Liverpool-Arsenal 4-5 d.c.r., le pagelle: Leno protagonista, Grujic padrone a centrocampo

LIVERPOOL-ARSENAL 0-0 (4-5 d.c.r)

LIVERPOOL

Adrian 6,5 - Mai realmente chiamato in causa dagli avversari, è attento nelle uniche due reali occasioni dimostrando tempismo e ottimi riflessi. Para un rigore ad Elneny durante la lotteria finale.

N.Williams 6,5 - Molto propositivo sulla destra, i compagni lo cercano spesso e lui risponde con una serie di suggerimenti molto interessanti. Prova di grande maturità.

R.Williams 6,5 - Saka e Nketiah spesso provano a scappargli alle spalle, se la cava più che bene rischiando in pochissime occasioni.

van Dijk 6,5 - Solito gigante al centro della difesa, sovrasta letteralmente gli attaccanti avversari sulle palle alte. Prova ad impostare dal basso ma i risultati non sono quelli desiderati. (Dal 61' Gomez 6 - Fa tirare il fiato al compagno di reparto non facendolo rimpiangere).

Milner 6 - Parita senza lode e senza infamia quella del capitano che ara la fascia costantemente ma non riesce mai a creare combinazioni realmente pericolose per gli avversari. Si perde Soares in qualche occasione.

Grujic 7 - Tanta forza e tanto dinamismo in mezzo al campo, oltre ad una discreta tecnica individuale. Dimostra di non sentire il peso della partita dimostrandosi anzi il più intraprendente dei suoi con almeno cinque conclusioni verso la porta avversaria.

Jones 5,5 - Si accende sul finale di primo tempo deliziando i presenti con numeri d'alta scuola. Finisce però con esagerare nei preziosismi, concretizzando raramente i suoi spunti.

Wilson 5 - Pensa più a fare legna in mezzo al campo piuttosto che offrire una variabile alla manovra offensiva, quasi sempre prevedibile. Ci si aspettava una maggiore partecipazione da parte sua e in più sbaglia il rigore che sancisce l'eliminazione dei Reds.

Minamino 5 - Svaria per il tutto il fronte d'attacco ma più che per aprire spazi sembra che faccia fatica a trovare la zona di campo per fare male. Fallisce il gol del vantaggio sparando sulla traversa a porta sguarnita.

Diogo Jota 6,5 - È il più vivace dell'attacco dei Reds e dimostra un ottimo stato di forma. L'indice di pericolosità è tutto sulle sue spalle, solo un Leno in versione superman gli nega più volte la gioia del gol. (Dal 76' Wijnaldum s.v.).

Salah 5,5 - Cercato poco e male, prova invano a scombinare le linee perfetta della squadra di Arteta con le sue progressioni palla al piede. (Dal 61' Origi 5 - Non ha particolari occasioni per mettersi in mostra nella mezz'ora che Klopp gli concede. Sbaglia, però, uno dei due rigori che condannano i Reds all'eliminazione).

ARSENAL

Leno 8 - Trascina l'Arsenal ai calci di rigore parando letteralmente qualsiasi cosa nell'arco dei 90' regolamentari. Ciliegina sulla torta, i due rigori respinti che valgono i quarti di finale.

Soares 6 - Inizia forte mettendo in difficoltà Milner con le sue discese. Col passare del tempo tira il freno a mano e si mantiene più basso per aiutare la squadra ad arginare la foga degli avversari. Buon ritorno in campo dopo lo stop per infortunio.

Holding 7 - Primo tempo perfetto, costringe gli attaccanti avversari ad improbabili giocate nello stretto per tentare di superarlo. Barcolla con l'intero reparto ad inizio ripresa ma per sua fortuna la porta è stata blindata.

Gabriel 6 - Primi 45' molto positivi, si disimpegna come un veterano contro i furetti offensivi della squadra di Klopp. Nella ripresa perde la bussola sui continui attacchi dei Reds regalando qualche spazio di troppo. Nel complesso, prova sufficiente.

Kolasinac 5,5 - Come tutto il reparto si mette in mostra nella prima frazione di gioco, tenendo benissimo la posizione e sovrapponendosi più volte in avanti. Black-out nella ripresa, con tanti errori e tanta confusione.

Ceballos 5 - Aiuta i compagni ad arginare la manovra del Liverpool ma da lui ci si aspettava la scintilla sulla trequarti che non è affatto scoccata. Perde un paio di palloni sanguinosi al limite dell'area che potevano costare molto caro. (Dal 68' Elneny 5 - Voto più per il rigore sbagliato che per quello dimostrato nei tempi regolamentari, in cui si fa apprezzare per la sua fisicità dirompente).

Willock 6 - Partita dai due volti: primi 45' positivi, è uno dei più attivi e reattivi salvo quasi scomparire nella ripresa, complice la pressione del Liverpool. Riscatta una prova così così mettendo a segno il rigore decisivo che vale la qualificazione al prossimo turno.

Xhaka 5,5 - Comincia dettando bene i tempi davanti alla difesa, schermando i tentativi di percussione centrale degli avversari. Nel secondo tempo patisce il calo di tutta la squadra e va in confusione, sbagliando anche semplici appoggi.

Pépé 6 - Partita di grande sacrificio del giovane ivoriano. È l'unico che prova a difendere il pallone e far salire la squadra e a tentare l'uno contro uno con il diretto avversario. Il migliore del reparto offensivo.

Nketiah 5 - Pronti via ha sui piedi una buona occasione che spreca malamente attardandosi nella conclusione. Per il resto, difficile emergere quando a marcarti è un tizio di nome van Dijk. (Dall' 82'Lacazette s.v.).

Saka 5,5 - Inizia bene proponendosi spesso sulla trequarti, unendo un grande senso di sacrificio nei ripiegamenti. Non è molto concreto, ma è da apprezzare l'impegno e la foga agonistica che ci mette. (Dall' 86' Maitland-Niles s.v.).