Risultati e marcatori della 27a giornata di Ligue 1 in fondo alla pagina.

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare valide per la 27a giornata di Ligue 1. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

21.55 - Domani andranno in scena quattro partite: si aprirà alle 15 con Nantes-Lille mentre alle 17 scenderanno in campo Bordeaux e Nizza. Alle 21 chiuderà la giornata Lione-Saint-Etienne.

21.54 - Si sono concluse le gare delle ore 20. Questi i risultati finali:

Amiens-Metz 0-1

Brest-Angers 0-1

Monaco-Reims 1-1

Montpellier-Strasburgo 3-0

Tolosa-Rennes 0-1

AMIENS-METZ 0-1

20.00 - Inizia il match.

8' - Kakuta si muove bene fra le linee. Il numero 10 dell'Amiens prova poi un suggerimento verso Diabate, si chiude con qualche affanno la difesa del Metz.

17' - Calcio d'angolo per l'Amiens prolungato sul primo palo da Diabate ma Konate non riesce ad arrivare sul suggerimento del compagno.

25' - Ambrose si mette in proprio. L'esterno del Metz cerca l'area di rigore e, dopo una serie di dribbling, cade a terra. Tutto regolare per il direttore di gara.

28' - Gol di Boulaya!! Metz in vantaggio!! L'esterno granata riceve dai 16 metri una respinta di Gurtner sugli sviluppi di un calcio di punizione e conclude di prima intenzione gonfiando la rete.

36' - Diabate!! Occasione per l'Amiens!! Discesa del numero 28 della formazione di casa, scambio con Konate e conclusione in diagonale. Oukidja salva tutto.

42' - Ambrose prova la conclusione dalla lunga distanza sugli sviluppi di un corner. Pallone che sorvola la traversa.

20.46 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Metz avanti 1-0 ad Amiens all'intervallo.

21.02 - Fischio d’inizio della ripresa.

50' - Spinge l'Amiens con Jallet che serve di testa Kakuta. La sua conclusione è potente ma centrale. Blocca Oukidja.

57' - Ancora padroni di casa in avanti con un cross di Monconduit che però non viene raccolto da nessun compagno di squadra.

62' - Ambrose si mette in proprio e prova l'ingresso in area di rigore ma viene murato dalla retroguardia dell'Amiens.

65' - Niane!! Occasione per il Metz!! L'attaccante riceve, in area si volta e conclude di potenza, Gurtner respinge la conclusione.

70' - Venti minuti alla conclusione del match ad Amiens con il Metz avanti 1-0 grazie al gol di Boulaya.

77' - Bellissima azione al volo del Metz con Nguette che prova la percussione in area, ma si salva la difesa dell'Amiens con Chedjou.

82' - Kakuta!! Occasione per l'Amiens!! Tacco al volo del numero 10 della formazione di casa sugli sviluppi di un corner e pallone che termina alto sopra la traversa.

87' - Che rischio per Oukidja, Il portiere del Metz in uscita interviene in uscita per anticipare Zungu salvo poi lasciarlo pericolosamente una volta uscito dall'area.

91' - Konate!! Occasione per l'Amiens!! Sventola dell'attaccante dal lato sinistro dell'area. Oukidja vola a mettere in corner.

21.51 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Successo esterno del Metz 1-0 sul campo dell'Amiens.

BREST-ANGERS 0-1

20.00 - Si parte.

11' - Brest pericoloso!! Calcio di punizione affidato a Belkebla. La sua conclusione trova la deviazione della barriera e per poco non metteva fuori causa Petkovic.

15' - Charbonnier!! Occasione per il Brest!! Cross dalla sinistra di Cardona per il numero 10 biancorosso che prolunga con la punta del piede ma trova l'opposizione di Petkovic.

22' - Prova ad attaccare ancora il Brest con Cardona che riprende un pallone dal lato destro dell'area e prova un controcross che però termina direttamente sul fondo.

