live DIRETTA BUNDESLIGA - L'Augsburg accorcia le distanze con Ruben Vargas!!!

AUGSBURG-HOFFENHEIM 1-2

Augsburg (4-2-3-1): Luthe; Lichtsteiner (65' Richter), Gouweleeuw, Suchý, Jedvaj; Baier, Carlos Gruezo; Ruben Vargas, Löwen, Max; Finnbogason (65' Niederlechner).

A disp.: Koubek (GK), Uduokhai, Framberger, Oxford, Khedira, Sarenren Bazee, Hahn.

All.: Herrlich.

Hoffenheim (3-1-4-2): Baumann; Posch, Grillitsch, Hübner; Samassékou; Kadeřábek, Rudy, Baumgartner, Skov; Dabbur, Bruun Larsen.

A disp.: Pentke (GK), Bičakčić, Stafylidis, Akpoguma, Ribeiro, Zuber, Bebou, Kramarić, Beier.

All.: Kaltenbach.

SECONDO TEMPO

69' - GOL AUGSBURG!!! Calcio d'angolo calciato da Löwen per Ruben Vargas che, posizionato a centro area, trafigge Baumann con un preciso colpo di testa.

65' - Doppio cambio Augsburg: escono Lichtsteiner e Finnbogason, entrano Richter e Niederlechner.

62' - GOL HOFFENHEIM!!! Dabbur, da buona posizione, trafigge Baumann con il mancino consentendo agli ospiti di raddoppiare.

59' - GOL HOFFENHEIM!!! Dabbur, dopo aver ricevuto palla da Kadeřábek, trafigge Baumann portando in vantaggio gli ospiti.

58' - TRAVERSA HOFFENHEIM!!! Calcio d'angolo dalla sinistra calciato, con il mancino, da Skov per Hübner che, di prima intenzione, conclude a rete colpendo la traversa.

54' - Primo cambio Hoffenheim: esce Bruun Larsen, entra Bebou.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

45'+1 - TRAVERSA HOFFENHEIM!!! Rudy, dalla fascia destra, crossa al centro, con il destro, per l'accorrente Dabbur che, di prima intenzione, calcia a rete. La conclusione del numero 10 dell'Hoffenheim, dopo essere stata toccata da Baumann, si stampa sulla traversa.

24' - Samassékou, dai 20m in posizione centrale, calcia a rete. La conclusione del numero 18 dell'Hoffenheim è respinta da un attento Luthe.

21' - Max, servito nei pressi del vertice destro dell'area di rigore avversaria, controlla con il destro e, di sinistro, calcia a rete. Il rasoterra del numero 31 dell'Augsburg termina sull'esterno della rete.

16' - Löwen, dai 20m in posizione centrale, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione del numero 29 dell'Augsburg è bloccata da un attento Baumann, posizionato centralmente.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

BAYER LEVERKUSEN-COLONIA 2-1

Bayer Leverkusen (3-3-3-1): Hrádecký; Tapsoba, Bender (33' Tah), Dragović; Charles Aránguiz, Baumgartlinger, Wendell; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.

A disp.: Özcan (GK), Sinkgraven, Weiser, Demirbay, Amiri, Palacios, Wirtz, Paulinho.

All.: Bosz.

Colonia (4-4-2): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Drexler, Rexhbecaj, Skhiri, Thielmann; Jhon Córdoba, Modeste.

A disp.: Kessler (GK), Schmitz, Leistner, Högel, Schindler, Hector, Uth, Kainz, Lemperle.

All.: Gisdol.

54' - Thielmann, dai 25m in posizione centrale, prende la mira e, di destro, calcia a rete. Il rasoterra del numero 29 del Colonia non trova lo specchio della porta avversaria.

46' - Inizia la ripresa.

45'+2 - Fine primo tempo.

45' - Ammonito Dragović nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di Drexler.

39' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Bailey, dal lato corto sinistro dell'area piccola avversaria, serve un preciso sinistro rasoterra al centro per l'accorrente Havertz che, di prima intenzione, trafigge Horn sulla sinistra con un preciso piatto mancino a mezz'altezza.

33' - Primo cambio Bayer Leverkusen: esce Bender per infortunio, entra Tah.

29' - Ammonito Charles Aránguiz nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di Modeste.

21' - Ammonito Czichos nel Colonia per un tackle falloso a centrocampo ai danni di Volland.

13' - Percussione palla al piede da parte di Diaby che, giunto nei pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria, calcia a rete. Il destro a mezz'altezza del numero 19 del Bayer Leverkusen è respinto in calcio d'angolo da un attento Horn, posizionato a copertura del primo palo.

7' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Calcio d'angolo dalla destra calciato, con il mancino, da Bailey per Bender che, posizionato nei pressi del primo palo, devia con il sinistro trafiggendo Horn centralmente.

3' - Diaby, servito in area di rigore avversaria da Havertz, viene provvidenzialmente chiuso dall'intervento in scivolata, con il sinistro, di un vigile Katterbach, che spedisce il pallone in calcio d'angolo.

0' - Calcio d'inizio.

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 0-2

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek (54' Schmelzer), Emre Can, Hummels; Hakimi, Brandt, Witsel, Raphaël Guerreiro; Sancho, Hazard; Håland.

A disp.: Hitz (GK), Rente, Schulz, Balerdi, Morey, Duman, Raschl, Bakir.

All.: Favre.

Mainz (4-2-3-1): Müller; Baku, Niakhaté, St. Juste, Aarón Martín; Kunde Malong, Latza; Burkardt (67' Öztunalı), Boëtius, Onisiwo; Mateta.

A disp.: Dahmen (GK), Brosinski, Mwene, Hack, Barreiro, Quaison, Dong-Won Ji, Szalai.

All.: Beierlorzer.

SECONDO TEMPO

67' - Primo cambio Mainz: esce Burkardt, entra Öztunalı.

55' - Ammonito Emre Can nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di un avversario.

54' - Primo cambio Borussia Dortmund: esce Piszczek, entra Schmelzer.

49' - Dal dischetto si presenta Mateta... GOL MAINZ!!! Il destro a mezz'altezza del numero 9 ospite spiazza Bürki sulla destra.

48' - RIGORE MAINZ!!! Piszczekstende Latza in area di rigore del BVB. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore in favore degli ospiti

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

37' - Ammonito Hummels nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di Onisiwo.

33' - GOL MAINZ!!! Baku, dalla fascia destra, crossa al centro, con il destro, per Burkardt che, inseritosi a centro area, traffigge Bürki con un colpo di testa portando in vantaggio gli ospiti.

30' - Ammonito Aarón Martín nel Mainz per un tackle falloso ai danni di Hakimi lungo la fascia sinistra.

18' - Ammonito Piszczek nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di Onisiwo a centrocampo.

5' - Fase di studio tra le due squadre.

0' - Calcio d'inizio.

RB LIPSIA-FORTUNA DUSSELDORF 2-0

RB Lipsia (4-3-1-2): Gulácsi; Adams, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Sabitzer, Kampl, Laimer (46' Upamecano); Dani Olmo; Nkunku (46' Schick), Werner.

A disp.: Mvogo (GK), Orban, Konaté, Mukiele, Haidara, Forsberg, Lookman.

All.: Nagelsmann.

Fortuna Düsseldorf (3-4-3): Kastenmeier; Zanka, Hoffmann, Ayhan; Zimmer, Alfredo Morales, Bodzek, Suttner; Berisha, Hennings, Skrzybski.

A disp.: Wolf (GK), Zimmermann, Bormuth, Thommy, Stöger, Sobottka, Kownacki, Karaman, Ofori.

All.: Rösler.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Doppio cambio RB Lipsia: escono Laimer e Nkunku, entrano Upamecano e Schick.

45' - Fine primo tempo.

25' - Adams, dai 20m in posizione centrale, calcia a rete di prima intenzione. Il sinistro rasoterra ad incrociare del numero 14 del Lipsia termina di poco a lato alla destra della porta avversaria.

20' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Fortuna Düsseldorf respinto dalla difesa del Lipsia, il pallone arriva sui piedi di Skrzybski che, di prima intenzione, calcia a rete. Il destro al volo del numero 20 ospite non trova lo specchio della porta avversaria.

9' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il pallone arriva a Halstenberg che, posizionato a centro area, conclude a rete di prima intenzione. Il tentativo del numero 23 del Lipsia termina a lato alla sinistra della porta avversaria.

0' - Calcio d'inizio.

20:22 - Nell'anticipo odierna della 32ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2019/2020, andato in scena alle ore 18:30, l'Eintracht Francoforte ha vinto 2-1 contro lo Schalke 04. I padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio al 28' con André Silva, raddoppiano al 50' con Abraham prima di subire l'ininfluente rete ospite di McKennie al 59'.

20:20 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:30 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri: Augsburg-Hoffenheim, Bayer Leverkusen-Colonia, Borussia Dortmund-Mainz e RB Lipsia-Fortuna Dusseldorf, valevoli per la 32ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2019/2020.