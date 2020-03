live DIRETTA PREMIER - Vittorie di misura per Crystal Palace, Sheffield e Southampton

17.55 - Terminano adesso le quattro sfide della ventinovesima giornata della Premier League in programma alle 16, questi i risultati finali:

Crystal Palace-Watford 1-0

Sheffield United-Norwich 1-0

Southampton-Newcastle 0-1

Wolves-Brighton 0-0

CRYSTAL PALACE-WATFORD 1-0

1' - Partiti!

6' - Spinge il Watford galvanizzato dall'ultima vittoria contro la capolista Liverpool.

9' - Wilfred Zaha si incunea in area di rigore ma non riesce a calciare.

22' - Watford ad un passo dal vantaggio, destro di Hughes di un soffio a lato.

29' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO AYEW! Arriva il primo gol del pomeriggio, stoccata di Ayew che porta avanti il Crystal Palace.

40' - Il Watford non riesce a sfondare in zona offensiva.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Fioccano i cartellini gialli, ben tre ammonizioni nel giro di sei minuti.

60' - Tentativo dell'ex Juventus Roberto Pereyra, para Guaita.

67' - Hornets vicini al vantaggio, tentativo di Deeney che viene respinto da un grande intervento di Guaita.

76' - Per la spinta finale spazio anche per Ignacio Pussetto.

---FINE PARTITA---

SHEFFIELD UNITED-NORWICH 1-0

1' - Partiti!

4' - Krul salva il risultato per gli ospiti, grande parata dell'olandese sul colpo di testa di McBurnie.

15' - Tentativo di Duda per il Norwich, pallone che finisce a lato.

16' - Nuovamente il Norwich pericoloso, bel tentativo da parte di Pukki che termina fuori.

34' - Si divora la rete del vantaggio McBurnie che da ottima posizione manda a lato.

37' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO SHARP! La giocata della bandiera Sharp, è lui a portare in vantaggio lo Sheffield.

42' - Lundstram ci prova, pallone di poco a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Appena entrato Drmic prova la conclusione che termina di un soffio a lato del palo per il Norwich.

61' - Problemi per Stevens, al suo posto in campo Osborn.

71' - Lo Sheffield adesso manda in campo anche McGoldrick al posto di Billy Sharp.

85' - Henderson salva lo Sheffield sul tentativo di Lewis.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 0-1

1' - Partiti!

8' - Grande doppia occasione per i Magpies, pallone che viene respinto dal portiere dei Saints dopo i tentativi di Gayle e Almiron.

20' - Danny Ings prova a farsi spazio in area di rigore ma viene fermato al momento di scoccare il mancino.

28' - ROSSO! Southampton in dieci, intervento irregolare di Djenepo ed il VAR richiama il direttore di gara che estrae il rosso diretto.

35' - Adesso assalta il Newcastle, Gayle a tu per tu con McCarthy manda a lato di un soffio.

37' - Lascalles aveva portato avanti gli ospiti, annullato per fuorigioco.

42' - Check del VAR per un probabile calcio di rigore in favore del Newcastle.

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL NEWCASTLE!

45' - RIGORE FALLITO DA RITCHIE! Il Newcastle fallisce il penalty, respinta in tuffo di McCarthy.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Ritchie prova a riscattarsi dopo il rigore fallito, pallone a lato.

55' - Spinge ancora il Newcastle, stavolta il colpo di testa di Hayden termina a lato.

62' - Il Newcastle si gioca la carta Joelinton che prende il posto di Ritchie.

65' - Proteste del Newcastle per un atterramento in area di rigore di Saint-Maximin.

73' - Occasione per i padroni di casa, ci prova Shane Long ma la sfera viene respinta da Dubravka.

79' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO SAINT-MAXIMIN! Dopo la grande spinta arriva il meritato vantaggio, a segno l'ex Nizza Saint-Maximin.

85' - Spazio per Obafemi adesso al posto di Boufal nel Southampton.

---FINE PARTITA---

WOLVES-BRIGHTON 0-0

1' - Partiti!

5' - Prova ad affondare la formazione di casa spingendo forte lungo la corsia di destra.

9' - Squillo di Raul Jimenez, pallone che termine di poco a lato.

18' - Primo tentativo degli ospiti, destro di Propper che termina tra le braccia di Rui Patricio.

30' - Ci prova nuovamente Raul Jimenez, pallone che stavolta termina alto.

34' - Ancora una volta Raul Jimenez, il destro del messicano sfiora il palo alla sinistra di Ryan.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

63' - Tiro dal limite di Joao Moutinho, respinto dalla difesa del Brighton.

70' - Prova a vivacizzarsi la manovra di casa con l'inserimento del rapido Adama Traoré.

76' - Ryan nega la gioia del gol a Raul Jimenez, grande intervento del portiere del Brighton.

91' - Dendocker prova da buona posizione, pallone che sfiora la traversa.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventinovesima giornata della Premier League. Cinque sfide in programma alle 16, la gara dell'Arsenal sarà seguita in diretta sul nostro sito mentre le altre quattro le potrete seguire qui. Questo l'elenco.

