live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Nizza, Metz, Reims, Angers e Dijon.

vedi letture

21.57 - Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l'attenzione. Buon proseguimento di serata.

21.56 - Terminano i 5 match di Ligue 1 di questa sera. Vincono Nizza, Metz, Reims, Angers e Dijon.

Angers-Nantes 2-0

COMINCIA IL MATCH

16' - Meglio i padroni di casa in questo inizio di partita. Possesso palla prolungato ma ancora nessuna occasione da gol.

29' - Nantes che fa la partita con più convinzione in questa fase ma il risultato ancora non si sblocca.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

51' VANTAGGIO DELL'ANGERS - Partono subito bene i padroni di casa trovando il vantaggio grazie alla bella girata di Antonin Bobichon.

54' RADDOPPIO ANGERS - Romain Thomas trova subito il raddoppio per i padroni di casa con un bel destro a giro.

75' - Girandole di cambi ma Angers che appare in netto controllo.

FINE SECONDO TEMPO

Dijon-Tolosa 2-1

COMINCIA IL MATCH

17' - Dominio territoriale del Dijon che sta chiudendo nella propria metà campo il Tolosa. Finora solo una conclusione in porta che però non ha centrato lo specchio.

28' - Tolosa che si fa vedere in attacco con Max Gradel, destro dalla media distanza che finisce sul fondo.

40' VANTAGGIO DEL DIJON - Hamza Mendyl si libera bene in area e trova l'angolino più lontano con un destro preciso.

41' PAREGGIO DEL TOLOSA - Dura pochi secondi il vantaggio del Dijon con il Tolosa che trova il pareggio grazie al gol di Quentin Boisgard.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

55' VANTAGGIO DIJON! Naif Aguerd trova il gol del 2-1 per i padroni con un rasoterra preciso.

77' - Controllano i padroni di casa dopo aver trovato il vantaggio.

82' - Dijon vicino al tris con Amalfitano, ma il suo tiro viene splendidamente respinto da Baptiste Reyne.

FINE SECONDO TEMPO

Metz-Nimes 2-1

COMINCIA IL MATCH

8' METZ IN VANTAGGIO! Subito padroni di casa avanti grazie a un'azione personale di Opa Nguette.

24' - Padroni di casa che tengono il pallino del gioco in mano, ospiti che provano qualche sortita in contropiede ma finora senza costrutto.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' PAREGGIO DEL NIMES! - Trova subito il pari nella ripresa in Nimes grazie all'azione personale di Lucas Deaux.

70' Metz che prova a spingere alla ricerca del vantaggio. Partita comunque molto equilibrata.

82' VANTAGGIO DEL METZ! John Boye trova il vantaggio dopo una bella azione personale.

FINE SECONDO TEMPO

Nizza-Monaco 2-1

COMINCIA IL MATCH

11' - Monaco vicino al gol con Jovetic, che prova il destro a giro ma non inquadra la porta.

33' VANTAGGIO MONACO - Wissam Ben Yedder lascia partire un gran destro che si insacca all'angolino e vale il vantaggio ospite.

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

50' - Monaco in controllo che sembra non voler forzare troppo i ritmi.

60' PAREGGIO DEL NIZZA! Kasper Dolberg si libera e lascia partire una conclusione irresistibile che si insacca per l'1-1 del Nizza.

86' - Monaco in 10. Espulso Jovetic che inizialmente era stato ammonito ma dopo un consulto al VAR si è visto sventolare il rosso.

96' VANTAGGIO NIZZA!! All'ultimo respiro arrivano i tre punti per il Nizza grazie a Kasper Dolberg che riceve da Wague e insacca con un destro rapido.

FINE SECONDO TEMPO

Reims-Brest 1-0

COMINCIA IL MATCH

3' - Padroni di casa subito a un passo dal gol con un destro di Kamara, palla a lato di pochissimo.

5' - Ancora Reims vicino al gol e ancora con Kamara, ma stavolta il suo tiro si stampa sul palo!

19' - Brest vicino al gol con la conclusione di Court, la palla termina a lato non di molto.

28' - Occasione ghiotta per il Brest, ma Mendy sbaglia il calcio di rigore.

37' VANTAGGIO DEL REIMS - El Bilal Toure è bravo a presentarsi in area e insaccare il gol del vantaggio!

FINE PRIMO TEMPO

COMINCIA LA RIPRESA

66' - Brest vicino al pari con un'azione personale di Grandsir, ma il suo tiro termina di poco a lato.

70' Konan N'Clomande commette un'ingenuità rimediando il secondo cartellino giallo e conseguente rosso. Reims in 10 uomini.

FINE SECONDO TEMPO

19.17 - Nell'anticipo di ieri, 2-2 tra Marsiglia e Amiens. Padroni di casa avanti 2-0 e recuperati nel minuti finali.

19.15 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 20.

19.15 - Gentili lettori di TUTTOmercatoWEB.com, un cordiale saluto da Giampaolo Gaias, che a breve vi racconterà in diretta tutti gli aggiornamenti relativi alla ventottesima giornata di Ligue 1. Cinque le gare che seguiremo in contemporanea.