29' - Gol annullato a Thioub!! L'esterno dell'Angers scatta in posizione irregolare e supera Larsonneur. Giusta la decisione del direttore di gara.

35' - Cardona!! Occasione per il Brest!! Colpo di testa del centravanti di casa con il pallone che rimbalza per terra e si impenna ma termina di poco alto.

40' - Calcio di punizione per il Brest con Battocchio che prova un cross verso il centro dell'area. Petkovic vede partire il pallone e lo blocca in presa alta.

44' - Gol di Bahoken!! Angers in vantaggio!! L'esterno scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e fulmina Larsonneur con una conclusione potente sul primo palo.

20.46 - Finisce il primo tempo con l'Angers in vantaggio 1-0. sul campo del Metz.

21.02 - Il direttore di gara dà il via al secondo tempo.

46' - Grandsir!! Subito un'azione personale dell'esterno del Brest che prova a scavalcare Petkovic con un pallonetto ma la sfera si perde sul fondo.

58' - Fulgini!! Il centrocampista dell'Angers prova la conclusione dalla distanza, ma Larsonneur non si fa sorprendere e respinge.

62' - Grandsir spinge sulla sinistra e crossa alla volta di Charbonnier, Petkovic riesce a respingere il pallone.

64' - Ci prova l'Angers con Santamaria ma i dribbling del calciatore bianconero vengono stoppati dalla difesa del Brest.

71' - Calcio d'angolo per il Brest affidato a Battocchio. Il suo cross verso il centro dell'area è di facile lettura per la difesa dell'Angers.

78' - Ancora ospiti con Capelle che si libera dal lato corto sinistro dell'area. Il suo cross basso verso il centro viene respinto da Duverne.

82' - Mendy!! Brest ad un passo dal pareggio!! Il neo entrato si volta in area e calcia in diagonale, Petkovic devia in calcio d'angolo.

89' - Spinge ancora il Brest con un cross dalla destra di Belaud ma Petkovic legge bene la traiettoria e respinge di pugno.

21.52 - Finisce la sfida con l'Angers che ha superato 1-0 il Brest.

MONACO-REIMS 1-1

20.00 - Fischio d’inizio.

3' - Gioco fermo in questo istante a causa di un guasto all'impianto di illuminazione dello stadio "Luis II".

5' - Dopo circa due minuti, il gioco può riprendere al "Luis II". Calcio di punizione in favore del Monaco con Golovin che va al cross direttamente fra le braccia di Rajkovic.

10' - Azione prolungata di Ben Yedder. L'attaccante cambia gioco e serve in area Golovin ma la sua conclusione viene bloccata da Rajkovic.

15' - Palo di Keita Balde!! Monaco vicino al vantaggio!! L'ex attaccante dell'Inter e della Lazio calcia a giro dal limite dell'area ma il pallone sbatte sul palo alla destra di Rajkovic.

22' - Reims in avanti con Donis che si accentra dal lato destro del campo e calcia in porta, nessun problema per Lecomte che può bloccare senza problemi.

29' - Calcio di rigore per il Monaco!! Trattenuta evidente di Foket ai danni di Keita Balde. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per la formazione di casa.

31' - Gol di Ben Yedder!! Monaco in vantaggio!! Esecuzione perfetta dell'attaccante della formazione di casa, pallone all'incrocio dei pali. Niente da fare per Rajkovic.

37' - Arriva la reazione del Reims con Romao che prova un passaggio profondo senza però trovare nessun compagno di squadra.

41' - Spinge il Monaco con Henrichs che prova un cross teso dalla destra, Rajkovic vede il pallone all'ultimo e riesce a smanacciare.

45' - Bakayoko!! Occasione per il Monaco!! Grande coordinazione del centrocampista biancorosso dalla distanza, Rajkovic si distende e respinge.

20.48 - Finisce qui il primo tempo con il Monaco in vantaggio 1-0 sul Reims grazie al rigore trasformato da Ben Yedder.

21.05 - Inizia il secondo tempo.

