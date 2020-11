live DIRETTA LIGUE 1 - Al via i secondi tempi delle tre sfide delle 15

vedi letture

DIJON-METZ 0-1

1' - Partiti!

15' - Nessuna grande occasione fin qui.

23' - GOL DEL METZ! Clamoroso errore di Racioppi, l'estremo difensore perde la sfera sulla pressione di Muinga per il vantaggio degli ospiti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

MONTPELLIER-STRASBURGO 3-3

1' - Partiti!

3' - Subito pericoloso lo Strasburgo, conclusione di Ajorque respinta da Omlin.

9' - GOL DEL MONTPELLIER! Alla prima occasione arriva il vantaggio dei padroni di casa, gol in mischia dopo un corner dell'ex Parma Pedro Mendes.

14' - GOL DEL MONTPELLIER! Solo Montpellier in campo, arriva il raddoppio dopo cinque minuti dal vantaggio con un'incornata perfetta di Delort che colpisce anche il palo prima di insaccarsi.

20' - Calcio di rigore per lo Strasburgo.

22' - GOL DELLO STRASBURGO! Pallone da una parte e portiere dall'altra, dagli undici metri accorcia il punteggio Lala.

25' - Calcio di rigore per lo Strasburgo.

25' - GOL DELLO STRASBURGO! Ancora dal dischetto arriva il pari dello Strasburgo, spiazzato il portiere stavolta da Diallo.

32' - GOL DEL MONTPELLIER! Torna avanti la formazione di casa, nuovamente di testa Delort per la doppietta.

45' - GOL DELLO STRASBURGO! Di nuovo pari, calcio di punizione di Lala per Ajorque che tutto solo davanti al portiere avversario non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

REIMS-NIMES 0-0

1' - Partiti!

10' - Tentativo di Fomba, parata del portiere del Reims.

28' - Partita abbastanza bloccata.

34' - Grande occasione con il destro di Dia, parata ottima del portiere del Nimes.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - Ci ha provato Cafaro, pericoloso il Reims.

14.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale dell'undicesima giornata di Ligue 1. Tre partite al via alle ore 15, ecco l'elenco:

Dijon-Metz

Montpellier-Strasburgo

Reims-Nimes