LIVE TMW - DIRETTA EURO2021 - Fine partite: fuori la Bosnia, Milinkovic-Savic trascina la Serbia

live DIRETTA EURO2021 - Fine partite: fuori la Bosnia, Milinkovic-Savic trascina la Serbia

23.30 - Terminano adesso gli incontri delle sette sfide di semifinale playoff per la qualificazione ad Euro2021. Questi i risultati finali:

Bosnia-Irlanda del Nord 1-1 (4-6 d.c.r)

Bulgaria-Ungheria 1-3

Islanda-Romania 2-1

Macedonia-Kosovo 2-1

Norvegia-Serbia 1-2

Scozia-Israele 0-0 (5-3 d.c.r)

Slovacchia-Irlanda 0-0 (4-2 d.c.r)

BOSNIA-IRLANDA DEL NORD 1-1 (4-6 c.d.r)

1' - Partiti!

8' - Già tre calci d'angolo per i padroni di casa, è partita molto bene la Bosnia.

13' - GOL DELLA BOSNIA! KRUNIC! La Bosnia sigla il vantaggio, azione di Visca sulla destra che mette il pallone in mezzo per Dzeko che fa il velo favorendo Krunic che tutto solo non sbaglia con il destro.

24' - Bosnia vicina al raddoppio, conclusione dalla lunga distanza da parte di Miralem Pjanic con la sfera che sfiora il palo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DELL'IRLANDA DEL NORD! MCGINN! McGinn si presenta a tu per tu con il portiere avversario, mancino vincente.

56' - Ad un passo dal raddoppio l'Irlanda del Nord, colpo di testa di McNair di poco a lato del palo.

63' - Traversa di Pjanic direttamente su calcio di punizione.

67' - Conclusione di Dzeko facilmente parata dal portiere avversario.

75' - Ancora una conclusione di Pjanic di poco a lato.

---FINE SECONDO TEMPO---

91' - Via al primo tempo supplementare.

92' - Spazio anche per l'attaccante della Reggina Kyle Lafferty nei supplementari.

95' - Gojak imbuca per Visca che calcia trovando la parata del portiere avversario.

---FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE---

106' - Via il secondo tempo supplementare.

---SI VA AI CALCI DI RIGORE---

BULGARIA-UNGHERIA 1-3

1' - Partiti!

14' - L'ex Palermo Sallai trova in area di rigore Szalai che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.

17' - GOL DELL'UNGHERIA! ORBAN Ospiti in vantaggio, su calcio d'angolo Willy Orban di testa non perdona il portiere avversario.

31' - Problemi per Ivanov, in campo Yomov.

39' - Grande azione di Nedelev ma è di grande fattura la respinta in tuffo di Gulacsi.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DELL'UNGHERIA! KALMAR! Subito in gol l'Ungheria, conclusione su calcio di punizione di Kalmar che si insacca in rete.

75' - GOL DELL'UNGHERIA! NIKOLICS! L'Ungheria chiude definitivamente l'incontro, conclusione di Nikolics che termina alle spalle del portiere avversario.

88' - GOL DELLA BULGARIA! YOMOV! La Bulgaria accorcia, Yomov a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia.

---FINE PARTITA---

ISLANDA-ROMANIA 2-1

1' - Partiti!

16' - GOL DELL'ISLANDA! SIGURDSSON! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, conclusione perfetta dal limite dell'area di rigore del calciatore più rappresentativo: Sigurdsson.

22' - Prova a bussare nuovamente Sigurdsson, mancino teso che trova però la respinta in tuffo di Tatarusanu.

27' - Interviene la VAR e annulla per fuorigioco il raddoppio dell'Islanda.

35' - GOL DELL'ISLANDA! SIGURDSSON! Ancora Gilfy Sigurdsson, doppietta del dieci e tutto facile per l'Islanda in questo primo tempo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

46' - Tre cambi per la Romania dentro Iancu, Puscas e Hagi.

63' - GOL DELLA ROMANIA! MAXIM! La Romania rientra in partita con il calcio di rigore realizzato da Maxim.

74' - Ci prova Finnbogasson senza fortuna però.

---FINE PARTITA---

MACEDONIA-KOSOVO 2-1

1' - Partiti!

7' - Ci ha provato Musliu per i padroni di casa, murato il suo tentativo.

