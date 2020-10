Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Arteta e Klopp

vedi letture

Liverpool e Arsenal si sfidano ancora in Carabao Cup, ma i due allenatori optano per un ampio turnover. Klopp schiera Salah, ma manda in campo Minamino e Diogo Jota. I Gunners rispondo col solito 3-4-3, ma senza Laaczette e Aubameyang: il gabonese non sarà nemmeno in panchina. Ecco le scelte ufficiali:

Liverpool (4-3-3): Adrian; N. William, R. Williams, Van Dijk, Milner; Grujic, Jones, Wilson; Minamino, Diogo Jota, Salah. Allenatore: Jurgen Klopp

Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Gabriel; Kolasinac, Cedric, Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Nketiah, Willock. Allenatore: Mikel Arteta