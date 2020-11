Liverpool, addio dopo oltre 70 anni a Melwood. La squadra si trasferisce a Kirkby

Il Liverpool saluta lo storico centro d'allenamento di Melwood dopo oltre 70 anni, nei quali si sono allenati i giocatori che hanno scritto la storia non solo dei reds ma anche del calcio inglese e internazionale. Non potendo ampliare ulteriormente la struttura, il club ha deciso di trasferirsi ad altro sito, precisamente a Kirkby, a 10 km da Anfield. L'AXA Training Centre, così è stato chiamato per ragioni di sponsorizzazione, è costato 56 milioni di euro e copre un'area di 9.200 metri quadrati nei quali vi sono tre campi da calcio, una palestra, due sale pesi, una piscina e attrezzature per la riabilitazione e idroterapia. In merito il tecnico Jurgen Klopp ha dichiarato: "Ho emozioni contrastanti. Da una parte sono felice di andare a Kirkby, dall'altra molto triste all'idea di lasciare Melwood. Mi mancherà ma è così che dovrebbe essere. Melwood è stato davvero un posto importante della mia vita. Ma Kirkby sarà fantastico".