Liverpoo-Ajax, formazioni ufficiali: out Alisson, esordio in Champions per Kelleher

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Liverpool-Ajax. Non recupera Alisson, problemi per il brasiliano che non è nemmeno in distinta. Al suo posto Caoimhin Kelleher, all'esordio in Champions:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldun, Jones; Diogo Jota, Salah, Mané. All. Klopp.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All. Ten Hag.

ARBITRO: Stieler (Germania)