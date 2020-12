live DIRETTA LIGUE 1 - Nizza in vantaggio nel finale!

vedi letture

Angers-Strasburgo 0-1

1' - Comincia la partita!

12' - Scatta subito il giallo per Djiku.

23' - Bellegarde ci prova dalla distanza, nessun problema per il portiere!

28' - Strasburgo maggiormente propositivo in questa prima fase.

34' - Equilibrio in questa fase finale.

19.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Angers propositivo in questo avvio di ripresa.

65' - Thomas ci prova, trova la isposta del portiere!

72' - GIallo per Doumbia.

77' - GOL! GOL! GOL! DIALLO! Lo Strasburgo trova il gol del vantaggio!

Digione-Lille 0-1

1' - Comincia la partita!

9' - Yazici! Ci prova il giocatore del Lille, palla deviata in corner!

19' - GOL! GOL! GOL! YAZICI! Celik apparecchia per il compagno che trasforma infilando all'angolino!

33' - Ikone! Val al tiro dal limite, palla di un soffio a lato!

19.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Digione che prova a schiacciare il Lille.

72' - Match dai ritmi particolarmente blandi.

Montpellier-Metz 0-1

1' - Comincia la partita!

7' - Primo giallo, se lo becca Leya.

25' - Savanier prova la conclusione da posizione interessante, ci arriva Oukidja.

37' - Nessuna delle due riesce ad imporsi in questo primo tempo.

19.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! LEYA! Avanti il Metz, gran conclusione che finisce all'incrocio dei pali!

65' - Doppio giallo, ammoniti Mavdidi e Antonetti.

87' - Yade! Conclusione potente dalla distanza, ci arriva il portiere!

90' - GOL! GOL! GOL! MAIGA! Arriva il raddoppio del Metz che chiude la partita nel finale!

Nimes-Nizza 0-1

1' - Comincia la partita!

14' - Gouiri! Incornata a due passi dalla porta, ci arriva il portiere!

28' - Schneiderlin si becca il giallo.

34' - Eliasson! Si libera bene dalla marcatura e calcia! Fuori!

19.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - ESPULSIONE! Schneiderlin si becca il secondo giallo, e dunque è costretto a lasciare il campo! Nizza in dieci!

69' - Traversa di Nsoki! Incornata vincente a due passi dalla porta, sfera sul legno!

85' - GOL! GOL! GOL! NDOYE! La sblocca il Nizza proprio nel finale di partita, tiro che spiazza il portiere!

Reims-Nantes 3-2

1' - Comincia la partita!

7' - Due gialli in pochi minuti, beccati Fabio e Konan.

19' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL NANTES! Sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva l'incornata vincente di Pallois!

34' - Proteste del Nantes! Simon viene steso in area, l'arbitro lascia proseguire!

19.46 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Blas! Incornata a due passi, ci arriva il portiere!

69' - GOL! GOL! GOL! TOURE! Arriva il pareggio del Reims con la conclusione a due passi dalla porta!

71' - CALCIO DI RIGORE PER IL REIMS!

73' - GOL! GOL! GOL! DIA! Il Reims va in vantaggio, non sbaglia Dia dal dischetto!

75' - GOL! GOL! GOL! MATHIEU! Nantes travolto dal Reims in questo secondo tempo, arriva anche la rete del 3-1!

81' - GOL! GOL! GOL! BLAS! Arriva la rete del giocatore del Nantes che accorcia le distanze!

18.46 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Angers-Strasburgo

Digione-Lille

Montpellier-Metz

Nimes-Nizza

Reims-Nantes

18.44 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 19!