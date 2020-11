live Ferencvaros, Rebrov: "La Juve ha tanti top player, non solo Ronaldo"

18:20 - L’allenatore del Ferencvaros Serhij Rebrov presenta alle 18:30 la sfida di Champions League contro la Juventus in conferenza stampa.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole in diretta.

18:47 - Serhij Rebrov prende posto: comincia ora la conferenza stampa dell’allenatore del Ferencvaros.

Cosa dovrete evitare rispetto alla prima partita?

"Nel momento in cui si gioca a questo livello c'è una sorta di timore contro una squadra con giocatori forti. Non sappiamo cosa succederà ma vogliamo fare del nostro meglio per rappresentare il nostro paese e la nostra squadra. Si potrebbero commettere degli sbagli ma cercheremo di superare questa paura".

Come si può fermare Ronaldo?

"La Juve ha tanti leader, sono tutti top player. Non ci dobbiamo concentrare su un unico calciatore, l'altra volta Ronaldo non ha segnato ma l'hanno fatto Morata e Dybala. Dobbiamo credere in noi stessi e giocare il nostro calcio".

Quanto potrebbe favorirvi l'assenza di alcuni difensori della Juve?

"Una squadra come la Juve ha tanti sostituti che sono allo stesso livello degli altri, dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità. Ovviamente la Champions League è sempre difficile, non si può confrontare in maniera semplice col calcio ungherese. Vedremo cosa succederà domani e se riusciremo a portare dei punti e cambiare qualcosa nel nostro punteggio".

Avete avuto problemi nel viaggio verso Torino abbiamo sentito...

"No nessun problema, siamo tutti qua".

18:51 - Termina ora la conferenza stampa di Rebrov.