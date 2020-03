live DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 21:00) - Successi esterni per Leverkusen e Shakhtar

Calcio d'inizio alle ore 21:00 delle seguenti partite: Olympiakos-Wolverhampton, Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen e Wolfsburg-Shakhtar Donetsk.

23:05 - La diretta testuale delle gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2019/2020 in programma alle ore 21:00 termina qui. Un buon proseguimento di serata ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

22:55 - Terminano tutti le gare di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2019/2020 in programma alle ore 21:00.

WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK 1-2 [Porte chiuse]

Marcatori: 16' Júnior Moraes (Shakhtar Donetsk), 48' Brooks (Wolfsburg), 73' Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk)

90'+3+1 - Termina il secondo tempo. Il Wolfsburg perde 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk.

90'+3+1 - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone arriva sui piedi di Ginczek che, dai pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria, calcia a rete di prima intenzione. Il destro di controbalzo del numero 33 del Wolfsburg termina a lato alla destra della porta dello Shakhtar Donetsk.

90'+3+1 - Ginczek, dai pressi dell'intersezione destra della lunetta con il limite dell'area di rigore avversaria, calcia a rete. Il destro rasoterra ad incrociare del numero 33 del Wolfsburg è deviat il calcio d'angolo da un difendente dello Shakhtar Donetsk.

88' - Terzo ed ultimo cambio Shakhtar Donetsk: esce Taison, entra Konoplyanka.

80' - Secondo cambio Wolfsburg: esce Mehmedi, entra Ginczek.

77' - Primo cambio Wolfsburg: esce Schlager, entra Victor.

73' - GOOOOOOOOOOL SHAKHTAR DONETSK!!! Calcio di punizione dai 25m, più o meno all'altezza dell'intersezione sinistra della lunetta con il limite dell'area di rigore del Wolfsburg, calciato, con il destro, da Maycon. La conclusione a giro del numero 27 dello Shakhtar Donetsk è tolta da sotto il sette alla sinistra, e deviata sulla traversa, da un reattivo Casteels, distesosi sulla sua destra, prima che il pallone arrivi a Marcos Antônio, il quale, dai pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria, realizza il tap in vincente, in tuffo di testa, a porta spalancata.

68' - Secondo cambio Shakhtar Donetsk: esce Ismaily, entra Khocholava.

66' - Primo cambio Shakhtar Donetsk: esce Kovalenko, entra Maycon.

56' - Ammonito Steffen nel Wolfsburg per un fallo ai danni di un avversario.

53' - Mehmedi, dai pressi dell'intersezione destra della lunetta con il limite dell'area di rigore avversaria, calcia a rete. Il mancino rasoterra del numero 14 del Wolfsburg termina di poco a lato alla destra della porta dello Shakhtar Donetsk.

48' - GOOOOOOOOOOL WOLFSBURG!!! Calcio d'angolo dalla sinistra calciato, con il destro, da Brekalo per Brooks che, posizionato a centro area, trafigge, con un colpo di testa in elevazione, l'estremo difensore avversario, Pyatov, consentendo ai padroni di casa di pareggiare

46' - Inizia la ripresa.

45'+2 - Termina il primo tempo. Il Wolfsburg è sotto 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk all'intervallo.

45'+1 - Dal dischetto si presenta Weghorst... FUORI!!! Il destro del numero 9 del Wolfsburg, eseguito scivolando, termina clamorosamente alto a lato alla destra della porta avversaria.

45' - RIGORE WOLFSBURG!!! L'arbitro sloveno, Damir Skomina, assegna il calcio di rigore in favore dei tedeschi per un tocco di mano in area di rigore di Matviyenko dopo aver rivisto le immagini al VAR.

23' - Dal dischetto si presenta Kovalenko... PARATO!!! Il destro rasoterra del numero 20 dello Shakhtar Donetsk è neutralizzato da un reattivo Casteels, distesosi sulla sua sinistra.

22' - RIGORE SHAKHTAR DONETSK!!! L'arbitro sloveno, Damir Skomina, assegna il calcio di rigore in favore degli ucraini per un fallo di mano in area di rigore da parte di Arnold su cross di Dodô dopo aver rivisto le immagini al VAR.

18' - Ammonito Weghorst nel Wolfsburg per un fallo ai danni di un avversario.

16' - GOOOOOOOOOOL SHAKHTAR DONETSK!!! Ismaily, dalla fascia sinistra all'altezza della trequarti, crossa al centro, con il mancino, per Júnior Moraes che, dopo un maldestro tocco di Brooks, trafigge Casteels con un colpo di testa in elevazione dal limite dell'area piccola del Wolfsburg portando in vantaggio gli ospiti.

12' - Arnold, dai 20m all'altezza dell'intersezione destra della lunetta con il limite dell'area di rigore avversaria, calcia a rete. Il destro a mezz'altezza del numero 27 del Wolfsburg è murato da un paio di difendenti dello Shakhtar Donetsk.

