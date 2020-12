live DIRETTA EUROPA LEAGUE (ore 21) - Finali: pareggia la Real Sociedad, poker Arsenal

23.05 - Il pari di questa sera non consente al Napoli di strappare il pass per i sedicesimi con un turno d'anticipo. Volano al prossimo turno, tra le altre, Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada e PSV.

23.00 - Andiamo a vedere nel dettaglio la classifica aggiornata dei raggruppamenti coinvolti in questa tornata di gare:

GRUPPO A: Roma 13, Young Boys 7, Cluj 5, CSKA Sofia 2.

GRUPPO B: Arsenal 15, Molde 9, Rapid Vienna 6, Dundalk 0.

GRUPPO C: Slavia Praga 12, Bayer Leverkusen 12, Nizza 3, Hapoel Beer-Sheva 3.

GRUPPO D: Rangers 11, Benfica 11, Lech Poznan 3, Standard Liegi 3.

GRUPPO E: Granada 10, PSV Eindhoven 9, PAOK 5, Omonia 4.

GRUPPO F: Napoli 10, Real Sociedad 8, AZ Alkmaar 8, Rijeka 1.

22.56 - Ecco dunque il riepilogo di tutti i risultati della serata:

Cluj-CSKA Sofia 0-0 (A)

Roma-Young Boys 3-1 (A)

Molde-Dundalk 3-1 (B)

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (B)

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (C)

Slavia Praga-Hapoel Beer-Sheva 3-0 (C)

Rangers-Standard Liegi 3-2 (D)

Benfica-Lech Poznan 4-0 (D)

Granada-PSV Eindhoven 0-1 (E)

Omonia-PAOK Salonicco 2-1 (E)

AZ Alkmaar-Napoli 1-1 (F)

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (F)

CLUJ-CSKA SOFIA 0-0 (A)

21.00 - Fischio d'inizio!

1' - Ammonizione lampo per Vion, che finisce subito sul taccuino del direttore di gara.

21.48 - Fine primo tempo.

22.03 - Inizia la ripresa.

54' - Geferson commette fallo e riceve un'ammonizione. Quarto giocatore sanzionato in questo match.

22.50 - Finisce il match.

ROMA-YOUNG BOYS 3-1 (A)

21.00 - Fischio d'inizio!

8' - Ci prova su punizione Bruno Peres: von Ballmoos sventa il pericolo con un bell'intervento in tuffo.

34' - GOL DELLO YOUNG BOYS! Fa tutto Nsame, che lascia sul posto Cristante e segna con il mancino.

44' - SEGNA BORJA MAYORAL! - Lo spagnolo trova il gol di testa dopo la respinta corta di von Ballmoos sul sinistro di Pedro.

21.48 - Fine primo tempo.

22.03 - Inizia la ripresa.

46' - Doppio cambio per Fonseca: dentro Spinazzola e Mkhitaryan, escono Ibanez e Pedro.

59' - SEGNA CALAFIORI! Splendido gol del talento giallorosso, che porta avanti la Roma con un bolide dalla distanza.

81' - DZEKO CALA IL TRIS! Girata in area del bosniaco, che in area di rigore cala il tris e chiude i conti all'Olimpico.

82' - Follia di Camara, che colpisce al volto Mkhitaryan e viene giustamente espulso.

22.52 - Finisce il match.

MOLDE-DUNDALK 3-1 (B)

21.00 - Fischio d'inizio!

28' - Resiste il pari a Molde, quando ci avviciniamo alla prima mezz'ora di gioco.

31' PASSA IN VANTAGGIO IL MOLDE! Gol di testa di Eirem.

40' - SEGNA OMOIJUANFO! Due a zero per i padroni di casa: gara ipotecata in poco meno di un tempo.

21.47 - Fine primo tempo.

22.02 - Inizia la ripresa.

52' - Prima sanzione del match: fallo di Gregersen, che viene ammonito.

67' - TERZO GOL DEL MOLDE! Incornata vincente di Ellingsen: Dundalk al tappeto in Norvegia.

90+4' - CHE GOL DI FLORES! - Sinistro dalla media distanza che finisce direttamente all'incrocio dei pali.

22.51 - Finisce il match.

ARSENAL-RAPID VIENNA 4-1 (B)

21.00 - Fischio d'inizio!

