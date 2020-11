live Ferencvaros, Isael: "Bello giocare allo Stadium, siamo qui per vincere"

18:25 - Il centrocampista del Ferencvaros Isael presenta la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa.

18:41 - Isael prende posto: comincia ora la conferenza stampa del giocatore del Ferencvaros.

Cosa significa per un giocatore mettere piede nello stadio della Juve?

"Le sensazioni sono positive. Questo è uno stadio fantastico e poi è la Champions League, sicuramente è una bella sensazione. Tutto è possibile, quando si arriva qui si viene per vincere ed è quello che faremo: vogliamo combattere per poter vincere".

Quanto potrebbe favorirvi l'assenza di alcuni difensori della Juve?

"La Juve ha grandi giocatori, ci possono esser infortuni ma non toglie il fatto che sia una grande squadra e quindi possono giocare altri giocatori sempre forti. Resta sempre la Juventus, quello che conta è che sicuramente ci saranno giocatori validi contro cui giocheremo".

Come siete messi fisicamente?

"Siamo in buona forma. Quando si gioca a calcio bisogna essere pronti a giocare tutte le partite in calendario. Siamo pronti, io mi sento bene e direi che tutto sta andando per il meglio al momento".

Quanto influisce giocare questa partita senza il pubblico?

"Ovviamente è difficile perché tutti vogliono giocare con lo stadio pieno di tifosi. Capiamo la situazione, le nostre emozioni sono diverse".

18:46 - Termina ora la conferenza stampa di Isael.