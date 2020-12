Liverpool a caccia di un difensore: proposto Origi per Kabak allo Schalke 04

Possibile scambio di mercato tra Liverpool e Schalke 04 a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Germania i Reds hanno infatti offerto ai tedeschi il cartellino di Divock Origi in cambio di quello di Ozan Kabak, in estate nel mirino del Milan. Klopp ha bisogno di un difensore per la seconda parte della stagione e il belga non rientra più nei suoi piani.