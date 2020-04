Liverpool, a sorpresa Lallana può rinnovare: Klopp vuole una rosa profonda

Adam Lallana sembrava in procinto di lasciare il Liverpool, ma potrebbe ricevere presto un'offerta per il rinnovo del contratto. Il centrocampista inglese, associato nelle scorse settimane anche a Lazio e Milan, potrebbe rivelarsi ancora molto importante per i Reds, che vorrebbero avere una rosa profonda e non spendere tanto, viste le conseguenze della sospensione dei campionati causata dal coronavirus.