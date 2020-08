Liverpool, a Mané piace l'idea Barcellona: possibile operazione da 120 milioni

In casa Barcellona è cominciata l'estate delle rivoluzioni, prima in dirigenza e in panchina, adesso anche in rosa. Con Luis Suarez dato ormai sul punto di partenza e il caso Lionel Messi che non tende a placarsi, sono tanti i nomi che vengono proposti alla società azulgrana. Tra questi anche quello di Sadio Mané. La notizia è stata confermata anche dal Mundo Deportivo, che spiega come l'attaccante del Liverpool veda di buon occhio un possibile ritorno alla corte di Ronald Koeman, suo allenatore al Southampton. I rapporti con Klopp - si legge - sono buoni, ma il calciatore avrebbe piacere a provare una nuova esperienza. Il quotidiano catalano parla di una possibile operazione da 120 milioni, prima però il Barça dovrebbe regolare i suoi conti interni, uno su tutti.