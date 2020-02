vedi letture

Liverpool, Alexander-Arnold re degli assist. Solo Rooney e Fabregas più precoci

Non solo record di squadra, per il Liverpool. Trent Alexander-Arnold ieri sera è stato protagonista dell'ennesima prova superlativa: due assist per il terzino, per il gol del vantaggio di Wijnaldum e per la rete della vittoria di Mané. In totale sono 12 i servizi vincenti in questa stagione e 25 complessivamente raggiunti in Premier League. A 21 anni e 140 giorni. Solo Cesc Fabregas (20 anni e 134 giorni) e Wayne Rooney (21 anni e 63 giorni) sono stati più precoci nell'arrivare a questo score. Restando al Liverpool, Alexander-Arnold è già il miglior difensore assist-man di sempre, eguagliando Stig Bjornebye.