4' - Schlager, dal lato corto destro dell'area di rigore avversaria, serve, con il mancino, un cross basso all'indirizzo di Weghorst che, inseritosi a limite dell'area piccola dello Shakhtar Donetsk, manca clamorosamente l'impatto con il pallone lasciandolo terminare a lato alla sinistra della porta avversaria.

0' - Calcio d'inizio.

Wolfsburg (4-3-3) : Casteels (C); Steffen, Knoche, Brooks, Paulo Otávio; Arnold, Schlager (77' Victor), Gerhardt; Mehmedi (80' Ginczek), Weghorst, Brekalo.

A disp.: Pervan (GK), Klaus, Roussillon, Pongračić, Tisserand.

All.: Glasner.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Pyatov (C); Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily (68' Khocholava); Kovalenko (66' Maycon), Marcos Antônio; Tetê, Alan Patrick, Taison (86' Konoplyanka); Júnior Moraes.

A disp.: Trubin (GK), Marlos, Sikan, Bolbat.

All.: Luís Castro.

GLASGOW RANGERS-BAYER LEVERKUSEN 1-3

Marcatori: 38' rig. Havertz (Bayer Leverkusen), 67' Aránguiz (Bayer Leverkusen), 75' Edmundson (Glasgow Rangers), 88' Bailey (Bayer Leverkusen)

90'+3 - Termina il secondo tempo. I Glasgow Rangers perdono 3-1 contro il Bayer Leverkusen.

88' - GOOOOOOOOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! Bailey, servito nei pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria, controlla, finta l'esecuzione di tiro con il mancino e, di destro, calcia a rete. La conclusione a giro del numero 9 tedesco trafigge McGregor sotto il sette alla destra portando gli ospiti sul 3-1.

85' - Ammonito Diaby nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di un avversario.

85' - Terzo ed ultimo cambio Glasgow Rangers: esce Tavernier, entra Polster.

81' - Terzo ed ultimo cambio Bayer Leverkusen: esce Demirbay, entra Baumgartlinger.

79' - Ammonito Kent nei Glasgow Rangers per un fallo ai danni di un avversario.

77' - Ammonito Wendell nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di un avversario.

75' - GOOOOOOOOOOL GLASGOW RANGERS!!! Calcio d'angolo dalla destra calciato, con il destro, da Tavernier per Edmundson che, posizionato a centro area, trafigge, con un colpo di testa in elevazione, l'estremo difensore avversario, Hrádecký, sulla sinistra a fil di palo accorciando le distanze per i padroni di casa.

72' - Ammonito Arfield nei Glasgow Rangers per un fallo ai danni di un avversario.

68' - Cambi da ambo le parti. Nei Glasgow Rangers: esce Kamara, entra Hagi. Nel Bayer Leverkusen: esce Tapsoba, entra Paulinho.

67' - GOOOOOOOOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! Batti e ribatti in area di rigore dei Glasgow Rangers prima che il pallone, in qualche modo, arrivi sui piedi di Aránguiz che, posizionato a centro area, trafigge, con un mancino di controbalzo, l'estremo difensore avversario, McGregor, nell'angolino basso alla destra consentendo agli ospiti di raddoppiare.

62' - Primo cambio Bayer Leverkusen: esce Bellarabi, entra Bailey.

53' - Primo cambio Glasgow Rangers: esce Aribo, entra Kamberi.

46' - Inizia la ripresa.

45'+2 - Termina il primo tempo. I Glasgow Rangers sono sotto 1-0 contro il Bayer Leverkusen all'intervallo.

38' - Dal dischetto si presenta Havertz... GOOOOOOOOOOL BAYER LEVERKUSEN!!! Il mancino rasoterra del numero 29 tedesco trafigge centralmente McGregor, distesosi sulla sua sinistra.

37' - RIGORE BAYER LEVERKUSEN!!! L'arbitro polacco, Szymon Marciniak, assegna il calcio di rigore in favore del Bayer Leverkusen per un fallo di mano in area di rigore scozzese di Edmundson su cross di Aránguiz dopo aver rivisto le immagini al VAR.

28' - Ammonito Demirbay nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di un avversario. Il numero 10 tedesco era diffidato, quindi salterà la gara di ritorno per squalifica.

19' - Ammonito Kamara nei Glasgow Rangers per un fallo ai danni di un avversario.

2' - Bellarabi, servito nei pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria da Demirbay, calcia a rete di prima intenzione. Il piatto destro al volo del numero 38 del Bayer Leverkusen termina alto sopra la traversa centralmente.

0' - Calcio d'inizio.

Glasgow Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier (C) (85' Polster), Edmundson, Goldson, Barišić; Kamara (68' Hagi), Arfield, Davies S.; Aribo (53' Kamberi), Morelos, Kent.

A disp.: Foderingham (GK), Ojo, Halliday, Katić.

All.: Gerrard.

