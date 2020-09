live DIRETTA LIGUE 1 - Vittorie esterne per Lens, Rennes e Brest

vedi letture

16.56 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Ligue 1!

RISULTATI FINALI:

Angers-Reims 1-0

Dijon-Brest 0-2

Lorient-Lens 2-3

Nimes-Rennes 2-4

Angers-Reims 1-0

1' - Comincia la partita!

4' - Angers che firma il vantaggio annullato per fuorigioco.

14' - Cafaro! Reims pericoloso! Prova la conclusione verso l'angolino, ci arriva Bernardoni che blocca la sfera.

21' - Scatta il giallo per Bahoken.

32' - Il Reims tiene il possesso palla ma i ritmi sono ancora blandi.

42' - Calcio di rigore conquistato dall'Angers!

43' - SBAGLIA BAHOKEN! L'Angers fallisce dal dischetto, si resta sullo 0-0.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Scatta il giallo per Toure del Reims.

53' - Ancora un giallo, stavolta se lo becca Thomas dell'Angers.

55' - GOL! GOL! GOL! BAHOKEN! Si fa spazio in area, prova la conclusione di potenza e trova la rete! Vantaggio Angers!

61' - ESPULSO THOMAS! Doppia ammonizione per il giocatore dell'Angers che resta in dieci uomini.

74' - Ritmi calati in questi finale di partita, l'Angers stringe i denti.

86' - Scatta il giallo per Munetsi.

90' - Fulgini viene ammonito.

16.54 - Fine partita.

Dijon-Brest 0-2

1' - Comincia la partita!

9' - Squadre poco propositive, ancora nessun tiro in porta.

13' - Ci prova il Dijon! Ndong scarica una bella conclusione dal limite, ci arriva Larsonneur.

20' - Viene ammonito Gueye tra le fila del Dijon.

27' - Brest che in questa fase prova ad alzare il ritmo del gioco.

32' - Dijon ancora pericoloso! Ci prova Dina dal limite, bravo Larsonneur che nuovamente blocca la sfera.

42' - GOL! GOL! GOL! Perraud da fuori scarica un gran tiro, Gomis non può nulla! 0-1!

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - ESPULSO ASSALE! Si mette male per il Dijon che resta dunque in dieci uomini e con un gol di svantaggio!

63' - Favre! Il Brest vicino al raddoppio! Prova la conclusione di potenza ma manca precisione, tiro a lato!

74' - Il Brest resta in proiezione offensiva alla ricerca del raddoppio.

85' - Gestione assoluta del Brest che continua ad insidiare il Dijon alla ricerca del raddoppio.

90' - GOL! GOL! GOL! CARDONA! Gran conclusione che si infila sotto la traversa! 2-0 Brest e partita chiusa!

16.54 - Fine partita.

Lorient-Lens 2-3

1' - Comincia la partita!

6' - Boisgard si becca il primo cartellino giallo della partita.

13' - GOL! GOL! GOL! GRBIC! Avanti il Lorient! Riceve palla in area, piazza il sinistro e sorprende il portiere! 1-0!

31' - Calcio di rigore per il Lens! Ammonito Petit.

32' - GOL! GOL! GOL! KAKUTA! Non sbaglia dal dischetto, pareggio Lens!

34' - GOL! GOL! GOL! MEDINA! Conclusione feroce da fuori, un siluro di rovesciata che batte il portiere! Ribalta il Lens!

45' - Giallo per Diarra.

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Ammonito Cahuzac per il Lens.

59' - Ritmi blandi in questo avvio di ripresa.

63' - GOL! GOL! GOL! GANAGO! Il Lens prende il largo! Nardi non arriva alla conclusione piazzata di Ganago che firma il 3-1!

66' - Ammonito Le Fee tra le fila del Lorient.

74' - Doucoure! Il Lens sfiora il poker con la conclusione di Doucoure che manca lo specchio della porta.

79' - Ammonito Bade per il Lens.

90' - ESPULSO BADE! Lens in dieci uomini!

90' - GOL! GOL! GOL! WISSA! Il Lorient accorcia le distanze proprio nel finale, ma ormai non c'è più tempo!

16.54 - Fine partita.

Nimes-Rennes 2-4

1' - Comincia la partita!

9' - Nimes pericoloso, palla arriva a Cubas che calcia da posizione interessante. Tiro a lato.

14' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO RENNES! Gol fantastico di Guirassy che da fuori lascia partire il tiro piazzato col mancino, palla all'angolino alto imprendibile per il portiere!

27' - Ammonito Maouassa.

32' - Denkey scarica il tiro di potenza, gran riflesso di Salin che blocca.

37' - GOL! GOL! GOL! CUBAS! Traversone dalla bandierina, palla su Cubas che da fuori lascia partire il tiro di esterno che si infila nell'angolino basso alle spalle del portiere! Pari Nimes!

39' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO RENNES! Bravissimo Tait che sfonda da sinistra, scarica in mezzo per Guirassy che di piatto firma il 2-1!

15.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Ammonito Denkey.

55' - GOL! GOL! GOL! FERHAT! Il Nimes agguanta il pareggio!

60' - Doppio giallo per il Rennes, ammoniti Camavinga e N'Zonzi.

72' - Gara tesa, giallo anche per Ripart.

73' - GOL! GOL! GOL! AGUERD! Il Rennes trova il gol del vantaggio quando mancano meno di venti minuti alla fine della partita.

79' - Il match continua ad essere teso, ammonito anche Bourigeaud per il Lens.

90' - Giallo anche per Salin.

90' - GOL! GOL! GOL! Arriva anche il poker del Rennes proprio allo scadere con il gol di Bourigeaud.

16.54 - Fine partita.

14.52 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Angers-Reims

Dijon-Brest

Lorient-Lens

Nimes-Rennes

14.48 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato francese con le partite delle 15!