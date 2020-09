Liverpool, altro prestito per Karius: è fatta per il trasferimento all'Union Berlino

Altro prestito in vista per Loris Karius. Come riferito da The Athletic, il portiere classe 093 lascerà nuovamente il Liverpool, ma non a titolo definitivo. A inizio prossima settimana, infatti, dovrebbe completarsi il trasferimento all'Union Berlino, altro prestito dopo quello biennale al Besiktas nelle scorse due annate.