live DIRETTA PREMIER - Finiscono i primi tempi!

vedi letture

Arsenal-Watford 3-1

1' - Comincia la partita!

4' - Calcio di rigore conquistato dall'Arsenal!

5' - GOL! GOL! GOL! AUBAMEYANG! L'attaccante dei gunners non sbaglia dal dischetto!

24' - GOL! GOL! GOL! TIERNEY! L'Arsenal trova il raddoppio, Aubameyang stavolta apparecchia per il compagno che scarica alle spalle di Foster!

33' - GOL! GOL! GOL! AUBAMEYANG! Arriva la doppietta per l'attaccante dei gunners che firma di rovesciata!

35' - Scatta il giallo per Pereyra.

45' - GOL! GOL! GOL! DEENEY! Accorcia le distanze il Watford proprio a ridosso dell'intervallo!

46' - Scatta il giallo per Xhaka.

17.49 - Fine primo tempo.

Burnley-Brighton 1-1

1' - Comincia la partita!

6' - Scatta il giallo per Brownhill.

20' - GOL! GOL! GOL! BISSOUMA! Gran conclusione dalla distanza che si infila in rete e porta avanti il Brighton!

31' - Stenta ad arrivare la reazione del Burnley.

45' - GOL! GOL! GOL! WOOD! Riceve il cross in area e scarica in rete!

17.49 - Fine primo tempo.

Chelsea-Wolves 2-0

1' - Comincia la partita!

20' - Poche emozioni fino a questo momento.

22' - Scatta il giallo per Jota dei Wolves.

37' - Ancora nessun tiro in porta da parte di entrambe le squadre.

45' - GOL! GOL! GOL! MOUNT Il Chelsea sblocca la partita con un gran gol da punizione!

45'+1' - Doppio giallo, ammoniti Giroud e Neto.

45'+2' - GOL! GOL! GOL! GIROUD! Uno-due fulminante del Chelsea, che firma il raddoppio proprio ad un passo dall'intervallo!

17.49 - Fine primo tempo.

Crystal Palace-Tottenham 0-1

1' - Comincia la partita!

13' - GOL! GOL! GOL! KANE! Riceve palla in rea, reattivamente colpisce e scarica in rete! Avanti gli spurs!

17' - Scatta il giallo per McCarthy.

29' - Buona gestione del vantaggio da parte del Tottenham.

40' - Zaha viene atterrato in malo modo in area! Proteste forti dai giocatori del Palace, per l'arbitro è tutto regolare.

17.49 - Fine primo tempo.

Everton-Bournemouth 1-2

1' - Comincia la partita!

13' - Calcio di rigore per la squadra ospite!

14' - GOL! GOL! GOL! KING! Dal dischetto non sbaglia, vantaggio Bournemouth!

31' - L'Everton mantiene il possesso palla, manca incisività sotto porta.

41' - GOL! GOL! GOL! KEAN! Arriva il pareggio dell'Everton con Walcott che imbecca l'ex Juve lasciato solo, pareggio!

45' - GOL! GOL! GOL! SOLANKE! Il Bournemouth torna in vantaggio poco prima dell'intervallo!

17.49 - Fine primo tempo.

Leicester-Manchester Utd 0-0

1' - Comincia la partita!

9' - Scatta il giallo per Maguire.

24' - Nessun tiro in porta fino a questo momento.

32' - Non riesce a venir fuori lo United, pochi spazi a disposizione della squadra di Solskjaer.

42' - Ci prova Rashford, conclusione di prima che termina abbondantemente fuori.

17.49 - Fine primo tempo.

Manchester City-Norwich 2-0

1' - Comincia la partita!

12' - GOL! GOL! GOL! GABRIEL! Si avventa su un pallone vagante e scarica in rete! Vantaggio City!

28' - Predominio in campo del City.

37' - Gioco spezzettato nel finale di primo tempo, tanti calci d'angolo ed interruzioni.

45' - GOL! GOL! GOL! DE BRUYNE! Conclusione vincente del giocatore belga che firma il raddoppio!

17.49 - Fine primo tempo.

Newcastle-Liverpool 1-1

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! GAYLE! Il Newcastle sblocca subito la partita, controlla la sfera sul filo dell'offside e scarica in rete!

23' - Possesso palla assoluto dei reds.

34' - Scatta il giallo per l'ex Napoli Federico Fernandez.

38' - GOL! GOL! GOL! PARI LIVERPOOL! Cross al bacio di Alex Oxlade-Chamberlain per Van Dijk che incorna di testa e firma il pari!

17.49 - Fine primo tempo.

Southampton-Sheffield 0-1

1' - Comincia la partita!

27' - GOL! GOL! GOL! AVANTI LO SHEFFIELD! Lundstram firma il vantaggio degli ospiti!

34' - Lundstram vicino al raddoppio proprio nel finale di primo tempo.

17.49 - Fine primo tempo.

West Ham-Aston Villa 0-0

1' - Comincia la partita!

14' -. Sostanziale equilibrio in campo.

25' - Scatta il giallo per Antonio.

33' - Un solo tiro in porta da parte dell'Aston Villa, poi nessuna occasioni degne di nota.

41' - Scatta il giallo per Samata.

17.49 - Fine primo tempo.

16.47 - Sono dieci i match che seguiremo in contemporanea:

Arsenal-Watford

Burnley-Brighton

Chelsea-Wolves

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Bournemouth

Leicester-Manchester Utd

Manchester City-Norwich

Newcastle-Liverpool

Southampton-Sheffield

West Ham-Aston Villa

16.46 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato inglese con le partite delle 17!