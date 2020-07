live DIRETTA PREMIER - Lampard in Champions, Mou in Europa League. Watford retrocesso!

19.16 - Finisce qui la DIRETTA PREMIER di TMW! Grazie per aver seguito quest'ultima giornata di campionato sulle nostre colonne!

19.15 - La classifica finale della Premier League 2019-2020:

1) Liverpool 99

2) Manchester City 81

3) Manchester United 66

4) Chelsea 66

5) Leicester 62

6) Tottenham 59

7) Wolverhampton 59

8) Arsenal 56

9) Sheffield United 54

10) Burnley 54

11) Southampton 52

12) Everton 49

13) Newcastle 44

14) Crystal Palace 43

15) Brighton 41

16) West Ham 39

17) Aston Villa 35

18) Bournemouth 34

19) Watford 34

20) Norwich 21

19.00 - Finiscono qui le dieci partite odierne valide per il 38° e ultimo turno di Premier League: grazie alla vittoria contro il Leicester, il Manchester United ha conquistato il terzo posto e l'accesso alla prossima Champions League insieme al Chelsea, che ha battuto 2-0 il Wolverhampton. Retrocesso invece il Watford della famiglia Pozzo, che saluta il massimo campionato con Bournemouth e Norwich.

Arsenal-Watford 3-2

1' - Comincia la partita!

4' - Calcio di rigore conquistato dall'Arsenal!

5' - GOL! GOL! GOL! AUBAMEYANG! L'attaccante dei gunners non sbaglia dal dischetto!

24' - GOL! GOL! GOL! TIERNEY! L'Arsenal trova il raddoppio, Aubameyang stavolta apparecchia per il compagno che scarica alle spalle di Foster!

33' - GOL! GOL! GOL! AUBAMEYANG! Arriva la doppietta per l'attaccante dei gunners che firma di rovesciata!

35' - Scatta il giallo per Pereyra.

45' - GOL! GOL! GOL! DEENEY! Accorcia le distanze il Watford proprio a ridosso dell'intervallo!

46' - Scatta il giallo per Xhaka.

17.49 - Fine primo tempo.

54' - Craig Dawson (Watford) finisce sul taccuino dopo un brutto contrasto: cartellino giallo per lui.

72' - Doppio giallo anche per l'Arsenal, che vede finire sul taccuino dei cattivi Emiliano Martinez (Arsenal). Poco prima era toccato invece al suo compagno di squadra Rob Holding rimediare l'ammonizione.

67' - IL WATFORD ACCORCIA! La riapre Danny Welbeck, che con grande rapidità si presenta davanti al portiere e lo infila all'angolino basso di sinistra su invito in profondità di Sarr.

18.55 - Finisce qui: l'Arsenal vince 3-2 e condanna il Watford alla retrocessione. Niente coppe europee comunque per la formazione di mister Arteta, che potrà però giocarsi ancora la carta della FA Cup.

Burnley-Brighton 1-2

1' - Comincia la partita!

6' - Scatta il giallo per Brownhill.

20' - GOL! GOL! GOL! BISSOUMA! Gran conclusione dalla distanza che si infila in rete e porta avanti il Brighton!

31' - Stenta ad arrivare la reazione del Burnley.

45' - GOL! GOL! GOL! WOOD! Riceve il cross in area e scarica in rete!

17.49 - Fine primo tempo.

51' - BRIGHTON DI NUOVO AVANTI! Strepitosa azione personale di Connolly, conclusa con un bel tiro che si insacca all'angolino basso di destra. Niente da fare per Nick Pope, 1-2 Brighton.

61' - GOL ANNULLATO AL BURNLEY! Corner battuto in mezzo e incornata di Jay Rodriguez per il 2-2, ma il direttore di gara annulla tutto dopo aver consultato il VAR. Niente pari dunque per il Burnley, almeno per ora, a causa di una posizione di offside.

85' - L'arbitro dell'incontro Jonathan Moss decide giustamente di ammonire Bardsley (Burnley) per un contrasto troppo duro con un avversario.

18.56 - Finisce qui la sfida tra Burnley e Brighton, con la squadra ospite che porta a casa la sua nona vittoria in campionato.

Chelsea-Wolves 2-0

1' - Comincia la partita!

20' - Poche emozioni fino a questo momento.

22' - Scatta il giallo per Jota dei Wolves.

37' - Ancora nessun tiro in porta da parte di entrambe le squadre.

45' - GOL! GOL! GOL! MOUNT Il Chelsea sblocca la partita con un gran gol da punizione!

45'+1' - Doppio giallo, ammoniti Giroud e Neto.

45'+2' - GOL! GOL! GOL! GIROUD! Uno-due fulminante del Chelsea, che firma il raddoppio proprio ad un passo dall'intervallo!

17.49 - Fine primo tempo.