Bayer Leverkusen (3-5-2) : Hrádecký; Tah, Dragović, Tapsoba (68' Paulinho); Weiser, Havertz (C), Aránguiz, Demirbay (81' Baumgartlinger), Wendell; Bellarabi (62' Bailey), Diaby.

A disp.: Özcan (GK), Palacios, Stanilewicz, Azhil.

All.: Bosz.

OLYMPIAKOS-WOLVERHAMPTON 1-1 [Porte chiuse]

Marcatori: 54' El Arabi (Olympiakos), 67' Pedro Neto (Wolverhampton)

90'+4 - Termina il secondo tempo. L'Olympiakos pareggia 1-1 contro il Wolverhampton.

90'+1 - Ammonito Pedro Neto nel Wolverhampton per un fallo ai danni di un avversario.

90' - Ammonito José Sá nell'Olympiakos per perdita di tempo.

85' - Terzo ed ultimo cambio Wolverhampton: esce João Moutinho, entra Dendoncker.

84' - Terzo ed ultimo cambio Olympiakos: esce Valbuena, entra Gaspar.

79' - Secondo cambio Wolverhampton: esce Rúben Vinagre, entra Podence.

74' - Secondo cambio Olympiakos: esce El Arabi, entra Fortounis.

67' - GOOOOOOOOOL WOLVERHAMPTON!!! Calcio di punizione dai 25m, più o meno all'altezza dell'intersezione destra della lunetta con il limite dell'area di rigore dell'Olympiakos, toccato da João Moutinho per Pedro Neto che, con il mancino, calcia a rete. La violenta conclusione rasoterra del numero 7 del Wolverhampton è deviata da Bouchalakis, posizionato in barriera, il quale spiazza clamorosamente José Sá consentendo agli ospiti di pareggiare.

59' - Raúl Jiménez, servito nei pressi del vertice destro dell'area piccola avversaria da Pedro Neto, controlla, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione a mezz'altezza del numero 9 del Wolverhampton è respinta in calcio d'angolo dalla destra da un attento José Sá, posizionato a copertura del primo palo.

54' - GOOOOOOOOOOL OLYMPIAKOS!!! Guilherme, dal lato corto destro dell'area piccola avversaria, serve un preciso rasoterra al centro, con il destro, per l'accorrente El Arabi che, inseritosi sul secondo palo, realizza il tap in vincente, con il destro, da due passi a porta spalancata.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Wolverhampton all'intervallo: esce Doherty, entra Pedro Neto.

45'+1 - Termina il primo tempo. Olympiakos e Wolverhampton vanno a riposo all'intervallo sul risultato parziale di 0-0.

43' - Traoré, dai pressi dell'intersezione destra della lunetta con il limite dell'area di rigore avversaria, calcia a rete. Il destro rasoterra ad incrociare del numero 37 del Wolverhampton termina a lato alla sinistra della porta dell'Olympiakos.

38' - Ammonito Coady nel Wolverhampton per un fallo ai danni di un avversario.

34' - Primo cambio Olympiakos: esce Masouras, entra Cissé.

30' - Calcio di punizione dai pressi dell'intersezione sinistra della lunetta con il limite dell'area di rigore dell'Olympiakos calciato, con il destro, da Rúben Neves. La conclusione a giro del numero 8 del Wolverhampton è deviata in corner dalla sinistra dalla barriera.

29' - ESPULSO OLYMPIAKOS!!! Rúben Semedo stende fallosamente Jota nei pressi dell'intersezione sinistra della lunetta con il limite dell'area di rigore greca. L'arbitro francese, Clément Turpin, non ha dubbi ed espelle direttamente il numero 3 dell'Olympiakos.

9' - Calcio di punizione dai pressi del lato corto sinistro dell'area di rigore del Wolverhampton calciato, con il destro, da Valbuena. La conclusione a giro del numero 28 dell'Olympiakos è bloccato da un attento Rui Patrício, posizionato centralmente.

8' - Ammonito Doherty nel Wolverhampton per un fallo ai danni di Tsimikas nei pressi del lato corto sinistro dell'area di rigore inglese.

0' - Calcio d'inizio.

Olympiakos (4-3-3) : José Sá; Elabdellaoui (C), Rúben Semedo, Ba, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara; Masouras (34' Cissé), El Arabi (74' Fortounis), Valbuena (84' Gaspar).

A disp.: Allain (GK), Lovera, Torosidis, Ranđelović.

All.: Pedro Martins.

Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício; Boly, Coady (C), Saïss; Doherty (46' Pedro Neto), Rúben Neves, João Moutinho (85' Dendoncker), Rúben Vinagre (79' Podence); Traoré, Raúl Jiménez, Jota.

A disp.: Ruddy (GK), Jordão, Kilman, Buur.

All.: Espírito Santo.

Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 21:00 avranno inizio le dirette testuali dei seguenti incontri: Olympiakos-Wolverhampton, Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen e Wolfsburg-Shakhtar Donetsk.