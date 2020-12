live DIRETTA LIGUE 1 - Pari Nizza, vince il Lens

vedi letture

Bordeaux-Reims 1-3

1' - Comincia la partita!

12' .- Padroni di casa propositivi in avvio.

15' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO REIMS! Incornata vincente di Abdelhamid che sotto porta sfrutta il corner e trova la rete!

18' - GOL! GOL! GOL! DIA! Arriva il raddoppio del Reims a distanza di una manciata di minuti dal vantaggio!

33' - Gestione ottima del Reims, Bordeaux praticamente mai pericoloso.

19.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Ui-jo Hwang! Prova a rimetterla in pari il Bordeaux, conclusione che termina fuori.

74' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL BORDEAUX! Ui-jo Hwang ha firmato la rete dell'1-2!

78' - Doppio giallo, ammoniti Adli e Berisha.

88' - GOL! GOL! GOL! TERZO GOL DEL REIMS! Lo firma Munetsi con un tiro dal limite!

21.49 - Fine partita.

Lens-Brest 2-1

1' - Comincia la partita!

10' - GOL! GOL! GOL! KALIMUENDO! Il Lens passa in vantaggio dopo pochi minuti!

13' - Giallo per Pierre-Gabriel.

23' - Il Brest prova ad alzare il baricentro del gioco.

34' - GOL! GOL! GOL! SOTOCA! Arriva anche il raddoppio del Lens, Brest in balia degli avversari.

19.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Gestisce bene il Lens, Brest ancora poco pericoloso.

72' - Gara molto spezzettata, tanti cambi e Lens che continua la gestione.

90' - GOL! GOL! GOL! Il Brest accorcia le distanze nel finale con Charbonnier.

21.49 - Fine partita.

Nimes-Digione 1-2

1' - Comincia la partita!

14' - Balde si becca il giallo.

19' - Balde! Conclusione in porta, palla di poco fuori! Digione vicino al vantaggio!

31' - GOL! GOL! GOL! NIMES IN VANTAGGIO! Arriva la rete di Ahlinvi a sbloccare la partita.

19.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Nimes in pieno controllo della partita.

71' - Ritmi bassi e poche emozioni in questo secondo tempo.

75' - GOL! GOL! GOL! KONATE! Ecco il pareggio del Digione che arriva nella fase finale!

77' - ESPULSO MIGUEL! NIMES RESTA IN DIECI!

78' - GOL! GOL! GOL! BALDE! Il Digione ribalta il risultato, gran conclusione rasoterra e palla in rete!

90' - GOL! GOL! GOL! KONATE! Doppietta per il giocatore del Digione e partita chiusa!

21.49 - Fine partita.

Nizza-Lorient 2-2

1' - Comincia la partita!

13' - Nizza assente in questo avvio.

18' - GOL! GOL! GOL! LOTOMBA! Il Nizza trova il gol del vantaggio, Lotomba piazza il destro ed infila all'angolino!

34' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO NIZZA! Ci pensa Reine-Adelaide a firmare il 2-0 con l'assist al bacio di Boudaoui.

19.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! MOFFI! Il Lorient accorcia le distanze sfruttando uno svarione della difesa avversaria.

73' - Scatta il giallo per l'autore dell'assist, Boudaoui.

81' - CALCIO DI RIGORE PER IL LORIENT!

82' - GOL! GOL! GOL! GRBIC! Ecco il pareggio del Lorient, rigore impeccabile!

21.49 - Fine partita.

Rennes-Metz 1-0

1' - Comincia la partita!

13' - Terrier! Conclude in porta, palla di poco fuori.

23' - Bourigeaud! Conclusione in porta, tiro a lato!

34' - Il match non si sblocca, gara impantanata sullo 0-0.

19.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - GOL! GOL! GOL! GRENIERN! Il Rennes riesce a sbloccare la partita, palla vincente all'angolino!

74' - Pareggio Metz con Vagner ma è tutto fermo, offside!

21.49 - Fine partita.

18.47 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Bordeaux-Reims

Lens-Brest

Nimes-Digione

Nizza-Lorient

Rennes-Metz

18.44 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 19!