live EUROPA LEAGUE (ore 21): finiscono i primi tempi!

Ajax-Getafe 1-1

1' - Comincia la partita!

5' - GOL! GOL! GOL! MATA! Vantaggio Getafe dopo pochi minuti, colpo all'angolo e spagnoli avanti!

10' - GOL! GOL! GOL! DANILO! Immediato pareggio degli olandesi, colpisce Danilo dalla distanza!

28' - Arambarri si becca il giallo.

34' - Ajax padrone del gioco in questa fase, manca incisività sotto porta.

45' - Scatta il giallo anche per Mata.

21.49 - Fine primo tempo.

Arsenal-Olympiacos 0-0

1' - Comincia la partita!

11' - Squadra greca più propositiva in avvio.

21' - Scatta subito il giallo per Ba.

24' - Pepe! Punizione interessante dal limite, palla di un soffio a lato.

34' - Arsenal che sembra aver ritrovato il comando del gioco in questa seconda parte di primo tempo.

40' - Lacazette la mette in rete ma è tutto fermo, gol annullato dall'arbitro.

21.49 - Fine primo tempo.

Benfica-Shakhtar 2-1

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOIL! GOL! PIZZI! Va in vantaggio il Benfica, dal limite conclusione potente e vincente!

12' - AUTOGOL BENFICA! Dias la butta goffamente nella propria porta, 1-1!

29' - Poche emozioni dopo il botta e risposta in avvio di partita.

36' - GOL! GOL! GOL! DIAS! Pizzi scodella dentro dalla bandierina, c'è Dias che di testa incorna e trova il vantaggio!

43' - Ammonito Ismaily.

21.49 - Fine primo tempo.

Celtic-Copenhagen 0-0

1' - Comincia la partita!

16' - Ajer viene ammonito.

32' - Celtiic pericoloso! Elyounoussi colpisce il palo alla sinistra del portiere, che occasione!

41' - Celtic maggiormente propositivo, manca precisione sotto porta.

21.49 - Fine primo tempo.

Manchester United-Club Brugge 3-0

1' - Comincia la partita!

23' - Espulso Deli! Colpo di mano e arbitro che estrae il rosso, ospiti in dieci!

25' - Calcio di rigore, dunque, per il Manchester!

27' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Dal dischetto non sbaglia, reds avanti!

34' - GOL! GOL! GOL! IGHALO! Mata apparecchia per il compagno che scarica in porta!

41' - GOL! GOL! GOL! MCTOMINAY! I red devils trovano anche il 3-0 a pochi minuti dall'intervallo, qualificazione apparentemente in tasca.

21.49 - Fine primo tempo.

Siviglia-Cluj 0-0

1' - Comincia la partita!

12' - Siviglia padrone del campo in avvio.

20' - Suso! Calcia in porta con convinzione, palla che sfiora il palo!

33' - Kounde! Scarica il tiro in piena area, ci arriva il portiere!

21.49 - Fine primo tempo.

20.49 - Sono seii match che seguiremo in contemporanea:

Ajax-Getafe

Arsenal-Olympiacos

Benfica-Shakhtar

Celtic-Copenhagen

Manchester United-Club Brugge

Siviglia-Cluj

20.46 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale con la quale vi racconteremo il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con i match in programma alle 21!