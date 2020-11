live DIRETTA LIGUE 1 - Vincono Reims, Nizza e Metz

16.58 Sono terminate le partite delle 15. Vincono Reims, Nizza e Metz. Pareggio a reti inviolate tra Dijon e Lorient.

ANGERS-NIZZA 0-3

ore 15 - COMINCIA IL MATCH

8' - Nizza che la partita con un grande possesso palla. Angers che attende.

12' GOL DEL NIZZA - Lopes è lesto a girarsi in area e insacca con il destro il vantaggio.

21' RIGORE PER IL NIZZA.

22' GOL DEL NIZZA - Rigore perfetto realizzato da Pierre Lees Melou e 2-0 Nizza.

36' - Partita che si è innervosita. Un paio di gialli sventolati dal direttore di gara.

FINE PRIMO TEMPO

16.00 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO

58' - Infortunio per l'esperto Dante, costretto a uscire.

70' - Girandola di cambi per entrambe le squadre. Nizza in controllo della partita.

79' TRIS DEL NIZZA - Dilagano con gli ospiti con il terzo gol siglato da Boudaoui.

FISCHIO FINALE

DIJON-LORIENT 0-0

ore 15 - COMINCIA IL MATCH

11' - Non si sblocca il match. Grande equilibrio e partita giocata soprattutto in mezzo al campo.

20 Dijon che comanda il possesso ma è il Lorient che ha calciato ben due volte verso la porta non trovando però il gol.

33' - Sempre padroni di casa a fare la partita ma possesso palla sterile.

FINE PRIMO TEMPO

16.00 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO

52' - Non si sblocca la partita nonostante il Dijon stia spingendo sull'acceleratore.

57' RIGORE FALLITO DAL LORIENT - Yoane Wissa si conquista il rigore ma lo spreca calciando sul palo.

70' - Partita che viaggia sempre sui binari dell'equilibrio. Lorient che ha una quindicina di minuti fa ha sprecato un ghiotta occasione fallendo un rigore con Yoane Wissa.

89' - Sembra destinato a fare in partita questo incontro. Le due squadre non riescono a superarsi.

FISCHIO FINALE

NIMES-METZ 0-1

ore 15 - COMINCIA IL MATCH

4' - Metz pericoloso con la conclusione di Tchimbembe, palla centrale e nessun problema per l'estremo difensore del Nimes.

15' GOL DEL METZ - Gueye si invola ben servito in profondità e con un gran destro insacca all'incrocio il gol che vale l'1-0.

24' - Nimes vicino al pari con Anthony Briancon che prova il tiro, palla alta.

38' - Gol del Nimes annullato a Roux per fuorigioco.

45' Metz in 10 per il rosso a Udol.

FINE PRIMO TEMPO

16.00 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO

50' - Metz che deve resistere tutta la ripresa in 10 ma finora gestisce senza troppi patemi.

68' Partita combattuta in mezzo al campo e ritmi che vanno scemando.

79'Occasione per Gueye che calcia a botta sicura, miracolo del portiere del Nimes Reynet.

80' Metz che non soffre e che anzi ha avuto le occasioni migliori per raddoppiare nonostante l'inferiorità numerica.

94' Nimes vicino al pari con Aribi, ma il suo colpo di testa viene respinto dal portiere del Metz.

FISCHIO FINALE

REIMS-STRASBURGO 2-1

ore 15 - COMINCIA IL MATCH

4' - Ammonito Diallo nelle file dello Strasburgo.

16' - Mbuku pericoloso con una bella girata di destro, pallone sopra la traversa.

21' GOL DEL REIMS - Cafaro è lesto a insaccare il vantaggio da pochi passi sugli sviluppi di un calcio di punizione.

26' RADDOPPIO DEL REIMS - Faes realizza il 2-0 a conclusione di un'azione personale.

30' GOL DELLO STRASBURGO - Rigore perfetto procurato e realizzato da Ajorque .

FINE PRIMO TEMPO

16.00 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO

60' Reims che continua a dominare la partita, poche difficoltà in questa ripresa per i padroni di casa.

76' Tanti i cambi per le due squadre e partita ancora apertissima.

89' - Si sta avvicinando il fischio finale con il Reims sempre avanti per 2-1.

FISCHIO FINALE

14.36 - Nell'anticipo di ieri il PSG ha vinto 3-0 in casa del Nantes grazie ai gol di Herrera, Mbappé e Sarabia.

14.10 - Il calcio d'inizio sui vari campi è previsto per le ore 15.

