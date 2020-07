live DIRETTA LIGA - Vincono Atletico Madrid e Levante

22.59 - Finisce qui la nostra diretta testuale, la penultima di questa stagione! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Liga!

Atl. Bilbao-Leganes 0-2

1' - Fischio d'inizio!

7' - Eraso! Conclusione dal limite che termina sul fondo! Leganes ad un passo dal gol!

23' - Espulso Simon! Decisione severa, Bilbao in dieci uomini!

43' - Ammonito Eraso.

45' - Giallo per Bustiza.

21.45 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Scatta il giallo per Raul Garcia.

63' - Ammonito Muniain.

74' - Tante sostituzioni in questa fase.

76' - Gara tesa e poco spettacolare, giallo anche per Perez.

82' - GOL! GOL! GOL! GUERRERO! Il Leganes firma il vantaggio a pochi minuti dalla fine!

90' - GOL! GOL! GOL! ASSALE! Raddoppio del Leganes proprio nel finale di partita!

21.49 - Fine partita.

Betis-Alaves 1-2

1' - Fischio d'inizio!

5' - Mandi la mette in porta, ma il guardalinee annulla per offside.

14' - Canales! Spinge il Betis! Conclusione da posizione ravvicinata, bravo Jimenez che respinge!

23' - Ammonito Joselu.

45' - Iglesias! Ha spazio dal limite ma conclude sul fondo!

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! JOSELU! Conclusione piazzata all'angolino, avanti l'Alaves.

57' - Ammonito Tachi.

76' - Ammonito Feddal.

78' - Gara tesa, giallo anche per Jimenez.

79' - GOL! GOL! GOL! ELY! L'Alaves trova il raddoppio!

90' - ESPULSO JUANMI! Il Betis finisce in dieci.

90' - GOL! GOL! GOL! LOREN! Il Betis accorcia le distanze!

21.49 - Fine partita.

Celta Vigo-Levante 2-3

1' - Fischio d'inizio!

11' - GOL! GOL! GOL! BARDHI! Il Levanta sblocca la partita! Dal limite la conclusione all'angoli, vincente! 0-1!

27' - Si riversa in avanti il Celta alla ricerca del pareggio.

28' - GOL! GOL! GOL! BARDHI! Arriva il raddoppio del Levante!

36' - GOL! GOL! GOL! MINA! Il Celta accorcia le distanze quando manca poco alla fine del primo tempo!

42' - Ammonito Rafinha!

45' - GOL! GOL! GOL! ASPAS! Gran pareggio del Celta a ridosso dell'intervallo!

21.46 - Finiscono i primi tempi.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! MAYORAL! Stavolta il gol è valido, riceve un cross e spara sotto la traversa! Avanti il Levante!

58'- ESPULSO MIRAMON! Resta in dieci il Levante.

79' - Il Levante tiene botta e prova a gestire il risultato anche con un uomo in meno.

90' - GOL! GOL! GOL! GABRIEL FERNANDEZ! Pareggio in extremis per il Celta proprio nei finale!

90' - GOL ANNULLATO DAL VAR!

90' - ROSSO NOLITO! Espulso il giocatore del Celta che resta in dieci.

21.49 - Fine partita.

Getafe-Atl. Madrid 0-2

1' - Fischio d'inizio!

10' - Maksimovic! Gran passaggio al limite, conclusione da posizione interessante! Alta!

22' - Poche occasioni, Getafe maggiormente propositivo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! LLORENTE! Dal limite riceve e piazza il tiro! Avanti l'Atletico!

70' - Ammoniti Molina e Saul.

81' - GOL! GOL! GOL! THOMAS! L'Atletico Madrid trova il raddoppio proprio nei finale!

90' - ESPULSO NYOM! Getafe in dieci in questo finale.

21.49 - Fine partita.

Maiorca-Granada 1-2

1' - Fischio d'inizio!

3' - Budimir si becca il giallo.

16' - Situazione di grande equilibrio in questa prima fase.

20' - GOL! GOL! GOL! CUCHO! Arriva di gran carriera in area ed impatta sull'assist, trovando la rete!

22' - Scatta il giallo per Herrera.

45' - Ammonito Gimenez.

45' - GOL! GOL! GOL! DIAZ! Colpisce di controbalzo e firma il pareggio!

21.45 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - Scatta il giallo per Valjent.

70' - GOL! GOL! GOL! CARLOS FERNANDEZ! Montoro apparecchia per Fernandez che da due passi non sbaglia! Vantaggio Granada!

80' - ESPULSO SEDLAR! Maiorca che resta in dieci per il finale di partita.

21.49 - Fine partita.

Real Sociedad-Siviglia 0-0

1' - Fischio d'inizio!

16' - Dopo più di un quarto d'ora nessuna delle due squadre è arrivata alla conclusione.

27' - Gara poco vivace, ancora nessun tiro in porta.

45' - Giallo per Kounde.

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - Traversa di Portu! Entra in area, conclude e colpisce il legno!

74' - Ritmi calati sensibilmente in questo finale.

90' - Ammonito Banega.

21.49 - Fine partita.

Valencia Espanyol 1-0

1' - Fischio d'inizio!

7' - Spinge il Valencia in avvio.

17' - GOL! GOL! GOL! GAMEIRO! La sblocca il Valencia, gran tiro dal limite e palla in rete!

39' - Ammonito Pipa.

21.45 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Ammonito Diakhaby.

69' - Ritmi blandi in questo secondo tempo.

80' - Ammoniti Coquelin e Bernardo.

90' - Espulso Costa, il Valencia perde un uomo.

21.49 - Fine partita.

20.46 - Sono sette i match che seguiremo in contemporanea:

Atl. Bilbao-Leganes

Betis-Alaves

Celta Vigo-Levante

Getafe-Atl. Madrid

Maiorca-Granada

Real Sociedad-Siviglia

Valencia Espanyol

20.44 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato spagnolo con le partite delle 21!