10' - CHE GOL DI LACAZETTE! Gran giocata del francese, che sblocca il risultato con una conclusione violenta dai venticinque metri.

18'- RADDOPPIANO I GUNNERS! Torsione di testa di Mari, che trova il raddoppio direttamente su corner. Grande avvio della squadra di Arteta.

44' - GOL DI NKETIAH! Doppio tentativo dell'attaccante dei 'Gunners', che cala il tris.

21.48 - Fine primo tempo.

22.01 - Inizia la ripresa.

47' - KITAGAWA ACCORCIA LE DISTANZE! Destro al volo vincente di Kitagawa, che mette a segno una rete piuttosto rocambolesca.

66' CALA IL POKER L'ARSENAL! Il gol è di Smith Rowe, che infila il tap-in su assist di Maitland-Niles.

22.49 - Finisce il match.

NIZZA-BAYER LEVERKUSEN 2-3 (C)

21.00 - Fischio d'inizio!

12' - Intervento falloso di Demirbay, che rimedia un cartellino giallo.

22' - GOL DI DIABY! Cioccolatino di Demirbay e gran volée del francese: ospiti in vantaggio.

26' - PAREGGIA SUBITO IL NIZZA! Rete di pregevole fattura di Kamara, che trafigge Hradecky al volo con il piattone. Nulla da fare per il portiere del Leverkusen.

32' - TORNA AVANTI IL LEVERKUSEN! Dragovic riesce a sfuggire al marcatore e segna in girata sugli sviluppi di un corner.

21.48 - Fine primo tempo.

22.02 - Inizia la ripresa.

47' - GOL DI NDOYE! Erroraccio di Hradecky, che regala il pari ai francesi: la rete è di Ndoye.

51' - SEGNA BAUMGARTLINGER! Che partita a Nizza: gol di testa di Baumgartlinger, che svetta più in alto di tutti sul cross di Demirbay.

22.51 - Finisce il match.

SLAVIA PRAGA-HAPOEL BEER-SHEVA 3-0 (C)

21.00 - Fischio d'inizio!

15' - Masopust sceglie male il tempo dell'intervento e viene ammonito.

31' - PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO! Sima segna di testa su assist di Kuchta.

36' - RADDOPPIA LO SLAVIA PRAGA! Stanciu regala il raddoppio con un sinistro violento dal confine dell'area dell'Hapoel.

21.45 - Fine primo tempo.

22.00 - Inizia la ripresa.

64' - Secondo cambio per lo Sparta: Lingr prende il posto di Stanciu.

85' - TERZA RETE DELLO SLAVIA PRAGA! Doppietta di Sima, opportunista sull'assist fornitogli da Olayinka.

22.48 - Finisce il match.

RANGERS-STANDARD LIEGI 3-2 (D)

21.00 - Fischio d'inizio!

6' - SEGNA LESTIENNE! Ospiti in vantaggio grazie al tap-in di Lestienne, che trova il gol con il piattone.

39' - GOLDSON PAREGGIA I CONTI! Ripristina l'equilibrio il difensore degli scozzesi.

41' - GOL DI COP! - Cop trova il gol di testa e si fa anche male nell'occasione: in campo lo staff medico.

45+1' PAREGGIANO DI NUOVO I RANGERS! Penalty assegnato agli scozzesi: dal dischetto va Tavernier, che non sbaglia.

21.47 - Fine primo tempo.

22.02 - Inizia la ripresa.

63' - GOL DI ARFIELD! Azione splendida della squadra di Gerrard: Kent serve a rimorchio Arfield, che batte Bodart con il piattone.

22.51 - Finisce il match.

BENFICA-LECH POZNAN 4-0 (D)

21.00 - Fischio d'inizio!

16' - Pochi squilli sin qui: le due squadre si sono equivalse in questo primo quarto d'ora.

36' - GOL DI VERTONGHEN! Segna di testa il difensore ex Tottenham.

21.49 - Fine primo tempo.

22.04 - Inizia la ripresa.

57' - SEGNA NUNEZ! Secondo gol dei portoghesi: Nunez trova il raddoppio con il destro.

58' - GOL DI PIZZI! - Uno-due micidiale della squadra di Jorge Jesus, che trova anche la terza rete con Pizzi.

89' - A SEGNO ANCHE WEIGL! - Show del Benfica: il centrocampista cala il poker con un destro che scheggia il legno e finisce in rete.