58' - Bella giocata di Diogo Jota, che conclude mirando al centro rasoterra: Caballero legge però tutto con grande anticipo e para facilmente.

18.56 - Niente da fare dunque per il Wolverhampton, che perde col Chelsea e finisce fuori dalle coppe europee della prossima stagione a favore del Tottenham. In Europa ci va eccome invece la squadra di Lampard, che conquista il pass per la Champions.

Crystal Palace-Tottenham 1-1

1' - Comincia la partita!

13' - GOL! GOL! GOL! KANE! Riceve palla in rea, reattivamente colpisce e scarica in rete! Avanti gli spurs!

17' - Scatta il giallo per McCarthy.

29' - Buona gestione del vantaggio da parte del Tottenham.

40' - Zaha viene atterrato in malo modo in area! Proteste forti dai giocatori del Palace, per l'arbitro è tutto regolare.

17.49 - Fine primo tempo.

53' - PAREGGIO DEL CRYSTAL PALACE! Schlupp rischia di rovinare la festa agli Spurs: risultato di nuovo in parità dopo il gol del laterale di casa su assist di Ayew.

60' - Occasionissima per il Tottenham! Lucas calcia al volo dal limite dopo un rimbalzo favorevole: Guaita vola, ma la sfera lambisce solamente il palo alla sua destra. Bel tentativo del calciatore degli Spurs, applaudito dai compagni.

18.55 - È finita, Tottenham in Europa! Nonostante il pareggio col Crystal Palace, gli Spurs approfittano del ko del Wolverhampton e conquistano il pass per la prossima Europa League.

Everton-Bournemouth 1-3

1' - Comincia la partita!

13' - Calcio di rigore per la squadra ospite!

14' - GOL! GOL! GOL! KING! Dal dischetto non sbaglia, vantaggio Bournemouth!

31' - L'Everton mantiene il possesso palla, manca incisività sotto porta.

41' - GOL! GOL! GOL! KEAN! Arriva il pareggio dell'Everton con Walcott che imbecca l'ex Juve lasciato solo, pareggio!

45' - GOL! GOL! GOL! SOLANKE! Il Bournemouth torna in vantaggio poco prima dell'intervallo!

17.49 - Fine primo tempo.

62' - Moise Kean pericoloso per l'Everton, con un colpo di testa da buona posizione che Ramsdale riesce però a smanacciare in corner.

80' - IL BOURNEMOUTH LA CHIUDE! - Stanislas fa tutto da solo e termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Jordan Pickford, insaccandosi all'angolino basso di destra. Everton, dunque, sotto 1-3 in casa.

18.55 - Finisce qui anche a Liverpool: domenica poco serena per mister Ancelotti, che chiude la Premier 2019-2020 con una brutta sconfitta casalinga. Domenica ancor più amara però per il Bournemouth, che vince ma saluta comunque il massimo campionato dopo cinque stagioni.

Leicester-Manchester Utd 0-2

1' - Comincia la partita!

9' - Scatta il giallo per Maguire.

24' - Nessun tiro in porta fino a questo momento.

32' - Non riesce a venir fuori lo United, pochi spazi a disposizione della squadra di Solskjaer.

42' - Ci prova Rashford, conclusione di prima che termina abbondantemente fuori.

17.49 - Fine primo tempo.

70' - UNITED IN VANTAGGIO! GOL DI BRUNO FERNANDES! Il portoghese trasforma alla perfezione un calcio di rigore causato da un fallo di Jonny Evans in area: vantaggio importantissimo dei Red Devils.

84' - Leicester in 10! Jonny Evans rimedia un doppio giallo al 94': espulso e Foxes quindi in inferiorità numerica per questi ultimi minuti di gara.

98' - 2-0 DELLO UNITED! LINGARD CHIUDE DEFINITIVAMENTE I GIOCHI NEL RECUPERO! Entrato al 77', ci pensa Lingard a far calare il sipario nella sfida contro il Leicester: 2-0 che certifica, ancora di più, la Champions dei Red Devils.

19.00 - United in Champions, Leicester in Europa League: è questo il verdetto del big match del 38° turno di Premier League.

Manchester City-Norwich 5-0

1' - Comincia la partita!

12' - GOL! GOL! GOL! GABRIEL! Si avventa su un pallone vagante e scarica in rete! Vantaggio City!

28' - Predominio in campo del City.

37' - Gioco spezzettato nel finale di primo tempo, tanti calci d'angolo ed interruzioni.

45' - GOL! GOL! GOL! DE BRUYNE! Conclusione vincente del giocatore belga che firma il raddoppio!

17.49 - Fine primo tempo.

54' - Tiro violento dal limite di David Silva: Tim Krul è attento e sventa il pericolo con un buon intervento che manda la sfera in angolo.

