DIRETTA LIGA - Solo pari per l'Atletico Madrid

Atletico Madrid-Real Sociedad 1-1

1' - Comincia la partita!

8' - Gara con poche emozioni in avvio.

17' - Ammonito Monreal.

30' - GOL! GOL! GOL! KOKE! AVANTI L'ATLETICO! Riceve in area e scarica in porta!

41' - La Real Sociedad prova a venire fuori.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Serie di cambi in questa fase.

67' - Spinge la Real Sociedad alla ricerca del pari.

87' - GOL! GOL! GOL! JANUZAJ! Arriva il pareggio della Real Sociedad!

22.59 - Fine partita.

Espanyol-Celta Vigo 0-0

1' - Comincia la partita!

13' - Ospiti più propositivi in avvio.

26' - Bradaric si becca il giallo.

38' - Celta ancora pericoloso, ci prova Pione Sisto che spara in curva.

43' - Nessun tiro in porta fino a questo momento.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Celta Vigo propositivo in questa fase.

67' - Olaza ammonito.

89' - Embarba si becca il giallo.

22.59 - Fine partita.

Granada-Athletic Bilbao 4-0

1' - Comincia la partita!

6' - Herrera si becca il giallo.

17' - Gara tesa, scatta il giallo anche per Garcia.

29' - GOL! GOL! GOL! SOLDADO! Vantaggio Granada!

35' - Athletic che prova spingere in questo finale di primo tempo.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! NEVA Il Granada trova il raddoppio, dalla distanza ci prova ed infila in rete!

67' - GOL! GOL! GOL! PUERTAS! Tris del Granada che ora dilaga!

90' - GOL! GOL! GOL! MONTORO! Arriva il poker del Granada!

22.59 - Fine partita.

Levante Getafe 1-0

1' - Comincia la partita!

13' - Ammonito Angel.

30' - Giallo per Tono.

37' - Il Getafe sblocca con Angel ma il Var annulla!

41' - Roger sblocca per il Levante ma il Var annulla ancora.

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Angel la infila in rete ma il Var annulla il tutto.

71' - Mata fallisce il calcio di rigore! Si resta sullo 0-0!

90' - GOL! GOL! GOL! Coke sblocca la partita proprio nel finale di partita!

22.59 - Fine partita.

Osasuna-Maiorca 2-2

1' - Comincia la partita!

13' - Scatta il giallo per Lato.

21' - GOL! GOL! GOL! ADRIAN! OSASUNA IN VANTAGGIO!

45' - GOL! GOL! GOL! AGBENYEU! Arriva il pareggio a ridosso dell'intervallo!

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Pozo ci prova dalla diatanza, Ruben ci arriva!

65' - GOL! GOL! GOL! BUDIMIR! Il Maiorca passa in vantaggio!

69' - GOL! GOL! GOL! PEREZ! Arriva il pareggio dell'Osasuna!

82' - Ritmi calati, non hanno più le due squadre.

22.59 - Fine partita.

Siviglia-Valencia 1-0

1' - Comincia la partita!

22' - Domino Siviglia in questo primo tempo.

39' - Parejo! Ci prova dal limite, palla fuori!

21.49 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! REGUILON! Il Siviglia sblocca la partita!

78' - Il Valencia si riversa in avanti alla ricerca del pari!

22.59 - Fine partita.

20.46 - Sono sei i match che seguiremo in contemporanea:

Atletico Madrid-Real Sociedad

Espanyol-Celta Vigo

Granada-Athletic Bilbao

Levante Getafe

Osasuna-Maiorca

Siviglia-Valencia

20.44 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato spagnolo con le partite delle 21!