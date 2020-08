live DIRETTA LIGUE 1 - Nantes vince in nove, due successi esterni

RISULTATI FINALI:

Angers-Bordeaux 0-2

Metz-Monaco 0-1

Nantes-Nimes 2-1

Saint Etienne-Lorient 2-0

16.54 - Finisce così questo pomeriggio di Ligue 1! Bene il Nantes che, nonostante la doppia inferiorità numerica nel finale, supera il Nimes. Poi due vittorie esterne, quelle di Bordeaux e Monaco, mentre vince con due gol di scarto il Saint Etienne contro il Lorient.

Angers-Bordeaux 0-2

1' - Comincia la partita!

7' - Trore! Pericoloso l'Angers! Riceve in area, si smarca e calcia! Fuori!

14' - Ci prova anche il Bordeaux con Maja, tiro centrale che non crea problemi.

26' - GOL! GOL! GOL! MAJA! Vantaggio Bordeaux! Spiovente dall'esterno con Koscielny che spizza di testa ed allunga su Maja, a due passi dalla porta non sbaglia!

28' - GOL! GOL! GOL! BASIC! Arriva il raddoppio del Bordeaux! Conclusione rasoterra vincente e ospiti che trovano il raddoppio in pochi minuti!

38' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca Oudin del Bordeaux.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Scatta il giallo per Sabaly tra gli ospiti.

65' - Gara che si innervosisce, scatta l'ammonizione anche per Basic del Bordeaux.

73' - Prova a pungere anche l'Angers, Thioub calcia dal limite ma la conclusione si stampa contro il palo!

85' - Santamaria si becca il giallo.

16.52 - Fine partita.

Metz-Monaco 0-1

1' - Comincia la partita!

9' - Sostanziale equilibrio in questi primi minuti di partita.

19' - Quando siamo arrivati ai primi 20' minuti di gioco non c'è stato ancora un solo tiro in porta.

22' - GOL! GOL! GOL! BADIASHILE! Riceve in area e colpisce a due passi dalla porta, vantaggio Monaco!

25' - Scatta il giallo per Fofana del Monaco.

39' - Reazione debole del Metz, Monaco che gestisce il vantaggio senza particolari problemi.

42' - Scatta il giallo anche per Gelson Martins.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - ESPULSO FOFANA! Doppia ammonizione, il Monaco resta in dieci uomini!

50' - Viene ammonito Tchouameni

54' - Il Metz si fa avanti! Conclusione dal limite di Niane, tiro alto!

61' - Il Metz insiste: Boulaya ci prova dalla distanza, palla che si stampa sul palo!

79' - Tiene botta il Monaco nonostante l'inferiorità numerica.

82' - Pajot! Ancora il Metz alla ricerca del pareggio! Pajot incorna da posizione ravvicinata, ci arriva il portiere del Monaco.

16.53 - Fine partita.

Nantes-Nimes 2-1

1' - Comincia la partita!

4' - Primo giallo tra le fila del Nimes, se lo becca Denkey.

9' - Secondo giallo del match, ammonito Fabio del Nantes.

11' - GOL! GOL! GOL! GIROTTO! Il Nantes passa, incornata vincente di Girotto e palla in rete!

27' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO NANTES! Tiro dal dischetto per i padroni di casa, Louza non fallisce dagli undici metri!

36' - Scatta il giallo per Landre tra le fila del Nimes.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - ESPULSO LOUZA! Entrata dura su un avversario, il Var richiama l'arbitro che inizialmente lo aveva ammonito, intervento troppo duro! Scatta il rosso!

57' - GOL! GOL! GOL! FERHAT! Il Nimes accorcia le distanze con un tiro preciso di Ferhat che spiazza il portiere!

66' - Nimes pericoloso! Ripart riceve in area e calcia d'istinto, ci arriva il portiere!

78' - Ferhat è la spina nel fianco del Nantes, l'attaccante continua a creare grattacapi alla difesa avversaria.

86' - ESPULSO FABIO! Doppia ammonizione per il giocatore del Nantes, padroni di casa che restano addirittura in nove uomini!

16.52 - Fine partita.

Saint Etienne-Lorient 2-0

1' - Comincia la partita!

10' - Avvio propositivo del Lorient in questi primi minuti di partita.

18' - Viene fuori anche il Saint Etienne, equilibrio in campo.

20' - GOL! GOL! GOL! SAINT ETIENNE AVANTI! E' Hamouma che sblocca la partita! Sotto il Lorient!

27' - Ammonito Noupa.

28' - Scatta il giallo anche per Le Fee.

34' - Aouchiche prova la conclusione dal limite, tiro largo.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO SAINT ETIENNE! Ancora Hamouma riceve in area, da posizione complicata riesce a calciare ed infilare nell'agolino!

61' - Aouchiche si infila in area, si avventa su un pallone in profondità e calcia! Tiro ribattuto!

78' - Scatta il giallo per Fofana.

86' - Gestione tranquilla per il Saint Etienne in questo finale di partita.

16.52 - Fine partita.

