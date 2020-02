LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Tris del Burnley, altra sconfitta per l'Aston Villa

vedi letture

live DIRETTA PREMIER - Tris del Burnley, altra sconfitta per l'Aston Villa

17.55 - Terminano adesso i quattro incontri di questo pomeriggio, questi i risultati finali:

Burnley-Bournemouth 3-0

Crystal Palace-Newcastle 1-0

Sheffield United-Brighton 1-1

Southampton-Aston Villa 2-0

BURNLEY-BOURNEMOUTH 3-0

1' - Partiti!

5' - Tentativo di conclusione da buona posizione da parte di Wilson, pallone di poco a lato.

11' - Ancora pericolosi gli ospiti, colpo di testa di Billing vicino al bersaglio grosso.

15' - Primo squillo dei padroni di casa, Cork dal limite e grande respinta di Ramsdale.

22' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO KING! Arriva il vantaggio degli ospiti, grande conclusione di Joshua King che non lascia scampo al portiere avversario.

23' - GOL ANNULLATO Interviene il VAR ed annulla la rete di King, si rimane sullo 0-0.

28' - Prova a rifarsi pericoloso King, grande parata di Pope.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO VYDRA! Dopo numerosi tentativi arriva il vantaggio dei padroni di casa, in rete l'ex Udinese Vydra.

58' - ANNULLATO IL PAREGGIO DEL BOURNEMOUTH! Posizione irregolare di Harry Wilson.

60' - CALCIO DI RIGORE PER IL BURNLEY!

61' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO RODRIGUEZ! Freddo dal dischetto Jay Rodriguez che raddoppia per i padroni di casa.

82' - PALO! Lampo dei padroni dei padroni di casa, conclusione di Westwood che viene respinto dal montante.

88' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO MCNEIL! I padroni di casa calano anche il tris, c'è gloria anche per McNeil.

---FINE PARTITA---

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 1-0

1' - Partiti!

8' - Primo miracolo di Dubravka, grande risposta dell'estremo difensore del Newcastle sul colpo di testa di Cahill.

15' - Altra parata di Dubravka che respinge la conclusione di Ayew.

18' - Newcastle pericoloso, il brasiliano Joelinton fa partire il destro respinto da Guaita.

21' - Benteke va vicino al gol, colpo di testa di poco a lato.

32' - Altro buon intervento di Dubravka stavolta sul tentativo di Jordan Ayew.

45' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO VAN AANHOLT! Proprio allo scadere il vantaggio dei padroni di casa con l'olandese Van Aahnolt.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Altra occasione per Gary Cahill, colpo di testa di poco a lato.

57' - Brutto errore di Saint-Maximin che spreca il pallone del possibile pareggio.

64' - Grande conclusione di Schar, pallone che viene respinto da Guaita.

72' - Ennesima grande parata di Dubravka stavolta sulla conclusione di Ayew.

95' - Reazione di Valentino Lazaro e rosso per l'ex Inter.

---FINE PARTITA---

SHEFFIELD UNITED-BRIGHTON 1-1

1' - Partiti!

3' - Primo affondo dei padroni di casa con Berge che non riesce a calciare verso la porta.

5' - Conclusione di Billy Sharp, pallone che sfiora il palo.

23' - Dopo Propper arriva anche l'ammonizione per Bissouma, partita nervosa adesso.

27' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO STEVENS! Vantaggio dei padroni di casa, è Stevens a portare avanti lo Sheffield che vola in classifica.

30' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO MAUPAY! Dopo tre minuti arriva il pareggio del Brighton, a segno Maupay.

40' - Ci prova nuovamente il Brighton, stavolta conclusione di Murray che viene respinta da Henderson.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

61' - Conclusione di Flick dalla lunga distanza, pallone di poco a lato.

64' - Occasione per il Brighton, conclusione di Maupay che termina alta sopra la traversa.

82' - Grande occasione per lo Sheffield United, conclusione di McBurnie che termina di poco a lato.

89' - Grandissima parata di Ryan che nega la gioia del gol a Fleck dello Sheffield.

---FINE PARTITA---

SOUTHAMPTON-ASTON VILLA 1-0

1' - Partiti!

7'- Southampton che sta attaccando maggiormente in queste prime battute.

9' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO LONG! Arriva il vantaggio dei Saints, Shane Long batte il portiere avversario Reina su assist di Djenepo.

14' - Prova a mettersi in proprio Djenepo, conclusione che termina di poco a lato.

28' - Ritmi abbastanza compassati in questo momento.

30' - Problema per El Ghazi, al suo posto in campo Trezeguet.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Prova a salire in cattedra Grealish che prende per mano l'Aston Villa.

72' - Cartellino giallo per Pepe Reina che aveva lasciato la sua zona di competenza per intervenire su un avversario.

75' - Serie di cambi per i padroni di casa.

95' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO ARMSTRONG! Chiudono definitivamente la sfida i padroni di casa, in gol Armstrong.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventisettesima giornata di Premier League. Seguiremo in diretta i quattro incontri in programma alle 16, questo l'elenco completo:

Burnley-Bournemouth

Crystal Palace-Newcastle

Sheffield United-Brighton

Southampton-Aston Villa