50' - Donis!! Occasione per il Reims!! L'esterno ospite si accentra dalla destra e calcia in porta con il pallone che sorvola la traversa di Lecomte.

57' - Gol di Kamara!! Il pareggio del Reims!! Conclusione dalla sinistra dell'esterno d'attacco ospite che supera un non impeccabile Lecomte.

61' - Tutto da rifare per il Monaco che adesso si riversa in avanti alla ricerca del gol del nuovo vantaggio.

65' - Cambio dal sapore italiano nel Monaco: fuori Keita Balde, dentro Jovetic.

74' - Dingome!! Conclusione dalla distanza da parte del trequartista del Reims con il pallone che termina sul fondo.

78' - Calcio d'angolo per il Reims con Abdelhamid che stacca più in alto di tutti ma colpisce debolmente di testa. Blocca Lecomte.

85' - Ben Yedder!! Monaco vicino al gol!! Diagonale dell'attaccante di casa con Rajkovic che non si fa sorprendere e respinge.

90' - Zeneli!! Occasione per il Reims!! Il numero 17 accelera sulla destra, entra in area e scavalca Lecomte con un tocco delicato ma la sfera si perde sul fondo.

93' - Che occasione per il Monaco!! Succede di tutto in area del Reims con un flipper che si accende e che porta Golovin alla conclusione ravvicinata. Rajkovic ha un riflesso e devia il pallone sul palo.

21.54 - Finisce una sfida bellissima fra Monaco e Reims con le due squadre che si dividono la posta in palio: 1-1 al "Louis II".

MONTPELLIER-STRASBURGO 3-0

20.00 - Inizia il primo tempo.

6' - Calcio di punizione per il Montpellier affidato a Mollet. Il suo cross dal lato destro del campo attraversa lo specchio della porta senza che nessun giocatore arancioblu intervenga.

14' Delort!! Occasione per il Montpellier!! Mitrovic scivola favorendo il recupero dell'attaccante che cerca subito l'area, scarta Sels ma lo stesso portiere dello Strasburgo compie un miracolo allungandosi e respingendo il tiro.

21' - Si fa vedere lo Strasburgo con Bellegarde ma il suo cross verso Ajorque viene deviato in calcio d'angolo dall'intervento di Congre.

28' - Mothiba!! Occasione per lo Strasburgo!! Lancio in profondità di Thomasson per l'attaccante ospite ma Rulli compie un grandissimo intervento in uscita.

35' - Kone!! Strasburgo ad un passo dal vantaggio!! Ancora una super parata di Rulli che vola a deviare in angolo in gran colpo di testa del difensore ospite.

42' - Calcio d'angolo per lo Strasburgo affidato a Lienard. Il suo cross viene allontanato di testa da Hilton e poi il Montpellier può ripartire.

20.48 - Finisce il primo tempo con Montpellier e Strasburgo che vanno negli spogliatoi a reti bianche.

21.02 - Riprende la sfida.

50' - Secondo tempo che è iniziato su ritmi molto bassi. Le due formazioni sono molto attente a non scoprirsi.

57' - Calcio di rigore per il Montpellier!! Cintura di Djiku ai danni di Hilton, l'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione per la formazione di casa.

59' - Gol di Savanier!! Montpellier in vantaggio!! Pallone da una parte, Sels dall'altra e arancioblu in vantaggio.

61' - Doppia parata di Sels!! Montpellier ad un passo dal vantaggio!! Il portiere degli alsaziani prima non respinge bene una conclusione dalla distanza di Mollet ma è super a respingere di piede la respinta di Laborde.

62' - Gol di Laborde!! Il raddoppio del Montpellier!! Si riscatta il numero 10 di casa staccando più in alto di tutti su un cross dalla sinistra di Ristic. Sels è battuto.

67' - Che gol ha fatto Savanier!! Il Montpellier cala il tris!! Gran botta dalla lunga distanza del centrocampista arancioblu e pallone che si insacca nella porta di Sels.

