione dei gialloneri. Hakimi imbecca Hazard in area. Cross basso per Haaland, che liscia il pallone. Ma sul secondo palo arriva Guerreiro, per il quale è un gioco da ragazzi spingere in rete!

42' - Hazard calcia da fuori area, senza però centrare lo specchio della porta.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16:35 - RIPARTITI!

48' - Wolfsburg vicino al gol! Imbucata di Weghorst per Steffen, che è di fatto a tu per tu con Burki. L'attaccante di casa però grazia il portiere e spara fuori.

57' - Arnold calcia contro la barriera una punizione ottenuta dalla media distanza.

62' - Steffen calcia al volo dalla distanza: Burki in qualche modo smanaccia via.

68' - In questo momento attacca solo il Wolfsburg. Mehmedi viene steso al limite, ma l'arbitro fa proseguire tra le proteste dei calciatori.

71' - Sancho calcia, la palla carambola su Guerreiro. Tiro del portoghese deviato, conclusione di poco a lato.

78' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND! RADDOPPIO DI HAKIMI! Sancho porta palla a tutta velocità, in verticale, poi confeziona il cioccolatino per Hakimi, che di prima intenzione scarica un tiro che batte il portiere!

82' - Espulso Klaus! Wolfsburg in dieci uomini!

90' - Mbabu porta palla sulla destra e mette al centro, ma la difesa del Dortmund si rifugia in angolo.

17:24 - FINE PARTITA!

15:10 - Ecco il programma del ventisettesimo turno e le formazioni ufficiali di tutte le sfide delle 15:30.

Friburgo-Werder Brema (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

Paderborn-Hoffenheim (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

Wolfsburg-Borussia Dortmund (Clicca qui per le formazioni ufficiali)

15:05 - 69 giorni dopo la Bundesliga ha riacceso i motori la scorsa settimana. Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, il campionato tedesco è ripartito e oggi va avanti con la seconda giornata post-Coronavirus, la ventisettesima di Bundesliga.

15.00 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto alla diretta testuale della ventisettesima giornata di Bundesliga. Oggi seguiremo insieme tutte le gare delle 15:30.