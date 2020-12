live DIRETTA LIGUE 1 - Pareggia il Saint Etienne, raddoppia il Bordeaux

DIJON-MONACO 0-1

COMINCIA IL MATCH

12' Ammonito Chouiar per un brutto fallo.

15' GOL DEL MONACO - Volland trova il vantaggio a coronamento di un veloce contropiede.

41' PAREGGIO DEL DIJON - Eric Dina scappa via e insacca tutto solo il gol del pari.

42' GOL ANNULLATO - Dopo un consulto con il VAR annullato il pareggio di Dina.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

68' - Regge il vantaggio dei monegaschi. In campo ora anche Stefan Jovetic.

NANTES-ANGERS 0-1

COMINCIA IL MATCH

19' - Fanno la partita gli ospiti, almeno a livello di possesso palla. Punteggio sempre fermo sullo 0-0.

38' - Partita bloccata e combattuta in mezzo al campo.

43' GOL DELL'ANGERS - Thomas trova un gran gol con un destro pregevole.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

68' - Controllano gli ospiti le sfuriate del Nantes.

STRASBURGO-BORDEAUX 0-2

COMINCIA IL MATCH

14' - Bordeaux che fa la partita ma non trova ancora la via della rete.

25' - Per ora vince la noia. Davvero poche occasioni da gol e ospiti che fanno sempre la partita.

38' GOL DEL BORDEAUX - Pablo lascia partire un gran destro e insacca il gol dell'1-0

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

67' RADDOPPIO DEL BORDEAUX - Otavio lavora un bel pallone, lo controlla e insacca da due passi il 2-0.

SAINT ETIENNE-NIMES 2-2

COMINCIA IL MATCH

8' GOL DEL SAINT ETIENNE - Moukoudi scappa via tutto solo e non sbaglia da due passi. Padroni di casa avanti.

14' PAREGGIO DEL NIMES - Ahlinvi approfitta di una dormita della difesa di casa e sigla il gol del pari.

31' Cambio forzato per i padroni di casa per un infortunio di Khazri.

35' RIGORE PER IL SAINT ETIENNE

36' RIGORE SBAGLIATO - Boudebouz si occupa della battuta ma si fa ipnotizzare da Reynet.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

53' RIGORE PER IL NIMES

56' GOL DEL NIMES - Ripart non sbaglia dal dischetto e 2-1 per il Nimes.

64' PAREGGIO DEL SAINT ETIENNE - Nordin si libera in area e trova il pari.

14.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 15.

14.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla sedicesima giornata di Ligue 1. Sono quattro le gare che seguiremo in contemporanea.