70' - Laborde!! Occasione per il Montpellier!! L'attaccante arancioblu devia un cross di Savanier ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

76' - Piovono applausi sul Montpellier che sta legittimando il triplo vantaggio su uno Strasburgo che ha fatto troppo poco.

82' - Gara che ormai ha poco da dire dal punto di vista del risultato con il Montpellier in controllo e avanti 3-0 sullo Strasburgo.

21.51 - Non c'è più tempo. Il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con il Montpellier che ha superato 3-0 lo Strasburgo.

TOLOSA-RENNES 0-2

20.00 - Il direttore di gara dà il via all’incontro.

4' - Gol di Bourigeaud!! Rennes in vantaggio!! Lancio profondo per l'esterno rossonero che approfitta di un errore di Diakite per entrare in area e superare Goicoechea.

12' - Prova a reagire il Tolosa, ultimo in classifica, ma la retroguardia del Rennes fa ottima guardia.

18' - Boisgard!! Occasione per il Tolosa!! Conclusione a giro del numero 11 viola dall'interno dell'area ma la sfera si perde a fondo campo.

21' - Calcio di punizione per il Rennes affidato a Bourigeaud. Si accede un flipper in area risolto da Diakite che spazza senza fronzoli.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco a Tolosa con il Rennes sempre avanti 1-0 sul campo dei viola fanalino di coda del torneo.

37' - Palo di Maouassa!! Rennes ad un passo dal raddoppio!! Dopo una grande discesa, l'esterno basso rossonero scambia con Del Castillo e calcia in diagonale con la sfera che viene respinta dal montante alla sinistra di Goicoechea.

43' - Diakite!! Tolosa vicino al pareggio!! Il difensore prova a rimediare all'errore che è valso il gol del Rennes con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Grande la risposta di Mendy.

20.48 - Non c'è più tempo. Intervallo a Tolosa con il Rennes avanti 1-0 sui padroni di casa.

21.03 - Si riparte.

49' - Traversa di Niang!! Rennes ad un passo dal raddoppio!! Che conclusione da parte dell'ex Milan che calcia dalla distanza ma la sfera termina sulla traversa dopo aver scavalcato Goicoechea.

53' - Piove sul bagnato per il Tolosa. Infortunio per Sanogo che è costretto ad abbandonare il campo. Viola momentaneamente in dieci.

59' - Calcio d'angolo per il Tolosa affidato a Dossevi. La sfera però viene allontanata dalla retroguardia del Rennes.

60' - Un quarto d'ora di gioco a Tolosa con i viola che provano in tutti i modi di gonfiare la rete del Rennes.

65' - Boisgard!! Colpo di testa del numero 11 del Tolosa sugli sviluppi di un corner. Mendy respinge.

69' - Ancora padroni di casa pericolosi con Gradel che prova ad entrare in area. Gnagnon riesce a recuperare.

74' - Dominio del gioco nella mani del Tolosa che però non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Mendy con la cattiveria giusta.

80' - Ultimi dieci minuti di gioco al Municipal. Rennes avanti 1-0 sul Tolosa.

84' - Gol di Maouassa!! Raddoppia il Rennes!! Tiro-cross dalla sinistra apparentemente innocuo dell'esterno rossonero, ma papera di Goicoechea che si fa sfuggire la sfera.

86' - Tait!! Rennes vicino al terzo gol!! Conclusione dalla distanza del numero 20 rossonero, questa volta Goicoechea si allunga molto bene e respinge.

21.52 - Finisce qui con il Rennes che espugna il campo del Tolosa imponendosi 2-0.

19.57 - Le dieci squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

19.32 - Saranno cinque le sfide che si giocheranno alle ore 20.

Amiens-Metz

Brest-Angers

Monaco-Reims

Montpellier-Strasburgo

Tolosa-Rennes

19.31 - L'anticipo del sabato alle 17.30 ha visto il Paris Saint-Germain travolgere il Dijon. La squadra di Tuchel si è imposta per 4-0.

Amanti del calcio francese buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 27a giornata di Ligue 1.