80' - TRIS DEL CITY! STERLING CHIUDE I GIOCHI! - Il Manchester City chiude definitivamente la sfida col fanalino di coda Norwich: 3-0 firmato da Sterling, che riceve in area da De Bruyne e la insacca senza farsi pregare.

84 - POKER DEL CITY! Dopo aver sfiorato il gol nei minuti passati, ci pensa Mahrez a rendere ancor più umiliante il passivo tra le mura dell'Etihad Stadium.

90' - POKERISSIMO CITY! SEGNA ANCORA DE BRUYNE! Kevin De Bruyne raccoglie fuori area, prepara il tiro e lascia partire un missile che si schianta in rete dopo aver toccato il palo di destra. Il portiere avversario è rimasto letteralmente pietrificato: 5-0 dei Citizens!

18.53 - Finisce così, con un netto 5-0, l'ultima partita di Premier del Manchester City di Guardiola. Appuntamento per il titolo, rimandato al prossimo anno, ma qualificazione in Champions mai stata in discussione.

Newcastle-Liverpool 1-3

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! GAYLE! Il Newcastle sblocca subito la partita, controlla la sfera sul filo dell'offside e scarica in rete!

23' - Possesso palla assoluto dei reds.

34' - Scatta il giallo per l'ex Napoli Federico Fernandez.

38' - GOL! GOL! GOL! PARI LIVERPOOL! Cross al bacio di Alex Oxlade-Chamberlain per Van Dijk che incorna di testa e firma il pari!

17.49 - Fine primo tempo.

59' - RIMONTA LIVERPOOL! Divock Origi, su assist di Andrew Robertson, controlla il pallone sul limite dell'area e calcia dritto all'angolino basso di destra: 1-2 e rimonta dei Reds completata.

89' MANE CALA IL TRIS! - Sadio Mane conclude la sua ottima azione personale con un bel tiro: palla all'angolino basso di destra, Martin Dubravka non riesce ad arrivarci.

18.02 - I campioni di Premier chiudono con la loro trentaduesima vittoria in questo campionato: 99 punti in classifica, non eguagliato dunque il record del City di Guardiola (100 lunghezze).

Southampton-Sheffield 3-1

1' - Comincia la partita!

27' - GOL! GOL! GOL! AVANTI LO SHEFFIELD! Lundstram firma il vantaggio degli ospiti!

34' - Lundstram vicino al raddoppio proprio nel finale di primo tempo.

17.49 - Fine primo tempo.

50' - GOL DEL SOUTHAMPTON! ADAMS FA 1-1! Adams ripristina l'equilibrio al St. Mary's Stadium dopo aver ricevuto palla in area di rigore. Difesa dello Sheffield non esente da colpe.

71' - ANCORA ADAMS, ANCORA SOUTHAMPTON! - Batti e ribatti in area dello Sheffield, che Adams è bravo a ribadire in rete con un pizzico di fortuna ma anche senso della posizione: 2-1 a favore del Southampton, che rimonta così almeno provvisoriamente il risultato.

84' - IL SOUTHAMPTON LA CHIUDE SU RIGORE! A segnare il 3-1 ci pensa Danny Ings, che dal dischetto la insacca vicino al palo destro dove Dean Henderson, pur allungandosi, proprio non può arrivare.

18.55 - Niente da fare per lo Sheffield, che aveva accarezzato la vittoria nell'ultima giornata di Premier: 3-1 in rimonta per il Southampton.

West Ham-Aston Villa 1-1

1' - Comincia la partita!

14' -. Sostanziale equilibrio in campo.

25' - Scatta il giallo per Antonio.

33' - Un solo tiro in porta da parte dell'Aston Villa, poi nessuna occasioni degne di nota.

41' - Scatta il giallo per Samata.

17.49 - Fine primo tempo.

84' - ASTON VILLA IN VANTAGGIO! GOL DI GREALISH! Strepitosa azione personale di Jack Grealish, conclusa con un bel tiro in area che trafigge Lukasz Fabianski sulla destra.

86' - PAREGGIA SUBITO IL WEST HAM! 1-1! - Andriy Yarmolenko raccoglie un passaggio dal limite e tenta la fortuna dalla distanza, trovando una fortunata deviazione di un avversario e terminando così alle spalle dell'incolpevole Pepe Reina. 1-1 dopo appena due minuti.

18.57 - Nessun vincitore né vinto dunque tra West Ham e Aston Villa, che si accontentano dell'ultimo punto a disposizione in questo 38° turno di Premier.

16.47 - Sono dieci i match che seguiremo in contemporanea:

Arsenal-Watford

Burnley-Brighton

Chelsea-Wolves

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Bournemouth

Leicester-Manchester Utd

Manchester City-Norwich

Newcastle-Liverpool

Southampton-Sheffield

West Ham-Aston Villa

16.46 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato inglese con le partite delle 17!