22.53 - Finisce il match.

GRANADA-PSV EINDHOVEN 0-1 (E)

21.00 - Fischio d'inizio!

4' - Colpo di testa debole di Gakpo, pallone che sfuma sul fondo.

39' - GOL DI MALEN! Gran piattone del nove, che porta avanti i suoi

21.47 - Fine primo tempo.

22.03 - Inizia la ripresa.

77' - Ammonizione per Machis. Intanto Martinez inserisce Molina al posto di Milla.

22.53 - Finisce il match.

OMONIA-PAOK SALONICCO 2-1 (E)

21.00 - Fischio d'inizio!

2' - Prima occasione per l'Omonia: Hubocan calcia al volo sugli sviluppi di un corner e trova l'esterno della rete.

9' - GOL DI KAKOULIS! Il numero 80 dell'Omonia raccoglie una respinta corta di Zivkovic e infila il tap-in.

39' - PAREGGIA IL PAOK! Destro a giro di Tzolis, che manda il pallone all'angolino.

21.47 - Fine primo tempo.

22.03 - Inizia la ripresa.

64' - Eccesso di proteste di Zivkovic, che rimedia un'ammonizione.

84' - SEGNA GOMEZ! Gol su rigore dello spagnolo, che porta nuovamente avanti i suoi.

22.52 - Finisce il match.

AZ-ALKMAAR-NAPOLI 1-1 (F)

21.00 - Fischio d'inizio!

6' - GOL DI MERTENS! Azzurri in vantaggio con il belga, che trova il gol su assist di Di Lorenzo.

21.48 - Fine primo tempo.

22.01 - Inizia la ripresa.

54' - A SEGNO MARTINS INDI! Deviazione sotto porta del difensore, che beffa Ospina nell'area piccola del Napoli.

60' Fallo da rigore di Bakayoko, da dischetto Koopmeiers si fa ipnotizzare da Ospina!

22.49 - Finisce il match.

REAL SOCIEDAD-RIJEKA 2-2 (F)

21.00 - Fischio d'inizio!

16' - Attacca il Rijeka, ma Menalo viene sorpreso in posizione di offside.

21' - L'arbitro, che inizialmente aveva assegnato un penalty agli spagnoli per un presunto fallo di mano nell'area del Rijeka, torna sui suoi passi con l'ausilio di un assistente e annulla la sua decisione.

37' - SEGNA VELKOVSKI! Colpo di testa del difensore che non lascia scampo a Remiro.

21.47 - Fine primo tempo.

22.02 - Inizia la ripresa.

69' - PAREGGIA BAUTISTA! Gran gol del numero venticinque, che si gira con eleganza in area e batte Nevistic con il mancino.

73 - SECONDO GOL DEL RIJEKA! Pasticcia la difesa spagnola, Loncar raccoglie una respinta corta della difesa e trafigge Remir con il sinistro dal limite dell'area.

79' - A SEGNO MONREAL! Sinistro dell'ex Arsenal che beffa Nevistic, complice la deviazione decisiva di un difensore!

22.52 - Finisce il match.

20.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Mezz'ora esatta al fischio d'inizio su tutti i campi: l'attesa sta per terminare.

20.20 - La tornata di match delle 21 coinvolge i raggruppamenti A, B, C, D, E ed F. In campo anche Napoli e Roma, impegnate rispettivamente contro AZ Alkmaar e Young Boys.

20.15 - Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutte e dodici le partite che seguiremo insieme questa sera:

Cluj-CSKA Sofia (A)

Roma-Young Boys (A)

Molde-Dundalk (B)

Arsenal-Rapid Vienna (B)

Nizza-Bayer Leverkusen (C)

Slavia Praga-Hapoel Beer-Sheva (C)

Rangers-Standard Liegi (D)

Benfica-Lech Poznan (D)

Granada-PSV Eindhoven (E)

Omonia-PAOK Salonicco (E)

AZ Alkmaar-Napoli (F)

Real Sociedad-Rijeka (F)

20.10 - Sono ancora molti i verdetti pendenti in Europa League, alcuni dei quali potrebbero trovare una risoluzione già nelle gare di questa sera. Un cordiale saluto da Luca Chiarini, pronto a raccontarvi in diretta tutti i match del quinto turno della fase a gironi in programma alle 21.