live DIRETTA LIGUE 1 - Cinque le partite alle 21

vedi letture

20.41 - Quasi tutto pronto per questa giornata di Ligue 1. Occhi puntati sul PSG di Tuchel, sconfitto nel week end dal Lione, che dovrà rifarsi in casa contro il Lorient.

20.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 21

20.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla quindicesima giornata di Ligue 1. Sono cinque le gare che seguiremo in contemporanea.

Bordeaux-Saint-Étienne 0-0

Monaco-Lens 0-0

Olympique Lione-Brest 0-0

PSG-Lorient 0-0

Rennes-Olympique Marsiglia 0-0

Risultati

Bordeaux-Saint-Étienne 0-0

Monaco-Lens 0-0

Olympique Lione-Brest 0-0

PSG-Lorient 0-0

Rennes-Olympique Marsiglia 0-0