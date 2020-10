LIVE TMW - DIRETTA LIGUE 1 - L'ex juventino Mavididi a segno: Montpellier avanti a Montecarlo

live DIRETTA LIGUE 1 - L'ex juventino Mavididi a segno: Montpellier avanti a Montecarlo

vedi letture

ANGERS-METZ 1-1

15.00 - Inizia il match.

9' - Fulgini!! Il numero 10 dell'Angers si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite dell'area. La sua conclusione termina di un soffio alta sopra la traversa.

13' - Si fa vedere adesso il Metz con Angban che prova un lancio profondo verso Nguette. Tutto fermo però per una posizione irregolare dell'esterno granata.

15' - Poche emozioni in questo primo quarto d'ora fra Angers e Metz con le due squadre ferme sullo 0-0.

21' - Tanto agonismo in campo con Pajot che atterra Fulgini nella metà campo dell'Angers. Punizione per la formazione bianconera.

27' - Metz in avanti con Angban che prova una concisione con il sinistro ma la sfera termina ben lontana dalla porta di Bernardoni.

32' - Udol!! Occasione per il Metz!! Gran botta del terzino granata dalla distanza con Bernardoni che toglie il pallone dall'angolino basso alla sua destra.

36' - Calcio di rigore per l'Angers!! Udol atterra Mangani all'interno dell'area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna la massima punizione per la formazione di casa.

37' - Gol di Mangani!! Angers in vantaggio!! Il centrocampista bianconero è freddissimo dal dischetto e supera Oukidja.

40' - Gol di Nguette!! Pareggio immediato del Metz!! Assist al bacio di Gueye per il centravanti granata che supera Bernardoni con una conclusione ravvicinata.

15.46 - Finisce qui il primo tempo con Angers e Metz che negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

16.02 - Si riparte.

48' - Intervento in ritardo di Fulgini ai danni di Pajot. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Metz.

54' - Diony spinge per vie centrali servito da Cabot. La conclusione del calciatore dell'Angers termina però abbondantemente a fondo campo.

MONACO-MONTPELLIER 0-1

15.00 - Calcio d’inizio.

4' - Attacca il Monaco con Ben Yedder che serve Gelson Martins ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Montpellier.

11' - Laborde!! Montpellier pericoloso!! Sponda di testa di Delort per il suo compagno di reparto. La sua conclusione con il sinistro a botta sicura viene neutralizzata da Lecomte.

16' - Monaco in avanti con una conclusione di Tchouameni che però viene respinta da Hilton, spinge ancora la formazione padrona di casa.

19' - Rosso per Savanier!! Montpellier in dieci uomini! Intervento in ritardo del centrocampista arancioblu ai danni di Florentino Luis. Nessun dubbio per il direttore di gara che manda il giocatore negli spogliatoi.

25' - Gol di Ben Yedder!! Monaco in vantaggio!! Passaggio profondo di Tchouameni per l'attaccante che entra in area e supera Omlin con una conclusione precisa.

27' - Annullato il gol!! Dopo un consulto con il VAR il direttore di gara annulla la rete per una posizione irregolare dello stesso Ben Yedder.

30' - Spinge il Monaco con Diop che si fa vedere sulla sinistra. Il suo cross è per la testa di Florentino Luis che però non inquadra lo specchio della porta.

36' - Calcio d'angolo per il Montpellier con Mollet che cerca il secondo palo ma il pallone ha varcato la linea del fondo.

39' - Gelson Martins!! Occasione per il Monaco!! Assist di Florentino Luis per l'esterno biancorosso, la sua conclusione termina di un soffio sul fondo.

15.47 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Non cambia il punteggio al “Louis II”: fra Monaco e Montpellier è 0-0.

16.03 - Fischio d’inizio della ripresa.

46' - Subito in avanti il Monaco con il neo entrato Jovetic che scodella un pallone per la testa di Diop ma Hilton smorza la conclusione favorendo la parata di Omlin.

52' - Gol di Mavididi!! Il Montpellier passa in vantaggio!! Clamoroso al "Louis II". Gli ospiti, in dieci uomini, si portano in vantaggio grazie all'ex juventino che calcia dalla distanza superando Lecomte.

55' - Adesso la partita si è incendiata: spinge il Monaco con Matsima ma la sua conclusione dalla distanza viene respinta.

NANTES-BREST 2-0

15.00 - Il direttore di gara dà via all’incontro.

3' - Subito Philippoteaux!! Conclusione dalla distanza dell'esterno del Brest con il pallone che sorvola la traversa e termina sul fondo.

10' - Charbonnier!! Occasione per il Brest!! Il numero 10 biancorosso calcia con il mancino dalla distanza, ma Lafont si distende e mette il pallone in corner.

14 - Ancora Brest in avanti con Philippoteaux che effettua un cross per la testa di Mounie, il pallone termina fra le braccia di Lafont.

17' - Gol di Kolo Muani!! Il Nantes passa in vantaggio!! Conclusione dall'interno dell'area dell'attaccante gialloverde con il pallone che si insacca nella porta di Larsonneur.

22' - Duverne!! Occasione per il Brest!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore biancorosso stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa.

27' - Perraud!! Ancora Brest pericoloso con il terzino ma a sua conclusione da fuori area viene parata da Lafont.

31' - Gol di Blas!! Il raddoppio del Nantes!! Pedro Chirivella serve il numero 10 all'intero dell'area di rigore, abile a superare Larsonneur per la rete del raddoppio.

40' - Cinque minuti al termine della prima frazione di gara con il Nantes che sembra in controllo del match.

15.46 - Arriva il fischio dell’arbitro. Nantes in vantaggio 2-0 sul Brest all’intervallo.

16.02 - Inizia il secondo tempo.

49' - Inizio di secondo tempo molto ruvido con diversi interventi scorretti da ambo le parti. A farne le spese è Fabio del Nantes che viene ammonito.

54' - Buono spinto del Brest con Faivre che supera Fabio e prova un cross verso il centro dell'area. Lafont chiama il pallone e lo fa suo.

58' - Perraud!! Occasione per il Brest!! Il terzino biancorosso riceve all'interno dell'area piccola da posizione decentrata. La sua conclusione termina però a lato.

14.58 - Le sei squadre impegnate questo pomeriggio stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco.

14.32 - Saranno tre le partite in programma alle ore 15:

Angers-Metz

Monaco-Montpellier

Nantes-Brest

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la settima giornata di Ligue 1.