Liverpool, Adrian: "Voglio restare, ho un contratto. Betis? Contatti la scorsa estate"

Abdrian, portiere del Liverpool, intervistato da Radio Sevilla, commenta così le voci su un suo possibile ritorno in Spagna: "In questo momento mi vedo ancora con la maglia del Liverpool. Ho ancora un altro anno di contratto ed un opzione per la stagione successiva. In questo momento non ho nessuna intenzione di cambiare, in futuro vedremo. La scorsa estate c'è stata la possibilità di tornare al Betis, ma l'affare non è andato in porto".