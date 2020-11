Liverpool, Alexander-Arnold e Henderson indisponibili per la partita contro il Leicester

Jordan Henderson e Trent Alexander-Arnold non saranno della partita domenica contro il Leicester. Lo ha annunciato il tecnico Jurgen Klopp in conferenza stampa. Possibile invece il ritorno in campo di Fabinho e Thiago Alcantara. Circa l'infortunio rimediato in Nazionale da Joe Gomez, Klopp ha dichiarato: "È un brutto stop. L'intervento è avvenuto con successo e ora è pronto a iniziare la riabilitazione".