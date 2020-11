live DIRETTA LIGUE 1 - Dodicesima giornata: vince il Monaco, male il Lens con l'Angers

16.53 - Terminano adesso le sfide delle 15 per la dodicesima giornata della Ligue 1, questi i risultati finali.

Lens-Angers 1-3

Lorient-Montpellier 0-1

Metz-Brest 0-2

Monaco-Nimes 3-0

LENS-ANGERS 1-3

1' - Partiti!

3' - Prima occasione per i padroni di casa con il tentativo pericoloso di Kalimuendo.

22' - GOL DELL'ANGERS! Ospiti in vantaggio a Lens, gran tiro di Mathias Pereira che porta avanti l'Angers.

34' - GOL LENS! Dormita della retroguardia dell'Angers, Kalimuendo si presenta tutto solo davanti al portiere e lo batte con il destro.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - GOL DELL'ANGERS! Torna avanti la formazione ospite, colpo di tacco sugli sviluppi del corner del bomber Bahoken.

92' - GOL DELL'ANGERS! La chiude nei minuti di recupero l'Angers, in rete Capelle.

---FINE PARTITA---

LORIENT-MONTPELLIER 0-1

1' - Partiti!

23' - Ad un passo dal vantaggio gli ospiti, colpo di testa che colpisce la traversa di Congre.

25' - Ci ha provato Laborde di testa, pallone a lato.

40' - Proteste degli ospiti ma non sarà calcio di rigore dopo una mischia in area di rigore.

47' - Calcio di rigore per il Montpellier.

48' - Savernier fallisce il calcio di rigore.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - Ci ha provato anche Delort, pallone a lato.

58' - Ci ha provato Mavididi, pallone di poco a lato.

79' - GOL DEL MONTPELLIER! Skuletic sblocca l'incontro, ospiti avanti a dieci dal termine.

---FINE PARTITA---

METZ-BREST 0-2

1' - Partiti!

9' - Ci ha provato Gueye per i padroni di casa, parata del portiere avversario.

12' - GOL DEL METZ! Primo gol di giornata è del Brest, colpo di testa vincente di Cardona dopo il corner.

23' - Cardona ha provato a bissare, pallone stavolta che termina a lato.

43' - Calcio di rigore per il Metz.

45' - Il VAR toglie il rigore per i padroni di casa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

64' - GOL DEL BREST! Ancora Cardona, doppietta per lui che finalizzata un contropiede perfetto.

85' - Brest in pieno controllo.

---FINE PARTITA---

MONACO-NIMES 3-0

1' - Partiti!

4' - Ad un passo dal vantaggio i monegaschi con l'occasione per Gelson Martins.

18' - Ancora pericoloso il Monaco, conclusione di Fabregas che viene respinto da Reynet.

19' - GOL DEL MONACO! Eccolo il vantaggio dei monegaschi, stoccata vincente in area di rigore di Diop.

30' - Monaco in pieno controllo della sfida.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Ci prova Volland, Reynet gli chiude lo specchio.

61' - Adesso entra anche Ben Yedder che prende il posto di Fabregas.

64' - Subito Ben Yedder ad un passo dal gol.

70' - Deaux espulso, Nimes in dieci.

75' - GOL DEL MONACO! Raddoppio del Monaco, colpo di testa vincente del portoghese Gelson Martins.

77' - GOL DEL MONACO! Dopo due minuti c'è gloria anche per Volland che non sbaglia con il mancino.

---FINE PARTITA---

14.45 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della dodicesima giornata di Ligue 1. Ecco le sfide che seguiremo in diretta dalle 15.

Lens-Angers

Lorient-Montpellier

Metz-Brest

Monaco-Nimes