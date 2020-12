live DIRETTA LIGUE 1 - Finali: vittorie di Brest e Lorient, pari Strasburgo

vedi letture

Terminano adesso le quattro sfide delle ore 15 della quattordicesima giornata di Ligue 1, questi i risultati finali:

Brest-Reims 2-1

Lorient-Nimes 3-0

Nantes-Dijon 1-1

Strasburgo-Metz 2-2

BREST-REIMS 2-1

1' - Partiti!

12' - In questa prima parte di gara è il Reims a provarci maggiormente.

20' - Primo squillo del Brest con il colpo di testa di Mounie.

21' - Possibile calcio di rigore per il Brest.

24' - Il VAR nega il rigore al Brest.

31' - GOL DEL BREST! Con una bella conclusione Honorat porta in vantaggio i padroni di casa.

39' - Rigore fallito dal Brest.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

65' - GOL DEL REIMS! Arriva il gol del Reims, pareggio firmato da Valon Berisha.

77' - GOL DEL BREST! Si fa perdonare del rigore fallito Mounie che adesso porta avanti i suoi.

---FINE PARTITA---

LORIENT-NIMES 3-0

1' - Partiti!

2' - GOL LORIENT! Subito in vantaggio la squadra di casa con la stoccata vincente Boisgard.

24' - Vicino al raddoppio il Lorient con la conclusione di Lauriente.

27' - Rigore per il Lorient.

29' - GOL DEL LORIENT! Raddoppio del Lorient con il calcio di rigore realizzato da Hamel.

40' - Eliasson ad un passo dal gol, pallone di poco a lato.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

49' - Hamel vicino alla doppietta, il suo colpo di testa di poco a lato.

72' - Vicino al raddoppio il Lorient con la conclusione di Wissa di poco alta.

85' - Annullato dal VAR il gol del Nimes con Roux.

88' - GOL DEL LORIENT! Ribaltamento di fronte dei padroni di casa, arriva il gol di Laurient per il tris.

89' - ANNULLATO! VAR ancora protagonista, annullato anche il gol al Lorient.

90' - GOL DEL LORIENT! Stavolta è tutto regolare, arriva il tris del Lorient con Wissa.

---FINE PARTITA---

NANTES-DIJON 1-1

1' - Partiti!

3' - Coco si divora un gol praticamente a porta vuota per il Nantes.

8' - Ancora Nantes pericoloso, conclusione di Castelletto che viene respinta dall'estremo difensore del Dijon.

22' - Rigore per il Nantes.

24' - GOL DEL NANTES! Si portano in vantaggio i padroni di casa, rigore realizzato da Simon.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

54' - GOL DEL DIJON! Stoccata con il destro di Konate che manda in rete per il pari degli ospiti.

---FINE PARTITA---

STRASBURGO-METZ 2-2

1' - Partiti!

15' - Conclusione di Djiku dalla distanza per lo Strasburgo, pallone di poco alto.

28' - Ci ha provato Chairi da ottima posizione ma manda a lato.

34' - Calcio di rigore per il Metz.

35' - GOL DEL METZ! Rigore realizzato da Bronn per il vantaggio del Metz.

---Fine primo tempo---

46' - Ripartiti!

50' - Rigore per il Metz.

51' - Rigore fallito dal Metz.

60' - Conclusione di Sissoko che termina di poco a lato.

66' - GOL DELLO STRASBURGO! Arriva il pareggio dello Strasburgo con la rete di Simakan.

70' - GOL DEL METZ! Torna nuovamente avanti il Metz, conclusione vincente di Nguette.

78' - GOL DELLO STRASBURGO! Nel giro di dodici minuti il terzo gol della sfida, arriva il pari dei padroni di casa con Thomasson.

---FINE PARTITA---

14.45 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della quattordicesima giornata della Ligue 1. Seguiremo in diretta quattro match con inizio alle ore 15.

Brest-Reims

Lorient-Nimes

Nantes-Dijon

Strasburgo-Metz