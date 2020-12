live DIRETTA LIGUE 1 - Lille torna in vantaggio

vedi letture

Angers-Marsiglia 2-0

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! PEREIRA! Arriva il vantaggio dell'Angers dopo una manciata di minuti!

14' - Giallo per Rongier.

24' - GOL! GOL! GOL! DIONY! Ecco il raddoppio dell'Angers, conclusione imprendibile!

38' - Scatta il giallo per Sakai.

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Doppio giallo, ammoniti Doumbia e Fulgini.

55' - Giallo anche per Caleta-Car.

71' - Marsiglia che si tiene costantemente in proiezione offensiva.

Lione-Nantes 3-0

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! LIONE AVANTI! Arriva la rete di Ekambi che porta in vantaggio i suoi!

14' - Scatta il giallo per Marcelo.

24' - Kadewere! Conclusione veloce, traiettoria interessante ma c'è la ribattuta di un avversario.

37' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO LIONE! La rete di Kadawere porta i padroni di casa al raddoppio!

44' - GOL! GOL! GOL! PAQUETA! Stavolta Kadawere si feste3 da assistman e serve il passaggio chiave per il 3-0!

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Ammonito Abeid.

68' - Scatta il giallo per Pallois.

Monaco-Saint Etienne 2-2

1' - Comincia la partita!

7' - GOL! GOL! GOL! DIOP! Furbo a fiondarsi sulla palla in area ed infilare in porta! Vantaggio Monaco!

21' - GOL! GOL! GOL! DEBUCHY! Ecco il pareggio del Saint Etienne dopo pochi minuti! Incornata vincente!

28' - CALCIO DI RIGORE PER IL SAINT ETIENNE! GIALLO PER MARIPAN.

29' - GOL! GOL! GOL! BOUANGA! Dal dischetto non sbaglia, il Saint Etienne ribalta il risultato.

35' - ESPULSO MATAZO! Il Monaco proseguirà in dieci uomini.

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! Arriva il pareggio del Monaco con Martins che apparecchia, Volland approfitta e firma il gol!

62' - Gran parata di Mannone! Incornata a due passi di Kolodziejczak, ci arriva il portiere del Monaco!

Montpellier-Lille 1-2

1' - Comincia la partita!

12' - Grande equilibrio in avvio.

17' - Ammonito Andre.

21' - Giallo anche per Zakarian.

23' - GOL! GOL! GOL! WEAH! Ecco il vantaggio del Lille! Passaggio vincente di Xeka!

37' - Xeka! Conclusione all'incrocio, ci arriva il portiere!

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! LABORDE! Arriva il pareggio del Montpellier!

68' - GOL! GOL! GOL! IKONE! Arriva il gol del Lione che torna in vantaggio!

Paris Saint Germain-Strasburgo 1-0

1' - Comincia la partita!

13' - Mbappe viene steso in area, proteste per un presunto rigore ma l'arbitro lascia proseguire.

18' - GOL! GOL! GOL! PEMBELE! Rimpallo vincente e porta spalancata! 1-0!

32' - Ritmi non particolarmente brillanti in questo primo temp.

21.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Carole finisce giù in area, chiede il rigore ma l'arbitro lascia proseguire.

63' - Mbappe! Conclusione insidiosa verso la porta, tiro alto!

20.54 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Angers-Marsiglia

Lione-Nantes

Monaco-Saint Etienne

Montpellier-Lille

Paris Saint Germain-Strasburgo

20.52 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 21!