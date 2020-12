live DIRETTA LIGUE 1 - Lo Strasburgo cala anche il poker, Ben Arfa per il Bordeaux

ANGERS-LORIENT 1-0

1' - Partiti!

10' - GOL DELL'ANGERS! Il primo match a sbloccarsi è quello del Raymond-Kopa, in gol Angelo Fulgini.

18' - Sempre pericoloso l'Angers, ci ha provato Bahoken e pallone di poco a lato.

34' - Ancora Bahoken ad un passo dal raddoppio, solo Angers in campo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Problemi per Boufal, costretto ad uscire l'ex Celta Vigo.

BORDEAUX-BREST 1-0

1' - Partiti!

5' - Palo! Ad un passo dal vantaggio i padroni di casa con il montante colpito da Zerkane.

15' - Prova ad accendersi Maja nello Bordeaux, primo squillo dell'ex Sunderland.

30' - Ad un passo dal vantaggio il Bordeaux, conclusione di Hwang che termina di pochissimo a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - GOL DEL BREST! A sorpresa arriva il vantaggio ospite, spaccata vincente in area di rigore di Lasne.

52' - GOL ANNULLATO! Annullato il vantaggio del Brest, fuorigioco di Lasne.

59 ' - Ancora un gol fallito da Hwang del Bordeaux.

68' - Ci ha provato Sabaly, pallone di poco alto.

80' - Ci ha provato Battocchio, pallone di poco alto.

85' - GOL DEL BORDEAUX! Arriva anche il vantaggio dei padroni di casa, ancora Ben Arfa.

DIJON-ST. ETIENNE 0-0

1' - Partiti!

9' - Primo pericolo creato dai padroni di casa, Diona mette fuori da buona posizione.

20' - Ci ha provato Hamouma, pallone di poco a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

66' - Hamouma il più attivo ma pochissimi tiri in porta.

NANTES-STRASBURGO 0-2

1' - Partiti!

6' - Diallo prova a rendersi pericoloso in zona offensiva, nessun pericolo per la difesa del Nantes.

10' - Conclusione di Lienard, para a terra l'ex Fiorentina Lafont.

15' - Calcio di rigore per lo Strasburgo.

16' - GOL DELLO STRASBURGO! Ospiti in vantaggio, dal dischetto si presenta Lienard che non sbaglia.

34' - GOL DELLO STRASBURGO! Raddoppio degli ospiti, respinta corta di Lafont che favorisce Diallo che di destro manda in rete.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Ci ha provato Corchia su punizione, pallone alto.

59' - Conclusione di Ajorque che viene però parata da Lafont.

70' - Tentativo di Thomasson, ancora una parata di Lafont.

78' - Calcio di rigore per lo Strasburgo.

79' - GOL DELLO STRASBURGO! Ancora un rigore, ancora un gol per lo Strasburgo. Cambia il tiratore ma non il risultato, tris di Ajorque.

83' - GOL DELLO STRASBURGO! Arriva anche il poker per lo Strasburgo, assist di Ajorque per la spaccata vincente di Zohi.

14.45 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della tredicesima giornata di Ligue 1. Quattro partite in programma alle 15:

Angers-Lorient

Bordeaux-Brest

Djion-St. Etienne

Nantes-Strasburgo