10' - Tanto movimento da parte di Goran Pandev, subito protagonista l'attaccante del Genoa.

16' - GOL DELLA MACEDONIA! AUTOGOL DI ALITI Sfortunato il Kosovo, traversone dalla destra dei macedoni e deviazione fortuita nella propria porta di Aliti.

22' - Botta di Bardhi dal limite, il portiere kosovaro riesce a respingere.

29' - GOL DEL KOSOVO! HADERGJONAJ! Hadergjonaj firma il pareggio del Kosovo, nuova parità dopo l'autorete di Aliti.

33' - GOL DELLA MACEDONIA! VELKOVSKI! La Macedonia reagisce subito dopo il pareggio del Kosovo, nuovo vantaggio firmato da Velkovski.

43' - Macedonia vicina al tris, conclusione di Nestorovski che viene però respinta da Muric.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - Viene annullato per fuorigioco il tris di Pandev per la Macedonia.

66' - Altro gol annullato per fuorigioco ai padroni di casa con Ademi.

---FINE PARTITA---

NORVEGIA-SERBIA 1-2

1' - Partiti!

5' - Primo tentativo della Serbia con Djuricic, pallone che termina a lato.

13' - Diversi palloni ricevuti da Haaland, nessuna vera occasione da gol.

19' - Kolarov mette in mezzo ma Mitrovic non trova la deviazione vincente di testa.

32' - Odegaard prova il lancio per Haaland, l'attaccante del Borussia non riesce però a calciare in porta.

35' - Conclusione di Mitrovic, pallone che si impenna e termina alto.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Altra grande occasione per Djuricic ma calcia debolmente adesso al portiere.

57' - Sempre pericolosa la Serbia, pallone però di poco a lato di Mitrovic.

71' - Conclusione di Odegaard e sfera che termina altissima.

82' - GOL DELLA SERBIA! MILINKOVIC-SAVIC! La Serbia si porta in vantaggio nel finale, a segno Sergej Milinkovic-Savic che era entrato in campo soltanto due minuti prima. Tap in vincente del centrocampista della Lazio su assist di Mitrovic.

88' - GOL DELLA NORVEGIA! NORMANN! Pari della Norvegia, grande conclusione dal limite di Normann che non lascia scampo a Rajkovic.

---FINE SECONDO TEMPO---

91' - Via al primo tempo supplementare.

99' - Ci ha provato Lazovic, parata del portiere norvegese Jarstein.

101' - Palo di Lazovic.

103' - GOL DELLA SERBIA! MILINKOVIC-SAVIC! Ancora il gigante laziale, elegante tocco sotto su assist di Tadic e Serbia nuovamente avanti.

---FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE---

106' - Via il secondo tempo supplementare.

116' - Spazio per il neo milanista Hauge.

---FINE PARTITA---

SCOZIA-ISRAELE 0-0

1' - Partiti!

8' - Si divora l'occasione da gol McGinn, pallone largo.

12' - Grande occasione per la Scozia, conclusione dalla distanza di Robertson e pallone di poco a lato.

13' - Primo ammonito per Israele, Natcho.

40' - Scozia vicina al vantaggio, colpo di testa di McTominay e pallone che termina di poco a lato del palo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

54' - Prima occasione per Israele, conclusione di Golasa che termina di un soffio alta.

---FINE SECONDO TEMPO---

91' - Via al primo tempo supplementare.

---FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE---

106' - Via il secondo tempo supplementare.

109' - Tentativo di Bitton che termina però alto sopra la traversa.

---SI VA AI CALCI DI RIGORE---

SLOVACCHIA-IRLANDA 4-2 d.c.r

1' - Partiti!

8' - I padroni di casa provano a fare la partita.

33' - Ritmi lenti, tanto possesso palla dell'Irlanda.

38' - Conclusione di McClean che però trova la respinta del portiere slovacco.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

67' - Partita a ritmi lenti, tanto possesso da parte della Slovacchia.

73' - Per i padroni di casa dentro l'ala del Sassuolo Lukas Haraslin.

---FINE SECONDO TEMPO---

91' - Via al primo tempo supplementare.

94' - Tentativo di Haraslin e sfera che termina di poco a lato.

105' - Palo di Browne, Irlanda vicina al vantaggio.

---FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE---

106' - Via il secondo tempo supplementare.

---SI VA AI CALCI DI RIGORE---

---FINITA---

