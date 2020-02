vedi letture

Liverpool, anche il Besiktas dice di no a Karius: niente riscatto, torna dai Reds

The Athletic UK fa il punto sul futuro di Loris Karius. Portiere protagonista nella memoria dei tifosi del Liverpool per le papere nella finale di Kiev, il Besiktas ha deciso che non lo riscatterà a fine stagione. Si prospetta per lui un futuro altrove anche se la sensazione che non resterà coi Reds...