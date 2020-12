live DIRETTA LIGUE 1 - Vince il PSG, Lione rimontato al 92' con l'uomo in più. Disastro Monaco

22.56 - Ecco di seguito i risultati finali con i marcatori

Bordeaux-Saint-Étienne 1-2(14' Nordin, 24' Hwang , 75' Neyou)

Monaco-Lens 0-3 (1' Sylla, 34' Bokote Banza, 40' Kakuta)

Olympique Lione-Brest 2-2 (39' aut. Lopes, 70' Depay, 82' Cornet, 92' Favre)

PSG-Lorient 2-0 (51' Mbappè, 61' Kean)

Rennes-Olympique Marsiglia 2-1 (24' Gueye, 63' Traore, 82' Hunou)

22.55 - Sono finiti i match in programma alle 21

Bordeaux-Saint-Étienne 1-2

21.00 - COMINCIA IL MATCH

13' - Primo giallo del match sventolato a Kwateng. Partita molto tirata e fallosa.

14' GOL DEL S. ETIENNE - Nordin riceve un bel pallone all'interno dell'area, controllo e destro secco a insaccare il vantaggio.

24' PAREGGIO DEL BORDEAUX - Hwang scappa in velocità, si presenta in area e non sbaglia. 1-1

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

62' - Girandola di cambi ma regge il pareggio. Match piuttosto equilibrato.

75' GOL DEL S. ETIENNE - Neyou raccoglie un pallone vagante e con un bel destro trova l'angolo lontano.

FINE PARTITA

Monaco-Lens 0-3

21.00 - COMINCIA IL MATCH

1' - GOL DEL LENS - Non è passato nemmeno un minuto e il Lens si porta avanti a Montecarlo con il gol di Sylla che sorprende tutti e insacca l'1-0.

17' RIGORE PER IL MONACO

18' - Succede di tutto a Montecarlo. Prima Maripan colpisce il palo, poi Gradit lo stende. L'arbitro concede il rigore ma poi lo annulla dopo un consulto al VAR.

24' - Monaco in 10. Espulso Disasi dopo un fallaccio.

34' RADDOPPIO DEL LENS - Bokote Banza viene pescato bene in area, si libera di un avversario e sigla il raddoppio.

39' TRIS DEL LENS - Kakuta cala il tris ad ammazzare mentalmente il Monaco, sotto di tre gol e con l'uomo in meno.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

62' - Ospiti in pieno controllo, con tre gol di vantaggio e l'uomo in più.

FINE PARTITA

Olympique Lione-Brest 2-2

21.00 - COMINCIA IL MATCH

12' - La squadra di Garcia fa la partita tenendo costantemente il possesso.

31' - Continua a spingere il Lione senza però trovare il gol. Ammonito intanto Mattia De Sciglio.

40' GOL DEL BREST - Il Lione domina e il Brest trova il gol con un destro di Philippoteaux dal limite.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

60' - Lione che prova a invertire la rotta del match. Possesso palla a favore dei padroni di casa ma il risultato premia il Brest.

70' PAREGGIO DEL LIONE - Depay riporta in parità il Lione realizzando con freddezza un calcio di rigore.

76' - Brest in 10. Cartellino rosso diretto per Lasne.

82' GOL DEL LIONE - Cornet completa la rimonta e regala il 2-1 al Lione.

92' RIGORE SBAGLIATO DAL BREST - Clamoroso a Lione con gli ospiti, che in 10, hanno conquistato il rigore del possibile pari ma lo hanno sbagliato con Chardonnet.

93' PAREGGIO DEL BREST - Il direttore di gara ha visto un'irregolarità nel penalty sbagliato dal Brest e ordina la ripetizione. Stavolta è Faivre a calciare e a realizzare il pareggio.

FINE PARTITA

PSG-Lorient 2-0

21.00 - COMINCIA IL MATCH

9' - PSG che spinge alla ricerca del vantaggio affidandosi all'italiano Kean.

29' - Mbappè va vicino al gol con un destro fulmineo, Nardi in tuffo respinge.

36' - Ammonito Mbappè per un fallo. Nervoso il francese che ha reclamato, senza ottenerlo, un rigore.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' - Lorient in 10. Espulsione diretta per Gravillon.

51' GOL DEL PSG - Rigore trasformato da Mbappè e PSG avanti 1-0.

61' RADDOPPIO DEL PSG - Rafinha trova Kean e l'italiano non sbaglia siglando il 2-0 per i parigini.

FINE PARTITA

Rennes-Olympique Marsiglia 2-1

21.00 - COMINCIA IL MATCH

19' - Benedetto vicino al gol con un destro al volo, palla di un soffio a lato.

24' GOL DEL MARSIGLIA - Payet serve bene Gueye che controlla e spara all'angolino il gol del vantaggio.

41' Marsiglia in 10. Doppia giallo e conseguente rosso per l'autore del gol del vantaggio Gueye.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

63' - Tiene botta il Marsiglia che deve difendere il vantaggio con un uomo in meno.

64' PAREGGIO DEL RENNES - All'ennesimo attacco i padroni di casa hanno trovato il gol con una bella azione finalizzata da Hamari Traore.

84' GOL DEL RENNES - Partita ribaltata dai padroni di casa con il gol di Hunou.

FINE PARTITA

